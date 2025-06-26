https://ria.ru/20250626/moskva-2025517316.html

В Москве женщину ужалил скорпион

В Москве женщину ужалил скорпион - РИА Новости, 26.06.2025

В Москве женщину ужалил скорпион

Женщину ужалил скорпион в Москве, ей была оказана необходимая медицинская помощь в НИИ имени Склифосовского, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T11:22:00+03:00

2025-06-26T11:22:00+03:00

2025-06-26T11:22:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Женщину ужалил скорпион в Москве, ей была оказана необходимая медицинская помощь в НИИ имени Склифосовского, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."Сотрудница офиса решила смахнуть пыль со шкафа и не заметила необычное для Москвы членистоногое. Скорпион вонзил жало в указательный палец женщины, она почувствовала недомогание, сильную боль и вызвала скорую. В центре токсикологии института Склифосовского ей оказали всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что пациентка привезла скорпиона с собой, чтобы врачи убедились, какое членистоногое стало причиной госпитализации."Укус такого скорпиона визуально практически не заметен, однако его токсичный яд вызвал сильную боль в правой руке, уплотнение в месте укуса, головную боль и слабость. Наши врачи обработали рану и провели необходимую терапию", - добавляется в сообщении.Уточняется, что по предположениям врачей, желтовато-бурый скорпион - "выходец" из Крыма, и был завезен в Москву случайно, вместе с продуктами или одеждой.

https://ria.ru/20250529/zmeya-2019753449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия