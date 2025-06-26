https://ria.ru/20250626/moskva-2025497551.html
Московские предприятия нарастили производство бумажных изделий на 10%
Московские предприятия нарастили производство бумажных изделий на 10% - РИА Новости, 26.06.2025
Московские предприятия нарастили производство бумажных изделий на 10%
Московские компании увеличили производство изделий из бумаги на 10% за четыре месяца 2025 года по сравнению со схожим периодом 2024 года, сообщил министр... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T10:13:00+03:00
2025-06-26T10:13:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Московские компании увеличили производство изделий из бумаги на 10% за четыре месяца 2025 года по сравнению со схожим периодом 2024 года, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."В Москве свыше 700 компаний выпускают изделия из бумаги и картона, упаковку, книги и другую продукцию, востребованную во многих отраслях промышленности. При поддержке города предприятия регулярно увеличивают объемы производства и отгрузки, а также расширяют товарный ассортимент. В январе – апреле 2025 года компании увеличили выпуск бумажных изделий на 10% год к году, отгрузка увеличилась на 2,2% и составила более 17 миллиардов рублей", – отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Так, ПАО "Ламбумиз" каждый год производит более 600 миллионов единиц упаковки. Компания создает картонные и гибкие упаковки, ламинированный картон и одноразовую посуду.В 2025 году у предприятия появился статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные столичными законами. Теперь для компании налог на недвижимое имущество составляет 50% от исчисленного, налог на землю – 20% от исчисленного, а ставка аренды земли – 0,3% от кадастровой стоимости участка.По словам председателя совета директоров компании Сергея Ботвина, предоставленные льготы стали стимулом для развития и модернизации производства, возникновения рабочих мест и росту конкурентноспособности продукции. Он добавил, что полученный статус – не только признание достижений, но и большая ответственность. Предприятие продолжит вносить вклад в экономику Москвы.В свою очередь, компания ISBC производит RFID-продукцию для экономики и промышленности. Ее специализация – выпуск бумажных смарт-карт.
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москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса , твой бизнес – новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Поддержка бизнеса , Твой бизнес – новости
Московские предприятия нарастили производство бумажных изделий на 10%
Столичные компании увеличили производство бумажных изделий на 10%
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Московские компании увеличили производство изделий из бумаги на 10% за четыре месяца 2025 года по сравнению со схожим периодом 2024 года, сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"В Москве свыше 700 компаний выпускают изделия из бумаги и картона, упаковку, книги и другую продукцию, востребованную во многих отраслях промышленности. При поддержке города предприятия регулярно увеличивают объемы производства и отгрузки, а также расширяют товарный ассортимент. В январе – апреле 2025 года компании увеличили выпуск бумажных изделий на 10% год к году, отгрузка увеличилась на 2,2% и составила более 17 миллиардов рублей", – отметил Гарбузов, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Так, ПАО "Ламбумиз" каждый год производит более 600 миллионов единиц упаковки. Компания создает картонные и гибкие упаковки, ламинированный картон и одноразовую посуду.
В 2025 году у предприятия появился статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, предусмотренные столичными законами. Теперь для компании налог на недвижимое имущество составляет 50% от исчисленного, налог на землю – 20% от исчисленного, а ставка аренды земли – 0,3% от кадастровой стоимости участка.
По словам председателя совета директоров компании Сергея Ботвина, предоставленные льготы стали стимулом для развития и модернизации производства, возникновения рабочих мест и росту конкурентноспособности продукции. Он добавил, что полученный статус – не только признание достижений, но и большая ответственность. Предприятие продолжит вносить вклад в экономику Москвы.
В свою очередь, компания ISBC производит RFID-продукцию для экономики и промышленности. Ее специализация – выпуск бумажных смарт-карт.