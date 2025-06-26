https://ria.ru/20250626/moskva-2025494932.html
В Москве подали до 12 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки
В Москве подали до 12 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки - РИА Новости, 26.06.2025
В Москве подали до 12 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки
Около 12 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей в 2025 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T09:14:00+03:00
2025-06-26T09:14:00+03:00
2025-06-26T09:14:00+03:00
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петр бирюков
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Около 12 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей в 2025 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде, подать заявление и направить документы необходимо на официальном сайте мэра Москвы, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность, с начала года поступило около 12 тысяч заявок", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что на 15% чаще москвичи стали обращаться за согласованием планируемых работ - таких заявлений поступило почти 5,7 тысячи. Порядка 2,5 тысячи обращений касались оформления акта на выполненные в рамках полученного разрешения работы, и 2,3 тысячи москвичей обратились, чтобы устранить допущенные нарушения и узаконить ранее выполненную перепланировку. "Около 1,4 тысячи жителей подали заявки на узаконивание перепланировки в упрощенном порядке - по эскизу. Москвичи стали активно использовать возможность согласовывать незначительные изменения без разработки проекта, например, демонтаж или устройство встроенных шкафов, устройство или перенос ненесущих перегородок, перенос проемов, включая дверные. В этом случае не нужно оформлять проект перепланировки или техническое заключение, достаточно самостоятельно подготовить эскиз выполненных работ и подать соответствующее заявление", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для удобства жителей процесс предоставления услуги ежегодно совершенствуется. Так, в апреле 2025 года сократились сроки согласования планируемых и ранее выполненных работ с 30 до 20 рабочих дней. Организовано взаимодействие между Мосжилинспекцией и Росреестром, согласно которому все изменения сразу вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Кроме того, расширен перечень работ, согласование которых проходит без разработки проекта.
https://ria.ru/20250624/moskva-2025084950.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
В Москве подали до 12 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки
Москвичи в 2025 г. подали 12 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Около 12 тысяч онлайн-заявок на согласование перепланировки поступило от москвичей в 2025 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время услугу по оформлению перепланировки в квартире можно получить только в электронном виде, подать заявление и направить документы необходимо на официальном сайте мэра Москвы, там будут доступны данные о регистрации, сроках оказания услуги и принятом решении. Горожане активно используют эту возможность, с начала года поступило около 12 тысяч заявок", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра отметил, что на 15% чаще москвичи стали обращаться за согласованием планируемых работ - таких заявлений поступило почти 5,7 тысячи. Порядка 2,5 тысячи обращений касались оформления акта на выполненные в рамках полученного разрешения работы, и 2,3 тысячи москвичей обратились, чтобы устранить допущенные нарушения и узаконить ранее выполненную перепланировку.
"Около 1,4 тысячи жителей подали заявки на узаконивание перепланировки в упрощенном порядке - по эскизу. Москвичи стали активно использовать возможность согласовывать незначительные изменения без разработки проекта, например, демонтаж или устройство встроенных шкафов, устройство или перенос ненесущих перегородок, перенос проемов, включая дверные. В этом случае не нужно оформлять проект перепланировки или техническое заключение, достаточно самостоятельно подготовить эскиз выполненных работ и подать соответствующее заявление", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для удобства жителей процесс предоставления услуги ежегодно совершенствуется. Так, в апреле 2025 года сократились сроки согласования планируемых и ранее выполненных работ с 30 до 20 рабочих дней. Организовано взаимодействие между Мосжилинспекцией и Росреестром, согласно которому все изменения сразу вносятся в Единый государственный реестр недвижимости. Кроме того, расширен перечень работ, согласование которых проходит без разработки проекта.