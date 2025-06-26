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Сбербанк оценил возможные убытки россиян от мошенников в 2025 году - РИА Новости, 26.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
05:24 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/moshenniki-2025482501.html
Сбербанк оценил возможные убытки россиян от мошенников в 2025 году
Сбербанк оценил возможные убытки россиян от мошенников в 2025 году - РИА Новости, 26.06.2025
Сбербанк оценил возможные убытки россиян от мошенников в 2025 году
Мошенники, по оценкам Сбербанка, в 2025 году могут похитить у россиян до 340-350 миллиардов рублей, что примерно на 50 миллиардов рублей больше, чем в прошлом... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T05:24:00+03:00
2025-06-26T05:24:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
станислав кузнецов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Мошенники, по оценкам Сбербанка, в 2025 году могут похитить у россиян до 340-350 миллиардов рублей, что примерно на 50 миллиардов рублей больше, чем в прошлом году, заявил в интервью РИА Новости на поля ПМЭФ-2025 зампред правления банка Станислав Кузнецов. "Прогнозы на этот год мы определяем следующие. Если меры, которые принимаются сейчас на законодательном уровне и на уровне различных регуляторов, не заработают или заработают слабо, или будут пробуксовывать, то убытки россиян в 2025 году могут составить не менее 340-350 миллиардов рублей", - рассказал он. Зампред Сбербанка отметил, что в этом году за пять месяцев мошенники украли у россиян уже более 80 миллиардов рублей. По его словам, потери россиян имеют тренд на увеличение за прошедшие пять месяцев. "И нам представляется, что мы точно опаздываем и бьем по хвостам по борьбе с социальной инженерией", - подчеркнул Кузнецов. По оценке Сбербанка, ущерб гражданам РФ от мошенничества в 2024 году составил не менее 295 миллиардов рублей. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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экономика, россия, станислав кузнецов, сбербанк россии
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Станислав Кузнецов, Сбербанк России
Сбербанк оценил возможные убытки россиян от мошенников в 2025 году

Сбербанк: убытки россиян от мошенников могут вырасти до 350 миллиардов рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Мошенники, по оценкам Сбербанка, в 2025 году могут похитить у россиян до 340-350 миллиардов рублей, что примерно на 50 миллиардов рублей больше, чем в прошлом году, заявил в интервью РИА Новости на поля ПМЭФ-2025 зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Прогнозы на этот год мы определяем следующие. Если меры, которые принимаются сейчас на законодательном уровне и на уровне различных регуляторов, не заработают или заработают слабо, или будут пробуксовывать, то убытки россиян в 2025 году могут составить не менее 340-350 миллиардов рублей", - рассказал он.
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Зампред Сбербанка отметил, что в этом году за пять месяцев мошенники украли у россиян уже более 80 миллиардов рублей.
По его словам, потери россиян имеют тренд на увеличение за прошедшие пять месяцев. "И нам представляется, что мы точно опаздываем и бьем по хвостам по борьбе с социальной инженерией", - подчеркнул Кузнецов.
По оценке Сбербанка, ущерб гражданам РФ от мошенничества в 2024 году составил не менее 295 миллиардов рублей.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 18-21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияСтанислав КузнецовСбербанк России
 
 
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