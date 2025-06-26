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В Молдавии прошел митинг оппозиции против социального неравенства - РИА Новости, 26.06.2025
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14:54 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/moldaviya-2025571892.html
В Молдавии прошел митинг оппозиции против социального неравенства
В Молдавии прошел митинг оппозиции против социального неравенства - РИА Новости, 26.06.2025
В Молдавии прошел митинг оппозиции против социального неравенства
Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" провела в четверг протест перед зданием парламента Молдавии, выступая против социального неравенства и требуя снизить... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:54:00+03:00
2025-06-26T14:54:00+03:00
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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" провела в четверг протест перед зданием парламента Молдавии, выступая против социального неравенства и требуя снизить заплаты депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Партия "Сердце Молдовы" в четверг перед зданием парламента Молдавии протест, требуя снизить зарплаты депутатов правящей партии за неэффективную работу и отменить незаслуженные льготы и пособия для "слуг народа". Участники акции принесли с собой плакаты с заявлениями: "ПДС жирует, народ - беднеет", "ПДС = бедность народа". "Депутаты партии "Действие и солидарность" ставят своих людей на руководящие должности и назначают им заоблачные зарплаты, пока народ выживает. Депутатам мало зарплаты, им подавай компенсации, командировочные, жильё, транспорт, питание! Это в стране, где пенсионеры считают каждую копейку", - заявили журналистам активисты. В ходе протеста активисты партии "Сердце Молдовы" вручили депутатам ПДС, в том числе спикеру Игорю Гроссу, символические "платежные квитанции" для пожертвований незаслуженных доходов на нужды социальных учреждений – детских домов, школ-интернатов и домов престарелых. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250623/miting-2024847805.html
https://ria.ru/20250626/moldavija-2025566131.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
В Молдавии прошел митинг оппозиции против социального неравенства

"Сердце Молдовы" провела протест против соцнеравенства и высоких зарплат властей

© Фото : Sputnik МолдоваАкция протеста партии "Сердце Молдовы" перед зданием парламентом Молдовы
Акция протеста партии Сердце Молдовы перед зданием парламентом Молдовы - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : Sputnik Молдова
Акция протеста партии "Сердце Молдовы" перед зданием парламентом Молдовы
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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" провела в четверг протест перед зданием парламента Молдавии, выступая против социального неравенства и требуя снизить заплаты депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС).
Партия "Сердце Молдовы" в четверг перед зданием парламента Молдавии протест, требуя снизить зарплаты депутатов правящей партии за неэффективную работу и отменить незаслуженные льготы и пособия для "слуг народа". Участники акции принесли с собой плакаты с заявлениями: "ПДС жирует, народ - беднеет", "ПДС = бедность народа".
Митинг оппозиционных молдавских партий у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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23 июня, 14:52
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"Депутаты партии "Действие и солидарность" ставят своих людей на руководящие должности и назначают им заоблачные зарплаты, пока народ выживает. Депутатам мало зарплаты, им подавай компенсации, командировочные, жильё, транспорт, питание! Это в стране, где пенсионеры считают каждую копейку", - заявили журналистам активисты.
В ходе протеста активисты партии "Сердце Молдовы" вручили депутатам ПДС, в том числе спикеру Игорю Гроссу, символические "платежные квитанции" для пожертвований незаслуженных доходов на нужды социальных учреждений – детских домов, школ-интернатов и домов престарелых.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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