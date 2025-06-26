https://ria.ru/20250626/moldaviya-2025502583.html

Молдавская экономика столкнулась с разрухой, заявил экс-премьер

Молдавская экономика столкнулась с разрухой, заявил экс-премьер - РИА Новости, 26.06.2025

Молдавская экономика столкнулась с разрухой, заявил экс-премьер

Молдавия как государство может считаться банкротом, поскольку разруха отмечена во всех областях экономики, заявил экс-премьер-министр Молдавии, лидер партии... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T10:07:00+03:00

2025-06-26T10:07:00+03:00

2025-06-26T10:07:00+03:00

молдавия

василий тарлев

экономика

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Молдавия как государство может считаться банкротом, поскольку разруха отмечена во всех областях экономики, заявил экс-премьер-министр Молдавии, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. "Вся экономика в разрухе, а в прибылях только банки. Прошлый год стал первым за все годы независимости Молдавии, когда в госбюджет поступило больше доходов от таможенных услуг, чем от работы реального сектора экономики. На языке экономистов, это означает только одно, что государство — банкрот", - заявил Тарлев в эфире телеканала Canal 5. По его словам, только коммерческие банки демонстрируют не просто рост, а "мегаприбыли". "Сельхозпроизводители в убытках, промышленное производство сокращается, экспорт падает", - констатировал экс-премьер. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

https://ria.ru/20250323/ekonomika-2006769372.html

https://ria.ru/20250220/moldaviya-2000646326.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

молдавия, василий тарлев, экономика, в мире