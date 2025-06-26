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Молдавская экономика столкнулась с разрухой, заявил экс-премьер
Молдавская экономика столкнулась с разрухой, заявил экс-премьер - РИА Новости, 26.06.2025
Молдавская экономика столкнулась с разрухой, заявил экс-премьер
Молдавия как государство может считаться банкротом, поскольку разруха отмечена во всех областях экономики, заявил экс-премьер-министр Молдавии, лидер партии... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T10:07:00+03:00
2025-06-26T10:07:00+03:00
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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Молдавия как государство может считаться банкротом, поскольку разруха отмечена во всех областях экономики, заявил экс-премьер-министр Молдавии, лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. "Вся экономика в разрухе, а в прибылях только банки. Прошлый год стал первым за все годы независимости Молдавии, когда в госбюджет поступило больше доходов от таможенных услуг, чем от работы реального сектора экономики. На языке экономистов, это означает только одно, что государство — банкрот", - заявил Тарлев в эфире телеканала Canal 5. По его словам, только коммерческие банки демонстрируют не просто рост, а "мегаприбыли". "Сельхозпроизводители в убытках, промышленное производство сокращается, экспорт падает", - констатировал экс-премьер. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
https://ria.ru/20250323/ekonomika-2006769372.html
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молдавия, василий тарлев, экономика, в мире
Молдавия, Василий Тарлев, Экономика, В мире
Молдавская экономика столкнулась с разрухой, заявил экс-премьер
Тарлев: Молдавия как государство может считаться банкротом