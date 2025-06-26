https://ria.ru/20250626/moldavija-2025566131.html

Лидер комитета "Победа": ФРГ поможет превратить Молдавию в военный лагерь

Лидер комитета "Победа": ФРГ поможет превратить Молдавию в военный лагерь - РИА Новости, 26.06.2025

Лидер комитета "Победа": ФРГ поможет превратить Молдавию в военный лагерь

Власти Молдавии готовы разместить в стране консультантов немецких вооруженных сил, чтобы превратить республику в военный лагерь, несмотря на ее нейтралитет,... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:29:00+03:00

2025-06-26T14:29:00+03:00

2025-06-26T14:29:00+03:00

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майя санду

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бундесвер германии

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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Власти Молдавии готовы разместить в стране консультантов немецких вооруженных сил, чтобы превратить республику в военный лагерь, несмотря на ее нейтралитет, заявил лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил о размещении в республике консультативной группы вооруженных сил Германии в рамках подписанного в Берлине молдавско-германского межправительственного соглашения. По данным пресс-службы минобороны Молдавии, согласно этому документу предусмотрена программа помощи и углубление военного сотрудничество между странами в период усиления присутствия НАТО в регионе. "В Республике Молдова разместится так называемая "консультативная группа" германского Бундесвера. Говоря простым языком, немцы должны поскорее превратить нейтральную Молдавию в военный лагерь. Мы помним, что принесли на нашу землю эти "консультанты" 84 года назад. Земля умылась кровью от их "консультаций", а количество жертв посчитать не могут до сих пор", - написал Петрович в своем Telegram-канале. Он выразил сомнение, что единственный целью зарубежных консультантов будет "ускорение процесса модернизации системы обороны". "Молдавский народ практически ежедневно теряет право принимать собственные решения, отдавая его "белым господам" из Европы", - добавил Петрович. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.

https://ria.ru/20250518/voyna-2017682491.html

https://ria.ru/20250625/moldavija-2025461820.html

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в мире, молдавия, германия, берлин (город), майя санду, нато, бундесвер германии