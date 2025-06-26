Лидер комитета "Победа": ФРГ поможет превратить Молдавию в военный лагерь
Петрович: В Молдавии разместят военных ФРГ, чтобы превратить Молдавию в лагерь
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Власти Молдавии готовы разместить в стране консультантов немецких вооруженных сил, чтобы превратить республику в военный лагерь, несмотря на ее нейтралитет, заявил лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
Ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил о размещении в республике консультативной группы вооруженных сил Германии в рамках подписанного в Берлине молдавско-германского межправительственного соглашения. По данным пресс-службы минобороны Молдавии, согласно этому документу предусмотрена программа помощи и углубление военного сотрудничество между странами в период усиления присутствия НАТО в регионе.
"В Республике Молдова разместится так называемая "консультативная группа" германского Бундесвера. Говоря простым языком, немцы должны поскорее превратить нейтральную Молдавию в военный лагерь. Мы помним, что принесли на нашу землю эти "консультанты" 84 года назад. Земля умылась кровью от их "консультаций", а количество жертв посчитать не могут до сих пор", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
Он выразил сомнение, что единственный целью зарубежных консультантов будет "ускорение процесса модернизации системы обороны". "Молдавский народ практически ежедневно теряет право принимать собственные решения, отдавая его "белым господам" из Европы", - добавил Петрович.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
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