https://ria.ru/20250626/moldavija-2025553238.html

В Молдавии полиция проводит обыски у представителей блока "Победа"

В Молдавии полиция проводит обыски у представителей блока "Победа" - РИА Новости, 26.06.2025

В Молдавии полиция проводит обыски у представителей блока "Победа"

Полиция Молдавии проводит обыски у представителей оппозиционного блока "Победа", сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T13:53:00+03:00

2025-06-26T13:53:00+03:00

2025-06-26T13:53:00+03:00

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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Полиция Молдавии проводит обыски у представителей оппозиционного блока "Победа", сообщили РИА Новости в пресс-службе политсилы. Ранее в четверг глава пресс-службы генерального инспектората полиции Мариана Бециву сообщила журналистам, что в разных городах Молдавии проходят обыски в рамках уголовных дел об избирательной коррупции, финансировании политсил и отмывании денег. "С утра в Оргееве у некоторых лидеров блока "Победа" идут обыски. Таким образом представители власти пытаются остановить участников протеста – людей, которые хотели пообщаться с премьером Дорином Речаном", - заявили в пресс-службе блока "Победа". При этом представители политсилы подтвердили, что эта же операция проводится и в других районах республики. Ранее в четверг Речан прибыл в Оргеев с рабочим визитом, там его встретили акцией протеста. Горожане собрались у здания районного совета, они принесли веники и метлы, а также лозунги: "Речан, уходи добровольно", "Мы строим — вы разрушаете", "Оргеев - против партии "Действие и солидарность". Участники акции пытались прорваться через охрану премьера, чтобы "вымести" его из города. Местные СМИ сообщают, что Речан не получил разрешения на проведение встречи в здании районного совета, поэтому были вызваны спасатели, которые взломали замки. На встречу не пустили председателя района Оргеев, который задержан в Кишиневе, а также мэра города Оргеев, хотя в зале находятся руководители остальных населенных пунктов района. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250612/blok-2022472215.html

https://ria.ru/20250625/moldaviya-2025247471.html

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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия, дорин речан, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец