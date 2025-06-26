https://ria.ru/20250626/moldavija-2025523307.html

Шор обвинил молдавские власти в намеренном аресте защитников страны

Шор обвинил молдавские власти в намеренном аресте защитников страны - РИА Новости, 26.06.2025

Шор обвинил молдавские власти в намеренном аресте защитников страны

Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор заявил, что отказ суда выпустить из под домашнего ареста главу Гагаузии Евгению Гуцул доказывает, что... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T11:51:00+03:00

2025-06-26T11:51:00+03:00

2025-06-26T11:51:00+03:00

в мире

молдавия

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таможенный союз

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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор заявил, что отказ суда выпустить из под домашнего ареста главу Гагаузии Евгению Гуцул доказывает, что власти республики намеренно арестовывает защитников интересов страны. Апелляционная палата Кишинева в среду оставила в силе решение районного суда молдавской столицы о продлении домашнего ареста главе Гагаузии. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. "Все с ног на голову в Молдавии. Воры в кабинетах, грантоеды в шоколаде, беспринципные продавцы страны у руля. А люди дела, принципиально занявшие позицию служения Родине, под арестом. Эти временщики уйдут, и уйдут скоро. Кто-то за решетку, кто-то будет забыт, кого-то сдадут нынешние хозяева", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он выразил надежду, что в будущем те, что поддерживает исторический путь Молдавии с ее традициями и богатым наследием предков, смогут работать на благо народа "без помех типа пришлых хапуг". "С Евгенией Гуцул сейчас каждый из нас. Своего башкана (главу автономии - ред.) поддерживает вся Гагаузия. Вместе мы ее обязательно отстоим", - подчеркнул Шор. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20250625/gutsul-2025434067.html

https://ria.ru/20250327/kishinev-2007635091.html

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, илан шор, евгения гуцул, таможенный союз, задержание главы гагаузии гуцул