Рейтинг@Mail.ru
Шор обвинил молдавские власти в намеренном аресте защитников страны - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/moldavija-2025523307.html
Шор обвинил молдавские власти в намеренном аресте защитников страны
Шор обвинил молдавские власти в намеренном аресте защитников страны - РИА Новости, 26.06.2025
Шор обвинил молдавские власти в намеренном аресте защитников страны
Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор заявил, что отказ суда выпустить из под домашнего ареста главу Гагаузии Евгению Гуцул доказывает, что... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T11:51:00+03:00
2025-06-26T11:51:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
илан шор
евгения гуцул
таможенный союз
задержание главы гагаузии гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012058066_0:84:3071:1811_1920x0_80_0_0_889fb8b2cb45fe0684928e18694b915e.jpg
КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор заявил, что отказ суда выпустить из под домашнего ареста главу Гагаузии Евгению Гуцул доказывает, что власти республики намеренно арестовывает защитников интересов страны. Апелляционная палата Кишинева в среду оставила в силе решение районного суда молдавской столицы о продлении домашнего ареста главе Гагаузии. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. "Все с ног на голову в Молдавии. Воры в кабинетах, грантоеды в шоколаде, беспринципные продавцы страны у руля. А люди дела, принципиально занявшие позицию служения Родине, под арестом. Эти временщики уйдут, и уйдут скоро. Кто-то за решетку, кто-то будет забыт, кого-то сдадут нынешние хозяева", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он выразил надежду, что в будущем те, что поддерживает исторический путь Молдавии с ее традициями и богатым наследием предков, смогут работать на благо народа "без помех типа пришлых хапуг". "С Евгенией Гуцул сейчас каждый из нас. Своего башкана (главу автономии - ред.) поддерживает вся Гагаузия. Вместе мы ее обязательно отстоим", - подчеркнул Шор. Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20250625/gutsul-2025434067.html
https://ria.ru/20250327/kishinev-2007635091.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012058066_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_c79efaf004dddbe28964dd7277361484.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, илан шор, евгения гуцул, таможенный союз, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Илан Шор, Евгения Гуцул, Таможенный союз, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Шор обвинил молдавские власти в намеренном аресте защитников страны

Шор: власти Молдавии намеренно арестовывают защитников интересов страны

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМолдавский бизнесмен Илан Шор
Молдавский бизнесмен Илан Шор - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Молдавский бизнесмен Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии блока "Победа" Илан Шор заявил, что отказ суда выпустить из под домашнего ареста главу Гагаузии Евгению Гуцул доказывает, что власти республики намеренно арестовывает защитников интересов страны.
Апелляционная палата Кишинева в среду оставила в силе решение районного суда молдавской столицы о продлении домашнего ареста главе Гагаузии. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Советник Гуцул обвинил молдавские власти в уничтожении автономии Гагаузии
25 июня, 18:48
"Все с ног на голову в Молдавии. Воры в кабинетах, грантоеды в шоколаде, беспринципные продавцы страны у руля. А люди дела, принципиально занявшие позицию служения Родине, под арестом. Эти временщики уйдут, и уйдут скоро. Кто-то за решетку, кто-то будет забыт, кого-то сдадут нынешние хозяева", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Он выразил надежду, что в будущем те, что поддерживает исторический путь Молдавии с ее традициями и богатым наследием предков, смогут работать на благо народа "без помех типа пришлых хапуг". "С Евгенией Гуцул сейчас каждый из нас. Своего башкана (главу автономии - ред.) поддерживает вся Гагаузия. Вместе мы ее обязательно отстоим", - подчеркнул Шор.
Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
"Придумали на коленке". Шор жестко высказался о задержании Гуцул
27 марта, 11:12
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневИлан ШорЕвгения ГуцулТаможенный союзЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала