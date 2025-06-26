Лидеры стран ЕАЭС наметили цели на будущее
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Лидеры ЕАЭС на форуме в Минске рассказали о стоящих перед объединением вызовах и определили цели на будущее. О главном — в материале РИА Новости.
Ключевые заявления Владимира Путина
- Россия будет учитывать в работе по укреплению ЕАЭС все полезные идеи и рекомендации, прозвучавшие на Евразийском экономическом форуме в Минске.
- ЕАЭС окреп за десять лет с момента создания, укрепился экономический потенциал стран "пятерки".
- Евразийский экономический союз состоялся как успешное интеграционное объединение.
- Объем товарооборота ЕАЭС солидный, сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами.
- Уровень безработицы в ЕАЭС сейчас составляет 2,8 процента, в России — 2,3, это один из лучших на сегодня показателей в мире.
«
"Наше объединение всегда открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Активно развиваются взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки, укрепляются контакты с многосторонними структурами, вот вы упоминали сейчас, об этом сказали — это и БРИКС, СНГ, ШОС, АСЕАН, Африканский союз и другие".
- ЕАЭС вносит реальный вклад в создание пространства партнерства и экономического роста.
- Страны объединения сообща предпринимают усилия для интеграции финансовой инфраструктуры.
- БРИКС работает над созданием цифровой инвестиционной платформы, подобные инициативы можно реализовать и в ЕАЭС.
- Страны Евразийского экономического союза 93% взаимных расчетов осуществляют в национальных валютах.
- Евразийский банк развития оказал поддержку в строительстве Западного скоростного диаметра, кольцевой дороги и развитии аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.
О сотрудничестве с Западом
- Диалог России со Всемирным банком сейчас затруднен из-за ангажированности западных финансовых институтов.
- Москва стремится снизить зависимость от западных финансовых институтов.
- О заморозке российских золотовалютных резервов на Западе — это не кража, а грабеж.
- Движение в сторону региональных финансовых институтов в мире только ускорится, если замороженные российские активы будут конфискованы.
О ситуации на Ближнем Востоке
- О конфликте между Ираном и Израилем: будем считать, что он в прошлом.
- Ситуация на Ближнем Востоке успокаивается.
- Остановка конфликта между Ираном и Израилем позволяет рассчитывать на развитие отношений со странами Ближнего Востока, включая Тегеран.
Ключевые тезисы Лукашенко
- Потенциал ЕАЭС полностью не задействован, нужно удвоить долю организации в мировой экономике.
- Он призвал ставить перед объединением новые, более серьезные задачи и решать их.
«
"ЕАЭС сегодня вместе с государствами-партнерами — это пятая часть населения мира и самое большое объединение по территории".
- Объединив усилия, страны Евразийского экономического союза могут создать уникальный продукт.
- Нужно развивать транспортно-логистическую сеть ЕАЭС, чтобы объединение могло позиционировать себя как глобальный транзитный хаб.
- Надо взаимодополнять национальные экономики, а не конкурировать одинаковыми товарами и дублирующими производствами.
- Лукашенко призвал партнеров в кратчайшие сроки завершить выполнение задач по формированию общего финансового рынка.
- Евразийский экономический союз не должен быть площадкой для пустых разговоров, ему необходимо стать привлекательным для новых участников.
- Отсутствие Армении на Евразийском экономическом форуме в Минске говорит о том, что в ЕАЭС не все в порядке.
- Лукашенко призвал не потерять доставшийся от СССР общий рынок.
«
"Наступает время ЕАЭС 2.0, как мы его называем в Белоруссии: нам нужно ставить перед собой новые, более серьезные задачи и их реализовывать".
Другие заявления
- Президент Киргизии Садыр Жапаров рассказал, что республика выступает за укрепление промышленного сотрудничества как внутри стран ЕАЭС, так и с ключевыми торговыми партнерами объединения.
- Специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Факундо Ортега Мурильо отметил, что страна официально запросила статус наблюдателя в ЕАЭС и уже сотрудничает с некоторыми членами организации, в частности с Москвой и Минском.
- Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его государство стремится присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя.
- Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес предложил создать на острове логистический хаб, чтобы он стал отправной точкой для товаров государств — членов ЕАЭС в страны Латинской Америки.
ЕАЭС
- Создан десять лет назад.
- В объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
- Цель — свободное движение товаров, капитала и трудовых ресурсов на пространстве объединения.
- Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4 процента, тогда как в мире этот показатель составил 3,3 процента.
- Совокупный ВВП стран сообщества увеличился более чем на 17 процентов и превышает 2,5 триллиона долларов.
- Объемы промышленного производства — на 29,1 процента, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.
Аналитик раскрыл план Запада по ЕАЭС
8 мая, 14:29