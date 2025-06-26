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Лидеры стран ЕАЭС наметили цели на будущее - РИА Новости, 26.06.2025
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18:34 26.06.2025 (обновлено: 21:04 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/minsk-2025644579.html
Лидеры стран ЕАЭС наметили цели на будущее
Лидеры стран ЕАЭС наметили цели на будущее - РИА Новости, 26.06.2025
Лидеры стран ЕАЭС наметили цели на будущее
Лидеры ЕАЭС на форуме в Минске рассказали о стоящих перед объединением вызовах и определили цели на будущее. О главном — в материале РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2025
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2025-06-26T21:04:00+03:00
экономика
евразийский экономический союз
александр лукашенко
белоруссия
минск
россия
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МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Лидеры ЕАЭС на форуме в Минске рассказали о стоящих перед объединением вызовах и определили цели на будущее. О главном — в материале РИА Новости.Ключевые заявления Владимира Путина&quot;Наше объединение всегда открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Активно развиваются взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки, укрепляются контакты с многосторонними структурами, вот вы упоминали сейчас, об этом сказали — это и БРИКС, СНГ, ШОС, АСЕАН, Африканский союз и другие&quot;.О сотрудничестве с ЗападомО ситуации на Ближнем ВостокеКлючевые тезисы Лукашенко&quot;ЕАЭС сегодня вместе с государствами-партнерами — это пятая часть населения мира и самое большое объединение по территории&quot;.&quot;Наступает время ЕАЭС 2.0, как мы его называем в Белоруссии: нам нужно ставить перед собой новые, более серьезные задачи и их реализовывать&quot;.Другие заявленияЕАЭС
https://ria.ru/20250626/putin-2025635182.html
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Путин: "ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение"
Путин заявил на Евразийском экономическом форуме, что ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение. Он отметил, что объем товарооборота ЕАЭС солидный, сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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Путин: заморозка российских золотовалютных резервов – это не кража, а грабеж
Движение в сторону региональных финансовых институтов в мире только ускорится, если замороженные российские активы будут конфискованы, отметил президент. По словам, президента, заморозка российских золотовалютных резервов - это не кража, а грабеж.
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Путин о перемирии Ирана и Израиля
Путин о перемирии Ирана и Израиля
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Лукашенко об успехе ЕАЭС
Лукашенко заявил, что вопреки ожиданиям скептиков, ЕАЭС не просто функционирует, но и добивается успеха по основным параметрам 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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экономика, евразийский экономический союз, александр лукашенко, белоруссия, минск, россия
Экономика, Евразийский экономический союз, Александр Лукашенко, Белоруссия, Минск, Россия

Лидеры стран ЕАЭС наметили цели на будущее

© Фото : Пул ПервогоПленарное заседание Евразийского экономического форума в Минске
Пленарное заседание Евразийского экономического форума в Минске - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : Пул Первого
Пленарное заседание Евразийского экономического форума в Минске
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МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Лидеры ЕАЭС на форуме в Минске рассказали о стоящих перед объединением вызовах и определили цели на будущее. О главном — в материале РИА Новости.

Ключевые заявления Владимира Путина

  • Россия будет учитывать в работе по укреплению ЕАЭС все полезные идеи и рекомендации, прозвучавшие на Евразийском экономическом форуме в Минске.
  • ЕАЭС окреп за десять лет с момента создания, укрепился экономический потенциал стран "пятерки".
  • Евразийский экономический союз состоялся как успешное интеграционное объединение.
  • Объем товарооборота ЕАЭС солидный, сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами.
  • Уровень безработицы в ЕАЭС сейчас составляет 2,8 процента, в России — 2,3, это один из лучших на сегодня показателей в мире.
«

"Наше объединение всегда открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Активно развиваются взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки, укрепляются контакты с многосторонними структурами, вот вы упоминали сейчас, об этом сказали — это и БРИКС, СНГ, ШОС, АСЕАН, Африканский союз и другие".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • ЕАЭС вносит реальный вклад в создание пространства партнерства и экономического роста.
  • Страны объединения сообща предпринимают усилия для интеграции финансовой инфраструктуры.
  • БРИКС работает над созданием цифровой инвестиционной платформы, подобные инициативы можно реализовать и в ЕАЭС.
  • Страны Евразийского экономического союза 93% взаимных расчетов осуществляют в национальных валютах.
  • Евразийский банк развития оказал поддержку в строительстве Западного скоростного диаметра, кольцевой дороги и развитии аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.
О сотрудничестве с Западом
  • Диалог России со Всемирным банком сейчас затруднен из-за ангажированности западных финансовых институтов.
  • Москва стремится снизить зависимость от западных финансовых институтов.
  • О заморозке российских золотовалютных резервов на Западе — это не кража, а грабеж.
  • Движение в сторону региональных финансовых институтов в мире только ускорится, если замороженные российские активы будут конфискованы.
О ситуации на Ближнем Востоке
  • О конфликте между Ираном и Израилем: будем считать, что он в прошлом.
  • Ситуация на Ближнем Востоке успокаивается.
  • Остановка конфликта между Ираном и Израилем позволяет рассчитывать на развитие отношений со странами Ближнего Востока, включая Тегеран.

Ключевые тезисы Лукашенко

  • Потенциал ЕАЭС полностью не задействован, нужно удвоить долю организации в мировой экономике.
  • Он призвал ставить перед объединением новые, более серьезные задачи и решать их.
«

"ЕАЭС сегодня вместе с государствами-партнерами — это пятая часть населения мира и самое большое объединение по территории".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на международном форуме Союзного государства Великое наследие - общее будущее в Волгограде
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
  • Объединив усилия, страны Евразийского экономического союза могут создать уникальный продукт.
  • Нужно развивать транспортно-логистическую сеть ЕАЭС, чтобы объединение могло позиционировать себя как глобальный транзитный хаб.
  • Надо взаимодополнять национальные экономики, а не конкурировать одинаковыми товарами и дублирующими производствами.
  • Лукашенко призвал партнеров в кратчайшие сроки завершить выполнение задач по формированию общего финансового рынка.
  • Евразийский экономический союз не должен быть площадкой для пустых разговоров, ему необходимо стать привлекательным для новых участников.
  • Отсутствие Армении на Евразийском экономическом форуме в Минске говорит о том, что в ЕАЭС не все в порядке.
  • Лукашенко призвал не потерять доставшийся от СССР общий рынок.
«

"Наступает время ЕАЭС 2.0, как мы его называем в Белоруссии: нам нужно ставить перед собой новые, более серьезные задачи и их реализовывать".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на международном форуме Союзного государства Великое наследие - общее будущее в Волгограде
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
Кортеж Путина направляется в выставочный центр на саммит ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Лукашенко лично встретил Путина на площадке форума ЕАЭС в Минске
Вчера, 18:15

Другие заявления

  • Президент Киргизии Садыр Жапаров рассказал, что республика выступает за укрепление промышленного сотрудничества как внутри стран ЕАЭС, так и с ключевыми торговыми партнерами объединения.
  • Специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Факундо Ортега Мурильо отметил, что страна официально запросила статус наблюдателя в ЕАЭС и уже сотрудничает с некоторыми членами организации, в частности с Москвой и Минском.
  • Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его государство стремится присоединиться к работе ЕАЭС в качестве наблюдателя.
  • Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес предложил создать на острове логистический хаб, чтобы он стал отправной точкой для товаров государств — членов ЕАЭС​ в страны Латинской Америки.

ЕАЭС

  • Создан десять лет назад.
  • В объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
  • Цель — свободное движение товаров, капитала и трудовых ресурсов на пространстве объединения.
  • Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4 процента, тогда как в мире этот показатель составил 3,3 процента.
  • Совокупный ВВП стран сообщества увеличился более чем на 17 процентов и превышает 2,5 триллиона долларов.
  • Объемы промышленного производства — на 29,1 процента, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.
Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Аналитик раскрыл план Запада по ЕАЭС
8 мая, 14:29
 
ЭкономикаЕвразийский экономический союзАлександр ЛукашенкоБелоруссияМинскРоссия
 
 
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