https://ria.ru/20250626/minsk-2025644579.html

Лидеры стран ЕАЭС наметили цели на будущее

Лидеры стран ЕАЭС наметили цели на будущее - РИА Новости, 26.06.2025

Лидеры стран ЕАЭС наметили цели на будущее

Лидеры ЕАЭС на форуме в Минске рассказали о стоящих перед объединением вызовах и определили цели на будущее. О главном — в материале РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:34:00+03:00

2025-06-26T18:34:00+03:00

2025-06-26T21:04:00+03:00

экономика

евразийский экономический союз

александр лукашенко

белоруссия

минск

россия

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МИНСК, 26 июн — РИА Новости. Лидеры ЕАЭС на форуме в Минске рассказали о стоящих перед объединением вызовах и определили цели на будущее. О главном — в материале РИА Новости.Ключевые заявления Владимира Путина"Наше объединение всегда открыто для сотрудничества со всеми заинтересованными зарубежными партнерами. Активно развиваются взаимовыгодные связи со странами Евразии, Африки, Латинской Америки, укрепляются контакты с многосторонними структурами, вот вы упоминали сейчас, об этом сказали — это и БРИКС, СНГ, ШОС, АСЕАН, Африканский союз и другие".О сотрудничестве с ЗападомО ситуации на Ближнем ВостокеКлючевые тезисы Лукашенко"ЕАЭС сегодня вместе с государствами-партнерами — это пятая часть населения мира и самое большое объединение по территории"."Наступает время ЕАЭС 2.0, как мы его называем в Белоруссии: нам нужно ставить перед собой новые, более серьезные задачи и их реализовывать".Другие заявленияЕАЭС

https://ria.ru/20250626/putin-2025635182.html

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белоруссия

минск

россия

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Путин: "ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение" Путин заявил на Евразийском экономическом форуме, что ЕАЭС состоялся как успешное интеграционное объединение. Он отметил, что объем товарооборота ЕАЭС солидный, сопоставим с ведущими мировыми экономическими державами. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-06-26T18:34 true PT1M15S

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Путин о перемирии Ирана и Израиля Путин о перемирии Ирана и Израиля 2025-06-26T18:34 true PT0M18S

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экономика, евразийский экономический союз, александр лукашенко, белоруссия, минск, россия