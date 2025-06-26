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В Минобрнауки инициировали альтернативу западным базам научных журналов - РИА Новости, 26.06.2025
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Наука
 
15:59 26.06.2025 (обновлено: 16:10 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/minobrnauki-2025588157.html
В Минобрнауки инициировали альтернативу западным базам научных журналов
В Минобрнауки инициировали альтернативу западным базам научных журналов - РИА Новости, 26.06.2025
В Минобрнауки инициировали альтернативу западным базам научных журналов
Минобрнауки России инициировало создание списка журналов, публикации в которых будут засчитываться при оценке научной результативности ученых стран БРИКС,... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:59:00+03:00
2025-06-26T16:10:00+03:00
наука
россия
бразилия
константин могилевский
брикс
наука
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Минобрнауки России инициировало создание списка журналов, публикации в которых будут засчитываться при оценке научной результативности ученых стран БРИКС, сообщил РИА Новости заместитель министра Константин Могилевский. В Бразилии состоялась 13-я встреча министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС, участники которой обсудили ключевые шаги по укреплению научного суверенитета стран объединения. &quot;Настало время приступить к созданию общего списка рецензируемых изданий, публикации в которых будут засчитываться при оценке научной результативности ученых во всех странах объединения&quot;, — заявил Могилевский.Он добавил, что необходимо обеспечить независимость ученых из стран БРИКС от западных наукометрических систем. "Проработка идеи о создании списка журналов будет вестись в рамках рабочей группы БРИКС по социальным наукам и гуманитарным исследованиям", — отметил замглавы Минобрнауки РФ, добавив, что первые промежуточные результаты планируется представить уже в конце ноября — на полях V Конгресса молодых ученых в Сочи.
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россия, бразилия, константин могилевский, брикс, наука
Наука, Россия, Бразилия, Константин Могилевский, БРИКС, Наука

В Минобрнауки инициировали альтернативу западным базам научных журналов

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Минобрнауки России инициировало создание списка журналов, публикации в которых будут засчитываться при оценке научной результативности ученых стран БРИКС, сообщил РИА Новости заместитель министра Константин Могилевский.
В Бразилии состоялась 13-я встреча министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС, участники которой обсудили ключевые шаги по укреплению научного суверенитета стран объединения.
«

"Настало время приступить к созданию общего списка рецензируемых изданий, публикации в которых будут засчитываться при оценке научной результативности ученых во всех странах объединения", — заявил Могилевский.

Он добавил, что необходимо обеспечить независимость ученых из стран БРИКС от западных наукометрических систем.
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"Проработка идеи о создании списка журналов будет вестись в рамках рабочей группы БРИКС по социальным наукам и гуманитарным исследованиям", — отметил замглавы Минобрнауки РФ, добавив, что первые промежуточные результаты планируется представить уже в конце ноября — на полях V Конгресса молодых ученых в Сочи.
 
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