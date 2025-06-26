https://ria.ru/20250626/minobrnauki-2025588157.html

В Минобрнауки инициировали альтернативу западным базам научных журналов

В Минобрнауки инициировали альтернативу западным базам научных журналов - РИА Новости, 26.06.2025

В Минобрнауки инициировали альтернативу западным базам научных журналов

Минобрнауки России инициировало создание списка журналов, публикации в которых будут засчитываться при оценке научной результативности ученых стран БРИКС,... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:59:00+03:00

2025-06-26T15:59:00+03:00

2025-06-26T16:10:00+03:00

наука

россия

бразилия

константин могилевский

брикс

наука

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Минобрнауки России инициировало создание списка журналов, публикации в которых будут засчитываться при оценке научной результативности ученых стран БРИКС, сообщил РИА Новости заместитель министра Константин Могилевский. В Бразилии состоялась 13-я встреча министров науки, технологий и инноваций стран БРИКС, участники которой обсудили ключевые шаги по укреплению научного суверенитета стран объединения. "Настало время приступить к созданию общего списка рецензируемых изданий, публикации в которых будут засчитываться при оценке научной результативности ученых во всех странах объединения", — заявил Могилевский.Он добавил, что необходимо обеспечить независимость ученых из стран БРИКС от западных наукометрических систем. "Проработка идеи о создании списка журналов будет вестись в рамках рабочей группы БРИКС по социальным наукам и гуманитарным исследованиям", — отметил замглавы Минобрнауки РФ, добавив, что первые промежуточные результаты планируется представить уже в конце ноября — на полях V Конгресса молодых ученых в Сочи.

https://ria.ru/20250602/minobrnauki-2019790133.html

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россия, бразилия, константин могилевский, брикс, наука