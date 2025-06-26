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Российским военным, вернувшимся из плена, оказывают необходимую помощь - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 26.06.2025 (обновлено: 17:07 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/minoborony-2025606661.html
Российским военным, вернувшимся из плена, оказывают необходимую помощь
Российским военным, вернувшимся из плена, оказывают необходимую помощь - РИА Новости, 26.06.2025
Российским военным, вернувшимся из плена, оказывают необходимую помощь
Группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:05:00+03:00
2025-06-26T17:07:00+03:00
белоруссия
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили в Минобороны России."Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - уточнили в МО РФ.Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
https://ria.ru/20250626/plennye-2025601936.html
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белоруссия, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Белоруссия, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Российским военным, вернувшимся из плена, оказывают необходимую помощь

МО: российским военным, вернувшимся из плена, оказывают необходимую помощь

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкАвтобусы с военнослужащими Вооруженных Сил РФ, вернувшимися из украинского плена
Автобусы с военнослужащими Вооруженных Сил РФ, вернувшимися из украинского плена - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Автобусы с военнослужащими Вооруженных Сил РФ, вернувшимися из украинского плена . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили в Минобороны России.
"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - уточнили в МО РФ.
Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Источник: работа по обмену пленными с Украиной продолжается
Вчера, 16:50
 
Специальная военная операция на УкраинеБелоруссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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