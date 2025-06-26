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Российским военным, вернувшимся из плена, оказывают необходимую помощь
Российским военным, вернувшимся из плена, оказывают необходимую помощь - РИА Новости, 26.06.2025
Российским военным, вернувшимся из плена, оказывают необходимую помощь
Группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T17:05:00+03:00
2025-06-26T17:05:00+03:00
2025-06-26T17:07:00+03:00
белоруссия
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории, сообщили в Минобороны России."Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - уточнили в МО РФ.Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
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белоруссия, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
Белоруссия, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия
Российским военным, вернувшимся из плена, оказывают необходимую помощь
МО: российским военным, вернувшимся из плена, оказывают необходимую помощь