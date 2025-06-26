https://ria.ru/20250626/minoborony-2025545932.html

Минобороны показало, как украинский солдат пытался сбить российский дрон

Минобороны показало, как украинский солдат пытался сбить российский дрон - РИА Новости, 26.06.2025

Минобороны показало, как украинский солдат пытался сбить российский дрон

Минобороны РФ показало на видео, как украинский военнослужащий пытался уничтожить российский дрон из стрелкового оружия, но у него это не получилось. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T13:25:00+03:00

2025-06-26T13:25:00+03:00

2025-06-26T13:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минобороны РФ показало на видео, как украинский военнослужащий пытался уничтожить российский дрон из стрелкового оружия, но у него это не получилось. Российское ведомство опубликовало кадры поражения бронированной и автомобильной техники, в том числе иностранного производства, систем связи, живой силы, огневых позиций и фортификационных сооружений ВСУ в зоне спецоперации расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон". На одном из эпизодов российский дрон настигает группу украинских военнослужащих. Двое из них бросаются убегать, а один пытается сбить беспилотник из стрелкового оружия, однако дрон всё равно в него попадает. Также продемонстрированы кадры воздушных таранов БПЛА противника.

https://ria.ru/20250626/svo-2025511568.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины