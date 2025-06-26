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Минобороны показало, как украинский солдат пытался сбить российский дрон - РИА Новости, 26.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/minoborony-2025545932.html
Минобороны показало, как украинский солдат пытался сбить российский дрон
Минобороны показало, как украинский солдат пытался сбить российский дрон - РИА Новости, 26.06.2025
Минобороны показало, как украинский солдат пытался сбить российский дрон
Минобороны РФ показало на видео, как украинский военнослужащий пытался уничтожить российский дрон из стрелкового оружия, но у него это не получилось. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T13:25:00+03:00
2025-06-26T13:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минобороны РФ показало на видео, как украинский военнослужащий пытался уничтожить российский дрон из стрелкового оружия, но у него это не получилось. Российское ведомство опубликовало кадры поражения бронированной и автомобильной техники, в том числе иностранного производства, систем связи, живой силы, огневых позиций и фортификационных сооружений ВСУ в зоне спецоперации расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон". На одном из эпизодов российский дрон настигает группу украинских военнослужащих. Двое из них бросаются убегать, а один пытается сбить беспилотник из стрелкового оружия, однако дрон всё равно в него попадает. Также продемонстрированы кадры воздушных таранов БПЛА противника.
https://ria.ru/20250626/svo-2025511568.html
РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны показало, как украинский солдат пытался сбить российский дрон

Минобороны показало видео, как военный ВСУ пытался сбить российский дрон

© Минобороны РоссииРабота FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" в зоне СВО. Кадр видео
Работа FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России Рубикон в зоне СВО. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Минобороны России
Работа FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" в зоне СВО. Кадр видео
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Минобороны РФ показало на видео, как украинский военнослужащий пытался уничтожить российский дрон из стрелкового оружия, но у него это не получилось.
Российское ведомство опубликовало кадры поражения бронированной и автомобильной техники, в том числе иностранного производства, систем связи, живой силы, огневых позиций и фортификационных сооружений ВСУ в зоне спецоперации расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон".
На одном из эпизодов российский дрон настигает группу украинских военнослужащих. Двое из них бросаются убегать, а один пытается сбить беспилотник из стрелкового оружия, однако дрон всё равно в него попадает.
Также продемонстрированы кадры воздушных таранов БПЛА противника.
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
ВС России уничтожили вышки связи и полевые склады ВСУ в Сумской области
Вчера, 10:52
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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