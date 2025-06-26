Минфин США не представил доказательств обвинений против мексиканских банков
Минфин США не представил доказательств обвинений против трех мексиканских банков
Флаг Мексики на центральной площади Мехико. Архивное фото
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МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. Министерство финансов США не представило Мексике доказательств обвинений в отношении трех мексиканских финансовых организаций, на которые были наложены санкции за отмывание денег и связи с наркокартелями, сообщил минфин латиноамериканской страны.
"Министерство финансов США проинформировало о предполагаемых нарушениях (...) Однако не представило доказательств, которые могли бы быть проверены со стороны нашей Финансовой разведки (UIF) или Национальной банковской комиссии (CNBV)", - говорится в заявлении на сайте минфина Мексики.
Отмечается, что предоставленная американской стороной информация касается лишь электронных переводов в адрес китайских компаний, зарегистрированных в установленном порядке. Подобные операции, добавили в министерстве, являются обычными в рамках товарооборота между Мексикой и Китаем, который ежегодно превышает 139 миллиардов долларов.
Тем не менее, мексиканские власти инициировали проверку упомянутых банков и выявили административные нарушения, за которые уже наложены санкции на сумму 134 миллиона песо (около 7 миллиона долларов США).
"Если будут получены убедительные доказательства противоправной деятельности, мы примем все необходимые меры. Однако на данный момент таких данных нет", - подчеркнули в министерстве финансов.
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