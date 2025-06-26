Захарова пообещала наказать виновных в нападении на журналистов из КНР
Захарова: виновных в посягательстве на жизнь журналистов из КНР накажут
© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Виновные в посягательстве на жизнь китайских журналистов в Курской области будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.
"Виновные в посягательстве на жизнь китайских журналистов будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Она добавила, что ВСУ, "ведя прицельный огонь по безоружным военкорам, журналистам, операторам, фотографам, устраивая настоящую охоту на них", стремятся "любыми способами скрыть правду о своих тяжких преступлениях согласно нормам международного гуманитарного права, включая целенаправленные убийства гражданских лиц, к которым отнесены и сотрудники СМИ".
"Призываем все ответственные правительства государств осудить это и другие злодеяния киевского режима и возвысить голос против атак на мирное население", - подчеркнула Захарова.