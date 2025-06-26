https://ria.ru/20250626/mid-2025681837.html

Захарова пообещала наказать виновных в нападении на журналистов из КНР

Захарова пообещала наказать виновных в нападении на журналистов из КНР - РИА Новости, 26.06.2025

Захарова пообещала наказать виновных в нападении на журналистов из КНР

Виновные в посягательстве на жизнь китайских журналистов в Курской области будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание, заявила официальный... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T22:33:00+03:00

2025-06-26T22:33:00+03:00

2025-06-26T22:33:00+03:00

курская область

россия

мария захарова

александр хинштейн

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Виновные в посягательстве на жизнь китайских журналистов в Курской области будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области. "Виновные в посягательстве на жизнь китайских журналистов будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства. Она добавила, что ВСУ, "ведя прицельный огонь по безоружным военкорам, журналистам, операторам, фотографам, устраивая настоящую охоту на них", стремятся "любыми способами скрыть правду о своих тяжких преступлениях согласно нормам международного гуманитарного права, включая целенаправленные убийства гражданских лиц, к которым отнесены и сотрудники СМИ". "Призываем все ответственные правительства государств осудить это и другие злодеяния киевского режима и возвысить голос против атак на мирное население", - подчеркнула Захарова.

https://ria.ru/20250119/zakharova-1994471795.html

https://ria.ru/20250626/vsu-2025680665.html

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курская область, россия, мария захарова, александр хинштейн, вооруженные силы украины, происшествия