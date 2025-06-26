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Захарова пообещала наказать виновных в нападении на журналистов из КНР - РИА Новости, 26.06.2025
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22:33 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/mid-2025681837.html
Захарова пообещала наказать виновных в нападении на журналистов из КНР
Захарова пообещала наказать виновных в нападении на журналистов из КНР - РИА Новости, 26.06.2025
Захарова пообещала наказать виновных в нападении на журналистов из КНР
Виновные в посягательстве на жизнь китайских журналистов в Курской области будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание, заявила официальный... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T22:33:00+03:00
2025-06-26T22:33:00+03:00
курская область
россия
мария захарова
александр хинштейн
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Виновные в посягательстве на жизнь китайских журналистов в Курской области будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области. "Виновные в посягательстве на жизнь китайских журналистов будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства. Она добавила, что ВСУ, "ведя прицельный огонь по безоружным военкорам, журналистам, операторам, фотографам, устраивая настоящую охоту на них", стремятся "любыми способами скрыть правду о своих тяжких преступлениях согласно нормам международного гуманитарного права, включая целенаправленные убийства гражданских лиц, к которым отнесены и сотрудники СМИ". "Призываем все ответственные правительства государств осудить это и другие злодеяния киевского режима и возвысить голос против атак на мирное население", - подчеркнула Захарова.
https://ria.ru/20250119/zakharova-1994471795.html
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курская область, россия, мария захарова, александр хинштейн, вооруженные силы украины, происшествия
Курская область, Россия, Мария Захарова, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Захарова пообещала наказать виновных в нападении на журналистов из КНР

Захарова: виновных в посягательстве на жизнь журналистов из КНР накажут

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Виновные в посягательстве на жизнь китайских журналистов в Курской области будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Захарова прокомментировала сообщения о зверствах ВСУ в Курской области
19 января, 14:17
Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.
"Виновные в посягательстве на жизнь китайских журналистов будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Она добавила, что ВСУ, "ведя прицельный огонь по безоружным военкорам, журналистам, операторам, фотографам, устраивая настоящую охоту на них", стремятся "любыми способами скрыть правду о своих тяжких преступлениях согласно нормам международного гуманитарного права, включая целенаправленные убийства гражданских лиц, к которым отнесены и сотрудники СМИ".
"Призываем все ответственные правительства государств осудить это и другие злодеяния киевского режима и возвысить голос против атак на мирное население", - подчеркнула Захарова.
Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Атакованный дроном ВСУ журналист из КНР был в одежде с надписью "Пресса"
Вчера, 22:19
 
Курская областьРоссияМария ЗахароваАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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