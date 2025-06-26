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Медведев призвал приступить к увековечиванию памяти героев СВО - РИА Новости, 26.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:08 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/medvedev-2025652960.html
Медведев призвал приступить к увековечиванию памяти героев СВО
Медведев призвал приступить к увековечиванию памяти героев СВО - РИА Новости, 26.06.2025
Медведев призвал приступить к увековечиванию памяти героев СВО
Увековечивание памяти героев СВО должно носить массовый характер и идти во всех регионах России, пора приступить к этой работе, убежден зампред Совбеза РФ,... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:08:00+03:00
2025-06-26T19:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Увековечивание памяти героев СВО должно носить массовый характер и идти во всех регионах России, пора приступить к этой работе, убежден зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев в четверг провел прием граждан. По ВКС он ответил на вопросы жителей регионов. "Я думаю, это, конечно, такая очень тонкая работа, ее невозможно ставить на поток, но, тем не менее, она все равно должна носить массовый характер, и она должна проводиться в каждом регионе Российской Федерации, включая, естественно, и ... те территории, которые вернулись в родную страну. Давайте мы сделаем так, чтобы "Единая Россия" тоже в этом принимала участие", - сказал Медведев. Он также считает, что "уже пора приступить к увековечиванию памяти героев СВО", потому что чем быстрее это будет сделано, тем лучше для будущих поколений. "Надо, чтобы это было везде. Но не только в средствах массовой информации, в интернете. Это все-таки элемент героизации тех событий, тех людей, которые непосредственно сегодня защищают нашу страну, интересы нашей страны, наших людей. Поэтому чем быстрее, например, такие имена появятся на табличках школ, в названиях улиц, географических наименований, тем лучше мы сохраним память о героях, которые живут или жили прямо вместе с нами", - убежден Медведев. Он попросил генсовет "Единой России" и руководителей региональных отделений взять это под особый контроль, "чтобы чествование героя не заканчивалось на кладбище, а чтобы память о нем сохранялась бессрочно". "А бессрочно – это имя, которое присвоено той или иной улице, тому или иному учреждению", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20250425/medvedev-2013379500.html
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общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Воздушно-космические силы России
Медведев призвал приступить к увековечиванию памяти героев СВО

Медведев: увековечивание памяти героев СВО должно носить массовый характер

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Увековечивание памяти героев СВО должно носить массовый характер и идти во всех регионах России, пора приступить к этой работе, убежден зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг провел прием граждан. По ВКС он ответил на вопросы жителей регионов.
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"Я думаю, это, конечно, такая очень тонкая работа, ее невозможно ставить на поток, но, тем не менее, она все равно должна носить массовый характер, и она должна проводиться в каждом регионе Российской Федерации, включая, естественно, и ... те территории, которые вернулись в родную страну. Давайте мы сделаем так, чтобы "Единая Россия" тоже в этом принимала участие", - сказал Медведев.
Он также считает, что "уже пора приступить к увековечиванию памяти героев СВО", потому что чем быстрее это будет сделано, тем лучше для будущих поколений.
"Надо, чтобы это было везде. Но не только в средствах массовой информации, в интернете. Это все-таки элемент героизации тех событий, тех людей, которые непосредственно сегодня защищают нашу страну, интересы нашей страны, наших людей. Поэтому чем быстрее, например, такие имена появятся на табличках школ, в названиях улиц, географических наименований, тем лучше мы сохраним память о героях, которые живут или жили прямо вместе с нами", - убежден Медведев.
Он попросил генсовет "Единой России" и руководителей региональных отделений взять это под особый контроль, "чтобы чествование героя не заканчивалось на кладбище, а чтобы память о нем сохранялась бессрочно".
"А бессрочно – это имя, которое присвоено той или иной улице, тому или иному учреждению", - добавил Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияВоздушно-космические силы России
 
 
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