https://ria.ru/20250626/medvedev-2025652960.html

Медведев призвал приступить к увековечиванию памяти героев СВО

Медведев призвал приступить к увековечиванию памяти героев СВО - РИА Новости, 26.06.2025

Медведев призвал приступить к увековечиванию памяти героев СВО

Увековечивание памяти героев СВО должно носить массовый характер и идти во всех регионах России, пора приступить к этой работе, убежден зампред Совбеза РФ,... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T19:08:00+03:00

2025-06-26T19:08:00+03:00

2025-06-26T19:08:00+03:00

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дмитрий медведев

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воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Увековечивание памяти героев СВО должно носить массовый характер и идти во всех регионах России, пора приступить к этой работе, убежден зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Медведев в четверг провел прием граждан. По ВКС он ответил на вопросы жителей регионов. "Я думаю, это, конечно, такая очень тонкая работа, ее невозможно ставить на поток, но, тем не менее, она все равно должна носить массовый характер, и она должна проводиться в каждом регионе Российской Федерации, включая, естественно, и ... те территории, которые вернулись в родную страну. Давайте мы сделаем так, чтобы "Единая Россия" тоже в этом принимала участие", - сказал Медведев. Он также считает, что "уже пора приступить к увековечиванию памяти героев СВО", потому что чем быстрее это будет сделано, тем лучше для будущих поколений. "Надо, чтобы это было везде. Но не только в средствах массовой информации, в интернете. Это все-таки элемент героизации тех событий, тех людей, которые непосредственно сегодня защищают нашу страну, интересы нашей страны, наших людей. Поэтому чем быстрее, например, такие имена появятся на табличках школ, в названиях улиц, географических наименований, тем лучше мы сохраним память о героях, которые живут или жили прямо вместе с нами", - убежден Медведев. Он попросил генсовет "Единой России" и руководителей региональных отделений взять это под особый контроль, "чтобы чествование героя не заканчивалось на кладбище, а чтобы память о нем сохранялась бессрочно". "А бессрочно – это имя, которое присвоено той или иной улице, тому или иному учреждению", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20250425/medvedev-2013379500.html

https://ria.ru/20240827/pamyatniki-1968843020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, воздушно-космические силы россии