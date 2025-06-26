Медведев поблагодарил волонтеров ЕР за работу в Курской области
Медведев поблагодарил волонтеров "Единой России", работающих в Курской области
Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поблагодарил волонтеров партии за работу в Курской области в период боевых действий ВСУ в регионе, партия к середине октября подготовит список для их поощрения.
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"Давайте еще раз скажем спасибо всем волонтерам, кто трудился и трудится в Курской области", - сказал Медведев на заседании генсовета "Единой России"
Он прокомментировал предложение поощрить волонтеров "Единой России", отметившихся в Курской области в период боевых действий ВСУ в регионе.
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"Давайте мы проведем анализ результатов работы волонтеров. Всем понятно, насколько это была и продолжается сложная работа. Где-то к середине октября, например, подготовим кандидатуры для поощрения. Хотя ждать не обязательно, но чтобы весь массив охватить, потребуется некоторое время", - сказал он, добавив, что при желании регионального руководства "Единой России", ряд волонтеров можно поощрить сразу, безотлагательно.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.