https://ria.ru/20250626/medvedev-2025567957.html

Медведев поблагодарил волонтеров ЕР за работу в Курской области

Медведев поблагодарил волонтеров ЕР за работу в Курской области - РИА Новости, 26.06.2025

Медведев поблагодарил волонтеров ЕР за работу в Курской области

Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поблагодарил волонтеров партии за работу в Курской области в период боевых действий ВСУ РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:42:00+03:00

2025-06-26T14:42:00+03:00

2025-06-26T14:42:00+03:00

россия

курская область

суджа

дмитрий медведев

владимир путин

единая россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поблагодарил волонтеров партии за работу в Курской области в период боевых действий ВСУ в регионе, партия к середине октября подготовит список для их поощрения. "Давайте еще раз скажем спасибо всем волонтерам, кто трудился и трудится в Курской области", - сказал Медведев на заседании генсовета "Единой России" Он прокомментировал предложение поощрить волонтеров "Единой России", отметившихся в Курской области в период боевых действий ВСУ в регионе. "Давайте мы проведем анализ результатов работы волонтеров. Всем понятно, насколько это была и продолжается сложная работа. Где-то к середине октября, например, подготовим кандидатуры для поощрения. Хотя ждать не обязательно, но чтобы весь массив охватить, потребуется некоторое время", - сказал он, добавив, что при желании регионального руководства "Единой России", ряд волонтеров можно поощрить сразу, безотлагательно. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250521/volontery-2018195411.html

https://ria.ru/20250521/putin-2018181706.html

россия

курская область

суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курская область, суджа, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)