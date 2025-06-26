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Медведев поблагодарил волонтеров ЕР за работу в Курской области - РИА Новости, 26.06.2025
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14:42 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/medvedev-2025567957.html
Медведев поблагодарил волонтеров ЕР за работу в Курской области
Медведев поблагодарил волонтеров ЕР за работу в Курской области - РИА Новости, 26.06.2025
Медведев поблагодарил волонтеров ЕР за работу в Курской области
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поблагодарил волонтеров партии за работу в Курской области в период боевых действий ВСУ РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:42:00+03:00
2025-06-26T14:42:00+03:00
россия
курская область
суджа
дмитрий медведев
владимир путин
единая россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поблагодарил волонтеров партии за работу в Курской области в период боевых действий ВСУ в регионе, партия к середине октября подготовит список для их поощрения. "Давайте еще раз скажем спасибо всем волонтерам, кто трудился и трудится в Курской области", - сказал Медведев на заседании генсовета "Единой России" Он прокомментировал предложение поощрить волонтеров "Единой России", отметившихся в Курской области в период боевых действий ВСУ в регионе. "Давайте мы проведем анализ результатов работы волонтеров. Всем понятно, насколько это была и продолжается сложная работа. Где-то к середине октября, например, подготовим кандидатуры для поощрения. Хотя ждать не обязательно, но чтобы весь массив охватить, потребуется некоторое время", - сказал он, добавив, что при желании регионального руководства "Единой России", ряд волонтеров можно поощрить сразу, безотлагательно. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250521/volontery-2018195411.html
https://ria.ru/20250521/putin-2018181706.html
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курская область
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россия, курская область, суджа, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Курская область, Суджа, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Единая Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Медведев поблагодарил волонтеров ЕР за работу в Курской области

Медведев поблагодарил волонтеров "Единой России", работающих в Курской области

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поблагодарил волонтеров партии за работу в Курской области в период боевых действий ВСУ в регионе, партия к середине октября подготовит список для их поощрения.
«
"Давайте еще раз скажем спасибо всем волонтерам, кто трудился и трудится в Курской области", - сказал Медведев на заседании генсовета "Единой России"
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Он прокомментировал предложение поощрить волонтеров "Единой России", отметившихся в Курской области в период боевых действий ВСУ в регионе.
«
"Давайте мы проведем анализ результатов работы волонтеров. Всем понятно, насколько это была и продолжается сложная работа. Где-то к середине октября, например, подготовим кандидатуры для поощрения. Хотя ждать не обязательно, но чтобы весь массив охватить, потребуется некоторое время", - сказал он, добавив, что при желании регионального руководства "Единой России", ряд волонтеров можно поощрить сразу, безотлагательно.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня.
Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
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РоссияКурская областьСуджаДмитрий МедведевВладимир ПутинЕдиная РоссияВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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