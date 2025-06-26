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Мединский оценил значение литературной премии "Слово" - РИА Новости, 26.06.2025
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14:25 26.06.2025 (обновлено: 14:28 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/medinskij-2025564511.html
Мединский оценил значение литературной премии "Слово"
Мединский оценил значение литературной премии "Слово" - РИА Новости, 26.06.2025
Мединский оценил значение литературной премии "Слово"
Помощник президента РФ, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский сравнил литературную премию "Слово" по своему масштабу с премией "Оскар". РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:25:00+03:00
2025-06-26T14:28:00+03:00
россия
владимир мединский
президентский фонд культурных инициатив
российский книжный союз
общество
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский сравнил литературную премию "Слово" по своему масштабу с премией "Оскар". "Это самая большая премия в России по призовому фонду, аналогов ей нет… Мы хотим, чтобы звучал вес не только лауреата премии, но и вес номинанта. Чтобы люди писали об этом на обложке своих книг - номинант на "Оскар", только номинант премии "Слово". Это будет повышать интерес читателей к этому автору, будет своеобразным показателем качества и автора, и произведения", - сказал он на пресс-конференции. По словам Мединского, литературная премия "Слово" является самой большой и по количеству заявок. Так, в первом сезоне поступило более трёх тысяч участников. Национальная литературная премия "Слово" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Учредителями премии выступают Российский книжный союз и Союз писателей России.
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россия, владимир мединский, президентский фонд культурных инициатив, российский книжный союз, общество
Россия, Владимир Мединский, Президентский фонд культурных инициатив, Российский Книжный Союз, Общество
Мединский оценил значение литературной премии "Слово"

Мединский сравнил масштаб литературной премии "Слово" с "Оскаром"

© РИА Новости / Александр ГальперинВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский сравнил литературную премию "Слово" по своему масштабу с премией "Оскар".
"Это самая большая премия в России по призовому фонду, аналогов ей нет… Мы хотим, чтобы звучал вес не только лауреата премии, но и вес номинанта. Чтобы люди писали об этом на обложке своих книг - номинант на "Оскар", только номинант премии "Слово". Это будет повышать интерес читателей к этому автору, будет своеобразным показателем качества и автора, и произведения", - сказал он на пресс-конференции.
По словам Мединского, литературная премия "Слово" является самой большой и по количеству заявок. Так, в первом сезоне поступило более трёх тысяч участников.
Национальная литературная премия "Слово" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Учредителями премии выступают Российский книжный союз и Союз писателей России.
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РоссияВладимир МединскийПрезидентский фонд культурных инициативРоссийский Книжный СоюзОбщество
 
 
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