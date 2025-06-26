https://ria.ru/20250626/medinskij-2025564511.html

Мединский оценил значение литературной премии "Слово"

Мединский оценил значение литературной премии "Слово" - РИА Новости, 26.06.2025

Мединский оценил значение литературной премии "Слово"

Помощник президента РФ, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский сравнил литературную премию "Слово" по своему масштабу с премией "Оскар". РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:25:00+03:00

2025-06-26T14:25:00+03:00

2025-06-26T14:28:00+03:00

россия

владимир мединский

президентский фонд культурных инициатив

российский книжный союз

общество

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский сравнил литературную премию "Слово" по своему масштабу с премией "Оскар". "Это самая большая премия в России по призовому фонду, аналогов ей нет… Мы хотим, чтобы звучал вес не только лауреата премии, но и вес номинанта. Чтобы люди писали об этом на обложке своих книг - номинант на "Оскар", только номинант премии "Слово". Это будет повышать интерес читателей к этому автору, будет своеобразным показателем качества и автора, и произведения", - сказал он на пресс-конференции. По словам Мединского, литературная премия "Слово" является самой большой и по количеству заявок. Так, в первом сезоне поступило более трёх тысяч участников. Национальная литературная премия "Слово" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Учредителями премии выступают Российский книжный союз и Союз писателей России.

https://ria.ru/20250609/medinskiy-2021894840.html

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россия, владимир мединский, президентский фонд культурных инициатив, российский книжный союз, общество