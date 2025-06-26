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Посольство России назвало суверенным правом Мавритании обучение военных ВСУ - РИА Новости, 26.06.2025
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19:04 26.06.2025 (обновлено: 19:10 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/mavritaniya-2025651885.html
Посольство России назвало суверенным правом Мавритании обучение военных ВСУ
Посольство России назвало суверенным правом Мавритании обучение военных ВСУ - РИА Новости, 26.06.2025
Посольство России назвало суверенным правом Мавритании обучение военных ВСУ
Россия, в отличие от киевского режима, во внутренние дела стран не вмешивается, и если Мавритания считает возможным принять предложение Киева об обучении... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T19:04:00+03:00
2025-06-26T19:10:00+03:00
в мире
мали
украина
мавритания
мария захарова
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия, в отличие от киевского режима, во внутренние дела стран не вмешивается, и если Мавритания считает возможным принять предложение Киева об обучении военных, то это ее суверенное право, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Нуакшоте. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на украинского спецпредставителя по Ближнему Востоку и Африке Максима Субха сообщило, что Украина хочет обучать военных в Мавритании. При этом ранее местные СМИ сообщали, что на территории страны украинские инструкторы готовили террористов для действий в Мали. Ранее малийский портал Bamada со ссылкой на источники сообщал, что посольство Украины в Мавритании играет важную роль в организации переброски украинских боевиков и поставок вооружения для террористов в Мали. В 2024 году сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории. "В том случае, если информация Рейтер со ссылкой на МИД Украины соответствует действительности и если власти Мавритании считают для себя возможным принять предложение киевского режима, то это является их суверенным правом", - сказали в дипмиссии. "Российская Федерация во внутренние дела иностранных государств, тем более дружественных, не вмешивалась и не вмешивается, в отличие от незалежной, официальные лица которой, в частности представитель ГУР и посол в Сенегале, публично признавали причастность украинских военнослужащих к подготовке преступлений террористических группировок в соседнем Мали", - добавили там. Французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа прошлого года разорвала дипломатические отношения с Украиной. Ранее прокурор в Мали, специализирующийся на борьбе с терроризмом, после заявлений украинских чиновников начал расследование возможного содействия терроризму. Отмечалось, что расследование начинается после заявления властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной, в котором были упомянуты высказывания представителя главного управления разведки украинского минобороны Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова. Юсов, комментируя украинским СМИ налет боевиков в Мали на колонну группы военных, заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только". В 2024 году расследование РИА Новости показало, что украинские инструкторы также обучали применению дронов-камикадзе террористов в Сирии.
https://ria.ru/20250625/ukraina-2025468155.html
https://ria.ru/20250605/terroristy-2021093498.html
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в мире, мали, украина, мавритания, мария захарова, юрий пивоваров
В мире, Мали, Украина, Мавритания, Мария Захарова, Юрий Пивоваров
Посольство России назвало суверенным правом Мавритании обучение военных ВСУ

Посольство РФ: Мавритания считает возможным принять военных ВСУ, это ее право

© AP Photo / Schalk van ZuydamПолиция в Мавритании
Полиция в Мавритании - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Schalk van Zuydam
Полиция в Мавритании. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия, в отличие от киевского режима, во внутренние дела стран не вмешивается, и если Мавритания считает возможным принять предложение Киева об обучении военных, то это ее суверенное право, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Нуакшоте.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на украинского спецпредставителя по Ближнему Востоку и Африке Максима Субха сообщило, что Украина хочет обучать военных в Мавритании. При этом ранее местные СМИ сообщали, что на территории страны украинские инструкторы готовили террористов для действий в Мали.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Украина хочет продолжить обучать мавританских военных, пишет Reuters
25 июня, 23:40
Ранее малийский портал Bamada со ссылкой на источники сообщал, что посольство Украины в Мавритании играет важную роль в организации переброски украинских боевиков и поставок вооружения для террористов в Мали. В 2024 году сенегальское издание Senenews писало со ссылкой на источники, что власти Мали и Мавритании расследуют подготовку террористов украинскими инструкторами на мавританской территории.
«
"В том случае, если информация Рейтер со ссылкой на МИД Украины соответствует действительности и если власти Мавритании считают для себя возможным принять предложение киевского режима, то это является их суверенным правом", - сказали в дипмиссии.
"Российская Федерация во внутренние дела иностранных государств, тем более дружественных, не вмешивалась и не вмешивается, в отличие от незалежной, официальные лица которой, в частности представитель ГУР и посол в Сенегале, публично признавали причастность украинских военнослужащих к подготовке преступлений террористических группировок в соседнем Мали", - добавили там.
Французские СМИ со ссылкой на военный источник в Мали сообщали, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения.
Солдаты в Мали - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
СМИ: малийские военные обвинили ГУР МО Украины в поддержке террористов
5 июня, 14:07
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа прошлого года разорвала дипломатические отношения с Украиной.
Ранее прокурор в Мали, специализирующийся на борьбе с терроризмом, после заявлений украинских чиновников начал расследование возможного содействия терроризму. Отмечалось, что расследование начинается после заявления властей Мали о разрыве дипломатических отношений с Украиной, в котором были упомянуты высказывания представителя главного управления разведки украинского минобороны Андрея Юсова и украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова.
Юсов, комментируя украинским СМИ налет боевиков в Мали на колонну группы военных, заявил, что боевикам "была передана необходимая информация и не только".
В 2024 году расследование РИА Новости показало, что украинские инструкторы также обучали применению дронов-камикадзе террористов в Сирии.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Малийский журналист призвал МУС расследовать подготовку Киевом террористов
7 июня, 08:58
 
В миреМалиУкраинаМавританияМария ЗахароваЮрий Пивоваров
 
 
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