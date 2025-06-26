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Умер член Союза кинематографистов России Юрий Мастюгин

Умер член Союза кинематографистов России Юрий Мастюгин - РИА Новости, 26.06.2025

Умер член Союза кинематографистов России Юрий Мастюгин

Член Союза кинематографистов России, советский и российский режиссер кино и дубляжа Юрий Мастюгин умер на 88-м году жизни, сообщили в Telegram-канале Союза... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T17:01:00+03:00

2025-06-26T17:01:00+03:00

2025-06-26T17:01:00+03:00

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высшие курсы сценаристов и режиссеров

юрий мастюгин

новости культуры

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Член Союза кинематографистов России, советский и российский режиссер кино и дубляжа Юрий Мастюгин умер на 88-м году жизни, сообщили в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ. "Двадцать шестого июня 2025 года на 88-м году ушел из жизни наш друг и коллега – член Союза кинематографистов России, режиссер Юрий Матвеевич Мастюгин (1938-2025)", - говорится в сообщении. В Союзе кинематографистов РФ отметили, что Мастюгин режиссер таких фильмов, как: "Медвежонок", "Легенда о белом драконе", "Мистер Индия", "Приговор", "Замужем за мафией", "Непобедимая нога", "Хищник 2". Мастюгин родился 9 мая 1938 года в Москве. В 1960 году он окончил художественный факультет Московского театрально-технического училища, в 1967 году - актерский факультет Театрального училища имени Щепкина при Малом театре СССР, а в 1970 году окончил режиссерское отделение Высших курсов сценаристов и режиссеров при Госкино СССР.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ссср, москва, малый театр, высшие курсы сценаристов и режиссеров, юрий мастюгин, новости культуры