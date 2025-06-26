Рейтинг@Mail.ru
США преувеличили масштабы ущерба Ирану, заявил верховный лидер - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 26.06.2025 (обновлено: 14:31 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/masshtab-2025554873.html
США преувеличили масштабы ущерба Ирану, заявил верховный лидер
США преувеличили масштабы ущерба Ирану, заявил верховный лидер - РИА Новости, 26.06.2025
США преувеличили масштабы ущерба Ирану, заявил верховный лидер
США преувеличили масштабы ущерба ядерным объектам Ирана, Вашингтону не удалось достичь своих целей, в то время как Тегерану удалось нанести ущерб базе США в... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T13:58:00+03:00
2025-06-26T14:31:00+03:00
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
удар сша по ядерным объектам в иране
иран
али хаменеи
сша
дональд трамп
катар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025544302_0:5:2500:1411_1920x0_80_0_0_85bf691e8c616367254ade236abd90c8.jpg
ТЕГЕРАН, 26 июн – РИА Новости. США преувеличили масштабы ущерба ядерным объектам Ирана, Вашингтону не удалось достичь своих целей, в то время как Тегерану удалось нанести ущерб базе США в Катаре, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи."США вступили в войну (с Ираном – ред.), чтобы спасти Израиль, но ничего не добились от этой войны. США атаковали наши ядерные объекты, что, конечно, само по себе достойно уголовного расследования со стороны международных судов, но ничего серьезного сделать не смогли… США не смогли достичь своей цели, и они преувеличивают, чтобы скрыть правду", - приводятся слова Хаменеи на сайте верховного лидера Ирана.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250625/ssha-2025456309.html
https://ria.ru/20250625/ssha-2025273303.html
иран
сша
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025544302_312:0:2500:1641_1920x0_80_0_0_78524e3cb2aeda04618f25e1d0a09a40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, удар сша по ядерным объектам в иране, иран, али хаменеи, сша, дональд трамп, катар
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Удар США по ядерным объектам в Иране, Иран, Али Хаменеи, США, Дональд Трамп, Катар
США преувеличили масштабы ущерба Ирану, заявил верховный лидер

Хаменеи: США преувеличили масштабы ущерба ядерным объектам Ирана

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 26 июн – РИА Новости. США преувеличили масштабы ущерба ядерным объектам Ирана, Вашингтону не удалось достичь своих целей, в то время как Тегерану удалось нанести ущерб базе США в Катаре, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
"США вступили в войну (с Ираном – ред.), чтобы спасти Израиль, но ничего не добились от этой войны. США атаковали наши ядерные объекты, что, конечно, само по себе достойно уголовного расследования со стороны международных судов, но ничего серьезного сделать не смогли… США не смогли достичь своей цели, и они преувеличивают, чтобы скрыть правду", - приводятся слова Хаменеи на сайте верховного лидера Ирана.
Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Глава Нацразведки США оценил сроки восстановления ядерных объектов Ирана
25 июня, 21:19
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
США дали Израилю свободу действий, если Иран нарушит перемирие, пишет WP
25 июня, 10:47
 
В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеУдар США по ядерным объектам в ИранеИранАли ХаменеиСШАДональд ТрампКатар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала