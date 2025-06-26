https://ria.ru/20250626/marokko-2025515853.html

Торгпред РФ в Марокко рассказал о возможностях для российских компаний

Торгпред РФ в Марокко рассказал о возможностях для российских компаний - РИА Новости, 26.06.2025

Торгпред РФ в Марокко рассказал о возможностях для российских компаний

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Минпромторг России продолжают серию "Интервью с Торгпредом", в бесплатной "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T11:16:00+03:00

2025-06-26T11:16:00+03:00

2025-06-26T11:16:00+03:00

экономика

технологии

россия

марокко

северная африка

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

евросоюз

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и Минпромторг России продолжают серию "Интервью с Торгпредом", в бесплатной "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ теперь доступно интервью с Торговым представителем России в Марокко Алексеем Андреевым, сообщает центр."Основной задачей Торгового Представительства, рассказал спикер, является помощь российским компаниям в выходе на марокканский рынок и снижение барьеров, мешающих этому процессу", - говорится в сообщении."В современных условиях торговое представительство расширяет свои горизонты, исследуя новые ниши для сотрудничества. В приоритете находятся такие направления, как химическая промышленность, включая удобрения и нефтехимию, полимеры, фармацевтику, цифровые технологии и эффективное использование водных ресурсов. Важно отметить, что Марокко сталкивается с серьезной проблемой нехватки воды из-за семилетней засухи, что делает сотрудничество в этой области особенно актуальным", — рассказал Андреев.Российские компании, работающие в этих секторах, обладают конкурентоспособными решениями и могут предложить инновационные подходы. Кроме того, Торговое представительство продолжает поддерживать традиционные сферы взаимодействия, такие как сельское хозяйство, промышленность и энергетика. В прошлом году началась работа в новых областях, включая креативные индустрии и передовые технологии для агропромышленного комплекса.Торговое представительство активно привлекает российских предпринимателей к участию в ключевых выставках в Марокко, которые являются важным инструментом продвижения продукции, особенно в Северной Африке, где деловое общение строится на личных встречах и доверии.Что касается внешнеэкономических связей между Россией и Марокко, то стоит отметить, что Марокко имеет широкую сеть торговых соглашений с различными странами — около 60. Преференциальные режимы с ЕС, США и государствами Ближнего Востока и Африки обеспечивают льготный доступ на рынок королевства для этих стран. Однако для России доступ на марокканский рынок остается ограниченным."Марокко — стратегически уникально расположенная страна, являющаяся важным логистическим хабом благодаря своему уникальному местоположению между Европой, Африкой, Ближним Востоком и Северной Америкой. Страна обладает самой крупной и современной портовой инфраструктурой в Северной Африке. Всего насчитывается 43 порта, из которых 14 открыты для международной торговли", — сказал торгпред.РЭЦ напомнил, что Торговое представительство — это государственный орган, который входит в состав российской дипломатической миссии и занимается развитием двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества."База знаний экспортера" — это бесплатная мультимедийная библиотека, в которой бизнес может найти более 400 эксклюзивных материалов, включая свыше 100 текстовых публикаций и более 500 часов видеоконтента по ключевым вопросам ВЭД: от таможенных правил и обязательных требований к продукции до логистики и онлайн-торговли.

https://ria.ru/20250623/rossiya-2024793436.html

https://ria.ru/20250619/badminton-2023997238.html

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россия

марокко

северная африка

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экономика, технологии, россия, марокко, северная африка, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), евросоюз