https://ria.ru/20250626/makron-2025643935.html

Макрон опоздал на саммит ЕС в Брюсселе

Макрон опоздал на саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 26.06.2025

Макрон опоздал на саммит ЕС в Брюсселе

Президент Франции Эммануэль Макрон не прибыл вовремя на саммит Европейского союза в Брюсселе, опоздав на него на полтора часа. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:33:00+03:00

2025-06-26T18:33:00+03:00

2025-06-26T23:38:00+03:00

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ПАРИЖ, 26 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не прибыл вовремя на саммит Европейского союза в Брюсселе, опоздав на него на полтора часа. Лидеры начали прибывать на саммит с 10 часов утра (11.00 мск). Его начало было запланировано на 11 часов, однако Макрон так и не появился у здания штаб-квартиры Совета ЕС. Как сообщило издание Euractiv, президент Франции, "выглядящий заметно растрепанным", прибыл на саммит на полтора часа позже. Издание предположило, что Макрон "проспал". "Но один большой вопрос: где Эммануэль Макрон? Мы не видели его прибытия, и он также не явился на предварительную встречу либеральной группы. Возможно, это был поздний вечер после вчерашнего саммита НАТО... но лидеры редко опаздывают на эти встречи", - отметило издание. Макрон, таким образом, пропустил традиционное общение с прессой в преддверии саммита. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 26 и 27 июня будут традиционно обсуждать Украину, а также последние события на Ближнем Востоке, европейскую оборону и безопасность, миграцию, Молдавию и Западные Балканы. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее заявил, что лидеры ЕС также могут согласовать 18-й пакет санкций против России. Завершившийся в среду в Гааге саммит НАТО стал самым "неукраинским" за последние три года. Владимир Зеленский находился в Гааге, но был приглашен только на неформальную встречу, а на официальном обсуждении украинского вопроса не присутствовал. Кроме того, Украине даже не был выделен отдельный пункт в рекордно коротком итоговом коммюнике - она упомянута только в контексте необходимости увеличения странами блока расходов на оборону. В заявлении нет ни слова о членстве Украины в НАТО, гарантиях безопасности или коллективных поставках вооружений - только упоминание о "суверенных обязательствах" отдельных стран по оказанию военной поддержки. Не упоминалась в связи с украинским конфликтом и Россия.

https://ria.ru/20250625/fotografiya-2025357592.html

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https://ria.ru/20250617/makron-2023323142.html

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в мире, украина, франция, брюссель, эммануэль макрон, владимир зеленский, евросоюз, нато