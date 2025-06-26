https://ria.ru/20250626/lukashenko-2025640174.html
Лукашенко заявил об успехах ЕАЭС по основным параметрам
Лукашенко заявил об успехах ЕАЭС по основным параметрам - РИА Новости, 26.06.2025
Лукашенко заявил об успехах ЕАЭС по основным параметрам
Вопреки ожиданиям скептиков, ЕАЭС не просто функционирует, но и добивается успеха по основным параметрам, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:25:00+03:00
2025-06-26T18:25:00+03:00
2025-06-26T18:50:00+03:00
евразийский экономический союз
александр лукашенко
в мире
белоруссия
минск
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вопреки ожиданиям скептиков, ЕАЭС не просто функционирует, но и добивается успеха по основным параметрам, заявил белорусский президент Александр Лукашенко."Вопреки ожиданиям скептиков, ЕАЭС не просто функционирует, но и добивается успеха по основным параметрами", - сказал Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Лукашенко об успехе ЕАЭС
Лукашенко заявил, что вопреки ожиданиям скептиков, ЕАЭС не просто функционирует, но и добивается успеха по основным параметрам
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евразийский экономический союз, александр лукашенко, в мире, белоруссия, минск, россия
Евразийский экономический союз, Александр Лукашенко, В мире, Белоруссия, Минск, Россия
Лукашенко заявил об успехах ЕАЭС по основным параметрам
Лукашенко: вопреки ожиданиям скептиков, ЕАЭС добивается успеха