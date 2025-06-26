https://ria.ru/20250626/lukashenko-2025640174.html

Лукашенко заявил об успехах ЕАЭС по основным параметрам

Лукашенко заявил об успехах ЕАЭС по основным параметрам - РИА Новости, 26.06.2025

Лукашенко заявил об успехах ЕАЭС по основным параметрам

Вопреки ожиданиям скептиков, ЕАЭС не просто функционирует, но и добивается успеха по основным параметрам, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:25:00+03:00

2025-06-26T18:25:00+03:00

2025-06-26T18:50:00+03:00

евразийский экономический союз

александр лукашенко

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белоруссия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вопреки ожиданиям скептиков, ЕАЭС не просто функционирует, но и добивается успеха по основным параметрам, заявил белорусский президент Александр Лукашенко."Вопреки ожиданиям скептиков, ЕАЭС не просто функционирует, но и добивается успеха по основным параметрами", - сказал Лукашенко на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.Минск в 2025 году председательствует в ЕАЭС (входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, проходит в Минске с 26 по 27 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250626/eaes-2025014019.html

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минск

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Лукашенко об успехе ЕАЭС Лукашенко заявил, что вопреки ожиданиям скептиков, ЕАЭС не просто функционирует, но и добивается успеха по основным параметрам 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-06-26T18:25 true PT1M31S

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Наталья Макарова

евразийский экономический союз, александр лукашенко, в мире, белоруссия, минск, россия