https://ria.ru/20250626/lev-2025650723.html
"Тайган" опубликовал видео, снятое перед нападением льва
"Тайган" опубликовал видео, снятое перед нападением льва - РИА Новости, 26.06.2025
"Тайган" опубликовал видео, снятое перед нападением льва
Крымский сафари-парк "Тайган" опубликовал на официальных аккаунтах в соцсетях видео поездки ко львам, снятое перед нападением хищника на владельца парка Олега... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T22:01:00+03:00
2025-06-26T22:01:00+03:00
2025-06-26T22:01:00+03:00
россия
республика крым
краснодар
олег зубков
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025678172_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_39d7179d7a0d658c6baa9a75706063db.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Крымский сафари-парк "Тайган" опубликовал на официальных аккаунтах в соцсетях видео поездки ко львам, снятое перед нападением хищника на владельца парка Олега Зубкова. "То самое видео! Мы едем кормить львов, и ничего не предвещало беды", - гласит подпись под видео. На кадрах Зубков за рулем прогулочного электромобиля в сопровождении помощницы, пресс-секретаря парка Татьяны Алексагиной, развозит по саванне (зона свободного обитания львов) мясо для хищников. В это время сверху на навесных мостах гуляют посетители парка, слышен вопрос ребенка: "А они вас не укусят?". На видео львы и львицы бегут за электромобилем, после чего Зубков разбрасывает им мясо и обещает привести еще. "Мы, друзья, как всегда - кормить львов… Всё как всегда экстремальненько", - говорит на видео Алексагина. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. У него повреждены мышцы шеи и задета грудная полость. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков в сознании и уже может слабо говорить, пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ заявил, что нападение произошло из-за грубого нарушения правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250623/krym-2024846251.html
россия
республика крым
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025678172_0:0:481:360_1920x0_80_0_0_185503caafae717f37b133e59e0e49bb.png
Поездка ко львам перед нападением на владельца парка
"Тайган" опубликовал видео поездки ко львам, снятое перед нападением на владельца парка
2025-06-26T22:01
true
PT8M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, краснодар, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Республика Крым, Краснодар, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ)
"Тайган" опубликовал видео, снятое перед нападением льва
Крымский сафари-парк "Тайган" опубликовал видео, снятое перед нападением льва
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Крымский сафари-парк "Тайган" опубликовал на официальных аккаунтах в соцсетях видео поездки ко львам, снятое перед нападением хищника на владельца парка Олега Зубкова.
"То самое видео! Мы едем кормить львов, и ничего не предвещало беды", - гласит подпись под видео.
На кадрах Зубков за рулем прогулочного электромобиля в сопровождении помощницы, пресс-секретаря парка Татьяны Алексагиной, развозит по саванне (зона свободного обитания львов) мясо для хищников. В это время сверху на навесных мостах гуляют посетители парка, слышен вопрос ребенка: "А они вас не укусят?".
На видео львы и львицы бегут за электромобилем, после чего Зубков разбрасывает им мясо и обещает привести еще.
"Мы, друзья, как всегда - кормить львов… Всё как всегда экстремальненько", - говорит на видео Алексагина.
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. У него повреждены мышцы шеи и задета грудная полость. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков в сознании и уже может слабо говорить, пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ заявил, что нападение произошло из-за грубого нарушения правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.