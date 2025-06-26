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"Тайган" опубликовал видео, снятое перед нападением льва - РИА Новости, 26.06.2025
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22:01 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/lev-2025650723.html
"Тайган" опубликовал видео, снятое перед нападением льва
"Тайган" опубликовал видео, снятое перед нападением льва - РИА Новости, 26.06.2025
"Тайган" опубликовал видео, снятое перед нападением льва
Крымский сафари-парк "Тайган" опубликовал на официальных аккаунтах в соцсетях видео поездки ко львам, снятое перед нападением хищника на владельца парка Олега... РИА Новости, 26.06.2025
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2025-06-26T22:01:00+03:00
россия
республика крым
краснодар
олег зубков
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Крымский сафари-парк "Тайган" опубликовал на официальных аккаунтах в соцсетях видео поездки ко львам, снятое перед нападением хищника на владельца парка Олега Зубкова. "То самое видео! Мы едем кормить львов, и ничего не предвещало беды", - гласит подпись под видео. На кадрах Зубков за рулем прогулочного электромобиля в сопровождении помощницы, пресс-секретаря парка Татьяны Алексагиной, развозит по саванне (зона свободного обитания львов) мясо для хищников. В это время сверху на навесных мостах гуляют посетители парка, слышен вопрос ребенка: "А они вас не укусят?". На видео львы и львицы бегут за электромобилем, после чего Зубков разбрасывает им мясо и обещает привести еще. "Мы, друзья, как всегда - кормить львов… Всё как всегда экстремальненько", - говорит на видео Алексагина. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. У него повреждены мышцы шеи и задета грудная полость. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков в сознании и уже может слабо говорить, пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ заявил, что нападение произошло из-за грубого нарушения правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
https://ria.ru/20250623/krym-2024846251.html
россия
республика крым
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Поездка ко львам перед нападением на владельца парка
"Тайган" опубликовал видео поездки ко львам, снятое перед нападением на владельца парка
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россия, республика крым, краснодар, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Республика Крым, Краснодар, Олег Зубков, Следственный комитет России (СК РФ)
"Тайган" опубликовал видео, снятое перед нападением льва

Крымский сафари-парк "Тайган" опубликовал видео, снятое перед нападением льва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Крымский сафари-парк "Тайган" опубликовал на официальных аккаунтах в соцсетях видео поездки ко львам, снятое перед нападением хищника на владельца парка Олега Зубкова.
"То самое видео! Мы едем кормить львов, и ничего не предвещало беды", - гласит подпись под видео.
На кадрах Зубков за рулем прогулочного электромобиля в сопровождении помощницы, пресс-секретаря парка Татьяны Алексагиной, развозит по саванне (зона свободного обитания львов) мясо для хищников. В это время сверху на навесных мостах гуляют посетители парка, слышен вопрос ребенка: "А они вас не укусят?".
На видео львы и львицы бегут за электромобилем, после чего Зубков разбрасывает им мясо и обещает привести еще.
"Мы, друзья, как всегда - кормить львов… Всё как всегда экстремальненько", - говорит на видео Алексагина.
Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщило, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. У него повреждены мышцы шеи и задета грудная полость. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным представителя зоопарка, Зубков в сознании и уже может слабо говорить, пока общается письменно. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери. СК РФ заявил, что нападение произошло из-за грубого нарушения правил техники безопасности, возбуждено уголовное дело.
Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 50 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
Выпуск львов в крымском сафари-парке Тайган - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В крымском сафари-парке рассказали, как директор спасся от льва
23 июня, 14:42
 
РоссияРеспублика КрымКраснодарОлег ЗубковСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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