"Напавших не наказать": россиянки массово столкнулись с новой угрозой
Девушка во время дождя в Москве
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Блогер Александр Кириллов, более известный как Алекс Лесли, снова в центре скандала. Против "секс-гуру" завели уголовное дело о склонении к изнасилованию. Поводом послужили выходки его "последователей", пристававших к девушкам на улицах Москвы. О громкой истории — в материале РИА Новости.
Снимали все на видео
"Просто берешь и хватаешь за задницу" — таким нехитрым секретом делится один из "коучей" в ходе "тренинга по трансформации". Себя он называет "альфаменом", обещает за несколько занятий обрести уверенность в себе, "новых кисок каждый день". Само собой, каждая встреча с ним (онлайн) платная: в среднем три тысячи рублей.
© СоцсетиСкриншот страницы одного из "пикаперов" в соцсетях
© Соцсети
Скриншот страницы одного из "пикаперов" в соцсетях
Подобных каналов в соцсетях много. Большинство "коучей" ссылаются на своего учителя Алекса Лесли, который призывает "не стесняться подкатывать" на улице, причем нагло. Все фиксируется на видео и затем публикуется.
К москвичке Полине 22 июня приблизились двое и предложили познакомиться. Она отказала — один остановил ее и схватил за ягодицы.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДевушка прогуливается по набережной в Москве
Девушка прогуливается по набережной в Москве
"Потом он развернулся и направился к другу, который все это снимал. Когда я отошла немного от шока, побежала за ними. Стала снимать, они разбежались в разные стороны. Я расплакалась", — сообщила она в соцсетях.
Регине Дерингер у метро некий молодой человек предложили взять ее на руки.
"Я говорю, что не хочу, мне это не нравится. Потом поворачиваю голову и понимаю, что меня снимает на камеру его друг. Я потребовала все удалить… Затем он подходит и просит помочь им найти девушку, которая на это согласится. Я отказалась", — рассказывает она.
Приблизился еще один парень, говорит: "Закрой глаза".
Дождь в Москве
"Я собиралась развернуться и уйти в метро, а он подхватил меня под попу и начал кружить, — продолжает Регина. — Я кричу, у меня сумка сваливается на запястье. Прошу: "Отпусти, мне больно". А он улыбается, держит меня и кружит. В итоге поставил и предложил обняться. У меня был ком в горле от бессилия".
В соцсетях десятки видео и постов с похожими "подкатами". Некоторые жертвы пикаперов — несовершеннолетние.
Алекс Лесли активно все комментирует: "Вы что должны были сделать? Что я говорил? Подойти, взять за задницу, увести в туалет и там ***** ее. А так как вы не завершили этап — они недовольны. Поэтому исправляйте свои ошибки".
Скриншот страницы одного из "тренингов"
Скриншот страницы одного из "тренингов"
Следственный комитет подозревает блогера в организации "тренингов", на которых он обучал тому, что можно расценить "как домогательства и сексуальное насилие". Это подстрекательство к нарушению закона. Сам же Лесли считает действия своих подопечных "флешмобом".
Культовая фигура
"Гуру пикапа" прославился еще в нулевые — за счет роликов (нередко постановочных) с "техниками соблазнения женщин". Уже тогда его методы вызывали скандалы, но это бизнесу не мешало. Блогер выпустил несколько книг для мужчин о "правилах съема" и манипуляциях в отношениях. Затем переключился на женскую аудиторию — издал курсы по "охоте на самца".
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАнастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в Нагатинском суде, 19 января 2019 года
Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в Нагатинском суде, 19 января 2019 года
В 2018-м его арестовали вместе с "ученицей" Настей Рыбкой — в Таиланде, по подозрению в проведении нелегальных секс-тренингов. Им грозило до десяти лет.
За решеткой их продержали 11 месяцев. На суде они признали вину. Вердикт: депортировать в Россию. В аэропорту Шереметьево ждала полиция — предъявили подозрение в вовлечении в проституцию. Получили условный срок.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАлександр Кириллов (Алекс Лесли) на заседании Нагатинского суда
Александр Кириллов (Алекс Лесли) на заседании Нагатинского суда
Но популярности "секс-гуру" это не помешало. "Он неплохо хайпанул, и знатно пошло: люди еще больше стали записываться на тренинги", — объяснил РИА Новости один из последователей Лесли.
"Коуч" уехал из России и, судя по соцсетям, не сбавил обороты: у него тренинги, консультации, мастер-классы. Сейчас, правда, позиционирует себя как эксперта в области межличностных коммуникаций и личностного роста, предлагая "уникальные методики" для достижения успеха в отношениях и карьере.
Накажут не всех
Если вину Лесли докажут, ему грозит до четырех лет лишения свободы. Но он за границей. В соцсетях заявил, что ищет в России адвокатов для предстоящего процесса.
Другое дело — его последователи, которые пристают на улицах. Как пояснил РИА Новости адвокат Константин Кудряшов, их действия можно квалифицировать как мелкое хулиганство — по статье 20.1 Административного кодекса.
© Фото : соцсети Александра Кириллова Александр Кириллов (Алекс Лесли)
© Фото : соцсети Александра Кириллова
Александр Кириллов (Алекс Лесли)
"Собственно, закон и определяет, что один из вариантов мелкого хулиганства — как раз "нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся оскорбительным приставанием к гражданам", — уточняет юрист. — За это полагается небольшой штраф или административный арест сроком до 15 суток. На практике в резонансных случаях, подобных этому, как правило, суды и дают эти 15 суток".
Уголовная же ответственность, добавляет Кудряшов, наступает, только если "пикаперы" домогаются до подростков младше 16 лет.