https://ria.ru/20250626/lenoblast-2025513650.html
Ленинградская область принимает бизнес-миссию из Саудовской Аравии
Ленинградская область принимает бизнес-миссию из Саудовской Аравии - РИА Новости, 26.06.2025
Ленинградская область принимает бизнес-миссию из Саудовской Аравии
Реверсивная бизнес-миссия из Саудовской Аравии, организованная Центром поддержки экспорта Ленинградской области при методическом сопровождении Российского... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T11:02:00+03:00
2025-06-26T11:02:00+03:00
2025-06-26T11:09:00+03:00
саудовская аравия
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Реверсивная бизнес-миссия из Саудовской Аравии, организованная Центром поддержки экспорта Ленинградской области при методическом сопровождении Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), проходит с 25 по 27 июня в Санкт-Петербурге, сообщает центр."Мероприятие проводится в рамках проекта межрегионального сотрудничества центров поддержки экспорта и направлено на укрепление торгово-экономических связей между Ленинградской областью и Королевством Саудовская Аравия", - говорится в сообщении.Бизнес-миссия призвана стать эффективной площадкой для установления взаимовыгодных деловых контактов, обсуждения экспортного потенциала и развития международного сотрудничества между российскими регионами и саудовскими партнерами. В состав зарубежной делегации вошли восемь байеров из Саудовской Аравии, представляющих отрасли: дистрибуцию продуктов питания, туризм и путешествия, а также строительство и инфраструктуру.В переговорах с иностранными байерами участвуют 22 экспортера из Ленинградской области, а также 24 производителя из Санкт-Петербурга, Смоленской области, республик Карелия и Башкортостан.В рамках бизнес-миссии будет организована серия деловых мероприятий, которые позволяют участникам обменяться опытом, наладить новые контакты и повысить уровень компетенций в области внешнеэкономической деятельности. Особое внимание организаторы уделят индивидуальным B2B-встречам между российскими экспортерами и делегатами из Саудовской Аравии. Кроме того, участники посетят производственные и инфраструктурные объекты в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, что позволит лучше оценить потенциал и экспортные возможности компаний.
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саудовская аравия
Ленинградская область принимает бизнес-миссию из Саудовской Аравии
Ленинградская область принимает бизнес-миссию из Саудовской Аравии 25-27 июня
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Реверсивная бизнес-миссия из Саудовской Аравии, организованная Центром поддержки экспорта Ленинградской области при методическом сопровождении Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ), проходит с 25 по 27 июня в Санкт-Петербурге, сообщает центр.
"Мероприятие проводится в рамках проекта межрегионального сотрудничества центров поддержки экспорта и направлено на укрепление торгово-экономических связей между Ленинградской областью и Королевством Саудовская Аравия", - говорится в сообщении.
Бизнес-миссия призвана стать эффективной площадкой для установления взаимовыгодных деловых контактов, обсуждения экспортного потенциала и развития международного сотрудничества между российскими регионами и саудовскими партнерами. В состав зарубежной делегации вошли восемь байеров из Саудовской Аравии, представляющих отрасли: дистрибуцию продуктов питания, туризм и путешествия, а также строительство и инфраструктуру.
В переговорах с иностранными байерами участвуют 22 экспортера из Ленинградской области, а также 24 производителя из Санкт-Петербурга, Смоленской области, республик Карелия и Башкортостан.
В рамках бизнес-миссии будет организована серия деловых мероприятий, которые позволяют участникам обменяться опытом, наладить новые контакты и повысить уровень компетенций в области внешнеэкономической деятельности. Особое внимание организаторы уделят индивидуальным B2B-встречам между российскими экспортерами и делегатами из Саудовской Аравии. Кроме того, участники посетят производственные и инфраструктурные объекты в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, что позволит лучше оценить потенциал и экспортные возможности компаний.