https://ria.ru/20250626/lavrov-2025582985.html

Лавров примет участие в заседании совета глав МИД ОДКБ в Киргизии

Лавров примет участие в заседании совета глав МИД ОДКБ в Киргизии - РИА Новости, 26.06.2025

Лавров примет участие в заседании совета глав МИД ОДКБ в Киргизии

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе официального визита в Киргизию примет участие в заседании совета глав МИД ОДКБ, которое пройдет 30 июня под... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:39:00+03:00

2025-06-26T15:39:00+03:00

2025-06-26T16:01:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе официального визита в Киргизию примет участие в заседании совета глав МИД ОДКБ, которое пройдет 30 июня под председательством Киргизии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В рамках официального визита в Киргизию, министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 июня примет участие в очередном заседании совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности, оно также пройдет в Чолпон-Ата под председательством Киргизской Республики", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что главы МИД государств-членов ОДКБ обменяются мнениями о состоянии международной и региональной обстановки, а также обсудят перспективы дальнейшего развития сотрудничества в рамках организации и ход подготовки к очередной сессии совета коллективной безопасности.По итогам встречи ожидается принятие ряда совместных политических заявлений, заключила Захарова..

https://ria.ru/20250626/lavrov-2025557356.html

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россия, киргизия, сергей лавров, мария захарова, одкб, в мире