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Лавров примет участие в заседании совета глав МИД ОДКБ в Киргизии - РИА Новости, 26.06.2025
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15:39 26.06.2025 (обновлено: 16:01 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/lavrov-2025582985.html
Лавров примет участие в заседании совета глав МИД ОДКБ в Киргизии
Лавров примет участие в заседании совета глав МИД ОДКБ в Киргизии - РИА Новости, 26.06.2025
Лавров примет участие в заседании совета глав МИД ОДКБ в Киргизии
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе официального визита в Киргизию примет участие в заседании совета глав МИД ОДКБ, которое пройдет 30 июня под... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:39:00+03:00
2025-06-26T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе официального визита в Киргизию примет участие в заседании совета глав МИД ОДКБ, которое пройдет 30 июня под председательством Киргизии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В рамках официального визита в Киргизию, министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 июня примет участие в очередном заседании совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности, оно также пройдет в Чолпон-Ата под председательством Киргизской Республики", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что главы МИД государств-членов ОДКБ обменяются мнениями о состоянии международной и региональной обстановки, а также обсудят перспективы дальнейшего развития сотрудничества в рамках организации и ход подготовки к очередной сессии совета коллективной безопасности.По итогам встречи ожидается принятие ряда совместных политических заявлений, заключила Захарова..
https://ria.ru/20250626/lavrov-2025557356.html
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россия, киргизия, сергей лавров, мария захарова, одкб, в мире
Россия, Киргизия, Сергей Лавров, Мария Захарова, ОДКБ, В мире
Лавров примет участие в заседании совета глав МИД ОДКБ в Киргизии

Лавров в ходе визита в Киргизию примет участие в заседании совета глав МИД ОДКБ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе официального визита в Киргизию примет участие в заседании совета глав МИД ОДКБ, которое пройдет 30 июня под председательством Киргизии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В рамках официального визита в Киргизию, министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 июня примет участие в очередном заседании совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности, оно также пройдет в Чолпон-Ата под председательством Киргизской Республики", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что главы МИД государств-членов ОДКБ обменяются мнениями о состоянии международной и региональной обстановки, а также обсудят перспективы дальнейшего развития сотрудничества в рамках организации и ход подготовки к очередной сессии совета коллективной безопасности.
По итогам встречи ожидается принятие ряда совместных политических заявлений, заключила Захарова..
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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