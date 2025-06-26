https://ria.ru/20250626/lavrov-2025582841.html

Лавров встретится с президентом Киргизии в июне

Лавров встретится с президентом Киргизии в июне - РИА Новости, 26.06.2025

Лавров встретится с президентом Киргизии в июне

Глава МИД России Сергей Лавров 29-30 июня посетит с официальным визитом Киргизию, где проведет встречи с президентом и главой МИД страны, заявила официальный... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:39:00+03:00

2025-06-26T15:39:00+03:00

2025-06-26T15:55:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 29-30 июня посетит с официальным визитом Киргизию, где проведет встречи с президентом и главой МИД страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Начинаем с графика министра иностранных дел России Сергея Лаврова, 29-30 июня глава российского внешнеполитического ведомства по приглашению министра иностранных дел Киргизской Республики посетит эту страну с официальным визитом, город Чолпон-Ата. Глава российского министерства иностранных дел будет принят президентом Киргизии, а также проведет переговоры со своим коллегой", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что визит нацелен на продолжение углубления интенсивного российско-киргизского межгосударственного диалога, взаимодействия в духе стратегического партнерства, союзничества, в ходе переговоров будут рассмотрены вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.По словам Захаровой, также состоится обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной, глобальной повестки дня, путях развития евразийской интеграции, активизации скоординированных шагов на международных площадках, в том числе в контексте текущего председательства Киргизии в ОДКБ и предстоящего с сентября 2025 года председательства Бишкека в ШОС."Серьезное внимание будет уделено проблематике региональной безопасности в Центральной Азии, в том числе наращивание совместных усилий по противодействию угрозам, исходящим от международных экстремистских и террористических сил и попыткам дестабилизации региона извне", - отметила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20250529/eaes-2019710825.html

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россия, киргизия, сергей лавров, мария захарова, в мире