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Иран и США хотят вернуть ситуацию в политическое русло, заявил Лавров - РИА Новости, 26.06.2025
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14:27 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/lavrov-2025565580.html
Иран и США хотят вернуть ситуацию в политическое русло, заявил Лавров
Иран и США хотят вернуть ситуацию в политическое русло, заявил Лавров - РИА Новости, 26.06.2025
Иран и США хотят вернуть ситуацию в политическое русло, заявил Лавров
Россия отмечает, что и Иран, и США хотят, чтобы кризисная ситуация в регионе перешла в политическое русло, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:27:00+03:00
2025-06-26T14:27:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия отмечает, что и Иран, и США хотят, чтобы кризисная ситуация в регионе перешла в политическое русло, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Все заинтересованы в том, чтобы сейчас ситуация перешла в русло политическое. Об этом заявил президент Трамп, который хочет, как он говорит, сыграть посредническую роль между Израилем и Ираном. Иран сказал, что если не будут возобновляться Израилем военные действия, то Иран будет придерживаться режима прекращения огня", - сказал он в ходе пресс-конференции в четверг. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250625/iran-2025183145.html
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, сергей лавров, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран и США хотят вернуть ситуацию в политическое русло, заявил Лавров

Лавров: Иран и США хотят, чтобы кризисная ситуация перешла в политическое русло

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия отмечает, что и Иран, и США хотят, чтобы кризисная ситуация в регионе перешла в политическое русло, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Все заинтересованы в том, чтобы сейчас ситуация перешла в русло политическое. Об этом заявил президент Трамп, который хочет, как он говорит, сыграть посредническую роль между Израилем и Ираном. Иран сказал, что если не будут возобновляться Израилем военные действия, то Иран будет придерживаться режима прекращения огня", - сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Иран держит весь мир на острие ножа
25 июня, 08:00
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Захарова с иронией отреагировала на слова Трампа о повторном ударе по Ирану
25 июня, 12:51
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампСергей ЛавровВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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