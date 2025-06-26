https://ria.ru/20250626/lavrov-2025565580.html

Иран и США хотят вернуть ситуацию в политическое русло, заявил Лавров

Иран и США хотят вернуть ситуацию в политическое русло, заявил Лавров - РИА Новости, 26.06.2025

Иран и США хотят вернуть ситуацию в политическое русло, заявил Лавров

Россия отмечает, что и Иран, и США хотят, чтобы кризисная ситуация в регионе перешла в политическое русло, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:27:00+03:00

2025-06-26T14:27:00+03:00

2025-06-26T14:27:00+03:00

в мире

иран

сша

израиль

дональд трамп

сергей лавров

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия отмечает, что и Иран, и США хотят, чтобы кризисная ситуация в регионе перешла в политическое русло, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Все заинтересованы в том, чтобы сейчас ситуация перешла в русло политическое. Об этом заявил президент Трамп, который хочет, как он говорит, сыграть посредническую роль между Израилем и Ираном. Иран сказал, что если не будут возобновляться Израилем военные действия, то Иран будет придерживаться режима прекращения огня", - сказал он в ходе пресс-конференции в четверг. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250625/iran-2025183145.html

https://ria.ru/20250625/zaharova-2025309814.html

иран

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, сергей лавров, война израиля и ирана: последние новости о конфликте