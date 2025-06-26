Иран и США хотят вернуть ситуацию в политическое русло, заявил Лавров
Лавров: Иран и США хотят, чтобы кризисная ситуация перешла в политическое русло
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия отмечает, что и Иран, и США хотят, чтобы кризисная ситуация в регионе перешла в политическое русло, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Все заинтересованы в том, чтобы сейчас ситуация перешла в русло политическое. Об этом заявил президент Трамп, который хочет, как он говорит, сыграть посредническую роль между Израилем и Ираном. Иран сказал, что если не будут возобновляться Израилем военные действия, то Иран будет придерживаться режима прекращения огня", - сказал он в ходе пресс-конференции в четверг.
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25 июня, 08:00
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".