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Рост военных расходов в ЕС создает угрозу налогоплательщикам, заявил Лавров - РИА Новости, 26.06.2025
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14:23 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/lavrov-2025562608.html
Рост военных расходов в ЕС создает угрозу налогоплательщикам, заявил Лавров
Рост военных расходов в ЕС создает угрозу налогоплательщикам, заявил Лавров - РИА Новости, 26.06.2025
Рост военных расходов в ЕС создает угрозу налогоплательщикам, заявил Лавров
Намерение властей стран Европы нарастить расходы на оборону создают угрозу для местных налогоплательщиков, чьи деньги последние годы и без того шли на... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:23:00+03:00
2025-06-26T14:23:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Намерение властей стран Европы нарастить расходы на оборону создают угрозу для местных налогоплательщиков, чьи деньги последние годы и без того шли на финансирование бессмысленного противостояния России на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Угроза усугубляется, и это угроза налогоплательщикам стран Европейского союза, да и Британии, которых за последние три года просто обкрадывают, и вместо направления ресурсов, получаемых за счет налогообложения, на решение острейших и усугубляющихся социально-экономических проблем, деньги идут на финансирование бессмысленной войны на Украине", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Лаоса, отвечая на вопрос о том, считает ли Москва угрозой намерение государств Европы нарастить расходы на оборону. Министр объяснил, что война бессмысленна с точки зрения отсутствия перспектив достижения европейскими государствами заявленной цели стратегического поражения России. "Правда, они уже смягчили свои ожидания. Сначала стали говорить о том, что нельзя дать России победить. Теперь поняли, что и это у них не прокатит, теперь уже говорят "немедленное перемирие, но мы будем продолжать вооружать Украину". (Президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон сказал", - добавил Лавров. В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.
https://ria.ru/20250626/nato-2025432920.html
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в мире, россия, европа, украина, сергей лавров, дональд трамп, педро санчес, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Украина, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Педро Санчес, НАТО, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Евросоюз
Рост военных расходов в ЕС создает угрозу налогоплательщикам, заявил Лавров

Лавров: планы ЕС нарастить расходы на оборону создают угрозу налогоплательщикам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Намерение властей стран Европы нарастить расходы на оборону создают угрозу для местных налогоплательщиков, чьи деньги последние годы и без того шли на финансирование бессмысленного противостояния России на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Угроза усугубляется, и это угроза налогоплательщикам стран Европейского союза, да и Британии, которых за последние три года просто обкрадывают, и вместо направления ресурсов, получаемых за счет налогообложения, на решение острейших и усугубляющихся социально-экономических проблем, деньги идут на финансирование бессмысленной войны на Украине", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Лаоса, отвечая на вопрос о том, считает ли Москва угрозой намерение государств Европы нарастить расходы на оборону.
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
"Путин разбудил гиганта". О чем договорились лидеры НАТО
Вчера, 08:00
Министр объяснил, что война бессмысленна с точки зрения отсутствия перспектив достижения европейскими государствами заявленной цели стратегического поражения России.
«
"Правда, они уже смягчили свои ожидания. Сначала стали говорить о том, что нельзя дать России победить. Теперь поняли, что и это у них не прокатит, теперь уже говорят "немедленное перемирие, но мы будем продолжать вооружать Украину". (Президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон сказал", - добавил Лавров.
В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
НАТО решает, в каком виде пригласить Украину — чучелом или тушкой
30 мая, 08:00
 
В миреРоссияЕвропаУкраинаСергей ЛавровДональд ТрампПедро СанчесНАТОВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеЕвросоюз
 
 
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