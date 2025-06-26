Рост военных расходов в ЕС создает угрозу налогоплательщикам, заявил Лавров
Лавров: планы ЕС нарастить расходы на оборону создают угрозу налогоплательщикам
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Намерение властей стран Европы нарастить расходы на оборону создают угрозу для местных налогоплательщиков, чьи деньги последние годы и без того шли на финансирование бессмысленного противостояния России на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Угроза усугубляется, и это угроза налогоплательщикам стран Европейского союза, да и Британии, которых за последние три года просто обкрадывают, и вместо направления ресурсов, получаемых за счет налогообложения, на решение острейших и усугубляющихся социально-экономических проблем, деньги идут на финансирование бессмысленной войны на Украине", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Лаоса, отвечая на вопрос о том, считает ли Москва угрозой намерение государств Европы нарастить расходы на оборону.
Министр объяснил, что война бессмысленна с точки зрения отсутствия перспектив достижения европейскими государствами заявленной цели стратегического поражения России.
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"Правда, они уже смягчили свои ожидания. Сначала стали говорить о том, что нельзя дать России победить. Теперь поняли, что и это у них не прокатит, теперь уже говорят "немедленное перемирие, но мы будем продолжать вооружать Украину". (Президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон сказал", - добавил Лавров.
В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.