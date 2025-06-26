https://ria.ru/20250626/lavrov-2025562608.html

Рост военных расходов в ЕС создает угрозу налогоплательщикам, заявил Лавров

Рост военных расходов в ЕС создает угрозу налогоплательщикам, заявил Лавров - РИА Новости, 26.06.2025

Рост военных расходов в ЕС создает угрозу налогоплательщикам, заявил Лавров

Намерение властей стран Европы нарастить расходы на оборону создают угрозу для местных налогоплательщиков, чьи деньги последние годы и без того шли на... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:23:00+03:00

2025-06-26T14:23:00+03:00

2025-06-26T14:23:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Намерение властей стран Европы нарастить расходы на оборону создают угрозу для местных налогоплательщиков, чьи деньги последние годы и без того шли на финансирование бессмысленного противостояния России на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Угроза усугубляется, и это угроза налогоплательщикам стран Европейского союза, да и Британии, которых за последние три года просто обкрадывают, и вместо направления ресурсов, получаемых за счет налогообложения, на решение острейших и усугубляющихся социально-экономических проблем, деньги идут на финансирование бессмысленной войны на Украине", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Лаоса, отвечая на вопрос о том, считает ли Москва угрозой намерение государств Европы нарастить расходы на оборону. Министр объяснил, что война бессмысленна с точки зрения отсутствия перспектив достижения европейскими государствами заявленной цели стратегического поражения России. "Правда, они уже смягчили свои ожидания. Сначала стали говорить о том, что нельзя дать России победить. Теперь поняли, что и это у них не прокатит, теперь уже говорят "немедленное перемирие, но мы будем продолжать вооружать Украину". (Президент Франции Эммануэль - ред.) Макрон сказал", - добавил Лавров. В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.

https://ria.ru/20250626/nato-2025432920.html

https://ria.ru/20250530/nato-2019817961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, европа, украина, сергей лавров, дональд трамп, педро санчес, нато, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, евросоюз