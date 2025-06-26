https://ria.ru/20250626/lavrov-2025558740.html

Россию насторожила позиция Израиля о статусе перемирия на Ближнем Востоке

Россию насторожила позиция Израиля о статусе перемирия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.06.2025

Россию насторожила позиция Израиля о статусе перемирия на Ближнем Востоке

Россия насторожена заявлениями из Израиля о том, что перемирие на Ближнем Востоке - это лишь пауза, после которой силовая операция против Ирана может... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:16:00+03:00

2025-06-26T14:16:00+03:00

2025-06-26T14:26:00+03:00

в мире

израиль

россия

ближний восток

сергей лавров

дональд трамп

хамас

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия насторожена заявлениями из Израиля о том, что перемирие на Ближнем Востоке - это лишь пауза, после которой силовая операция против Ирана может продолжиться, это также идет вразрез с заявлениями остальных участников, в том числе президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД России Сергей Лавров."К сожалению, начальник генштаба Израиля... заявил, что пока перемирие действует, но это прежде всего потому, что надо завершить начатое в отношении ХАМАС, а потом обязательно вернемся к продолжению операции против Ирана. Это настораживает и идет вразрез с заявлениями практически всех остальных участников, вовлеченных в эту ситуацию, включая, как я уже сказал, вразрез заявлениям Дональда Трампа", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Израиля.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны"..

https://ria.ru/20250626/iran-2025558433.html

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в мире, израиль, россия, ближний восток, сергей лавров, дональд трамп, хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте