Рейтинг@Mail.ru
Россию насторожила позиция Израиля о статусе перемирия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 26.06.2025 (обновлено: 14:26 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/lavrov-2025558740.html
Россию насторожила позиция Израиля о статусе перемирия на Ближнем Востоке
Россию насторожила позиция Израиля о статусе перемирия на Ближнем Востоке - РИА Новости, 26.06.2025
Россию насторожила позиция Израиля о статусе перемирия на Ближнем Востоке
Россия насторожена заявлениями из Израиля о том, что перемирие на Ближнем Востоке - это лишь пауза, после которой силовая операция против Ирана может... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:16:00+03:00
2025-06-26T14:26:00+03:00
в мире
израиль
россия
ближний восток
сергей лавров
дональд трамп
хамас
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198059_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_fc3a20e3af5afb848385430c2fe6a492.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия насторожена заявлениями из Израиля о том, что перемирие на Ближнем Востоке - это лишь пауза, после которой силовая операция против Ирана может продолжиться, это также идет вразрез с заявлениями остальных участников, в том числе президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД России Сергей Лавров."К сожалению, начальник генштаба Израиля... заявил, что пока перемирие действует, но это прежде всего потому, что надо завершить начатое в отношении ХАМАС, а потом обязательно вернемся к продолжению операции против Ирана. Это настораживает и идет вразрез с заявлениями практически всех остальных участников, вовлеченных в эту ситуацию, включая, как я уже сказал, вразрез заявлениям Дональда Трампа", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Израиля.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны"..
https://ria.ru/20250626/iran-2025558433.html
израиль
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023198059_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_c5904e375400f1f5e233c7c6f5615385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, россия, ближний восток, сергей лавров, дональд трамп, хамас, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Россия, Ближний Восток, Сергей Лавров, Дональд Трамп, ХАМАС, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Россию насторожила позиция Израиля о статусе перемирия на Ближнем Востоке

Лавров: Россию насторожила позиция Израиля, что перемирие с Ираном временное

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Флаг Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия насторожена заявлениями из Израиля о том, что перемирие на Ближнем Востоке - это лишь пауза, после которой силовая операция против Ирана может продолжиться, это также идет вразрез с заявлениями остальных участников, в том числе президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"К сожалению, начальник генштаба Израиля... заявил, что пока перемирие действует, но это прежде всего потому, что надо завершить начатое в отношении ХАМАС, а потом обязательно вернемся к продолжению операции против Ирана. Это настораживает и идет вразрез с заявлениями практически всех остальных участников, вовлеченных в эту ситуацию, включая, как я уже сказал, вразрез заявлениям Дональда Трампа", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Израиля.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны"..
Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Иран перейдет к действиям против США в случае агрессии, заявил Хаменеи
Вчера, 14:15
 
В миреИзраильРоссияБлижний ВостокСергей ЛавровДональд ТрампХАМАСВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала