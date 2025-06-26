Россию насторожила позиция Израиля о статусе перемирия на Ближнем Востоке
Лавров: Россию насторожила позиция Израиля, что перемирие с Ираном временное
Флаг Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россия насторожена заявлениями из Израиля о том, что перемирие на Ближнем Востоке - это лишь пауза, после которой силовая операция против Ирана может продолжиться, это также идет вразрез с заявлениями остальных участников, в том числе президента США Дональда Трампа, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"К сожалению, начальник генштаба Израиля... заявил, что пока перемирие действует, но это прежде всего потому, что надо завершить начатое в отношении ХАМАС, а потом обязательно вернемся к продолжению операции против Ирана. Это настораживает и идет вразрез с заявлениями практически всех остальных участников, вовлеченных в эту ситуацию, включая, как я уже сказал, вразрез заявлениям Дональда Трампа", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Израиля.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны"..