https://ria.ru/20250626/lavrov-2025558229.html

Россия заинтересована в сотрудничестве Ирана и МАГАТЭ, заявил Лавров

Россия заинтересована в сотрудничестве Ирана и МАГАТЭ, заявил Лавров - РИА Новости, 26.06.2025

Россия заинтересована в сотрудничестве Ирана и МАГАТЭ, заявил Лавров

Россия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве Ирана и МАГАТЭ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:14:00+03:00

2025-06-26T14:14:00+03:00

2025-06-26T14:17:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Россия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве Ирана и МАГАТЭ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество Ирана с МАГАТЭ продолжалась. Мы заинтересованы в том, чтобы все уважали неоднократно делавшиеся заявления Ирана, верховного лидера Ирана о том, что Иран не имеет и не будет иметь планов создания ядерного оружия", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаваном Фомвиханом.Как отметил Лавров, решение парламента Ирана о прекращении сотрудничества страны с МАГАТЭ носит рекомендательный характер по отношению к исполнительной власти.Парламент Ирана в среду одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ "до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых-атомщиков" Ирана.

https://ria.ru/20250625/magate-2025463492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, в мире, иран, магатэ, сергей лавров, тегеран (город)