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Россия заинтересована в сотрудничестве Ирана и МАГАТЭ, заявил Лавров - РИА Новости, 26.06.2025
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14:14 26.06.2025 (обновлено: 14:17 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/lavrov-2025558229.html
Россия заинтересована в сотрудничестве Ирана и МАГАТЭ, заявил Лавров
Россия заинтересована в сотрудничестве Ирана и МАГАТЭ, заявил Лавров - РИА Новости, 26.06.2025
Россия заинтересована в сотрудничестве Ирана и МАГАТЭ, заявил Лавров
Россия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве Ирана и МАГАТЭ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:14:00+03:00
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россия
в мире
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магатэ
сергей лавров
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Россия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве Ирана и МАГАТЭ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество Ирана с МАГАТЭ продолжалась. Мы заинтересованы в том, чтобы все уважали неоднократно делавшиеся заявления Ирана, верховного лидера Ирана о том, что Иран не имеет и не будет иметь планов создания ядерного оружия", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаваном Фомвиханом.Как отметил Лавров, решение парламента Ирана о прекращении сотрудничества страны с МАГАТЭ носит рекомендательный характер по отношению к исполнительной власти.Парламент Ирана в среду одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ "до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых-атомщиков" Ирана.
https://ria.ru/20250625/magate-2025463492.html
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россия, в мире, иран, магатэ, сергей лавров, тегеран (город)
Россия, В мире, Иран, МАГАТЭ, Сергей Лавров, Тегеран (город)
Россия заинтересована в сотрудничестве Ирана и МАГАТЭ, заявил Лавров

Лавров: Россия заинтересована, чтобы сотрудничество Ирана и МАГАТЭ продолжалось

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Россия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве Ирана и МАГАТЭ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Мы заинтересованы в том, чтобы сотрудничество Ирана с МАГАТЭ продолжалась. Мы заинтересованы в том, чтобы все уважали неоднократно делавшиеся заявления Ирана, верховного лидера Ирана о том, что Иран не имеет и не будет иметь планов создания ядерного оружия", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгсаваном Фомвиханом.
Как отметил Лавров, решение парламента Ирана о прекращении сотрудничества страны с МАГАТЭ носит рекомендательный характер по отношению к исполнительной власти.
Парламент Ирана в среду одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ "до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых-атомщиков" Ирана.
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РоссияВ миреИранМАГАТЭСергей ЛавровТегеран (город)
 
 
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