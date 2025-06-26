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Лавров прокомментировал решение об увеличении расходов на оборону в НАТО - РИА Новости, 26.06.2025
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14:10 26.06.2025 (обновлено: 14:16 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/lavrov-2025557356.html
Лавров прокомментировал решение об увеличении расходов на оборону в НАТО
Лавров прокомментировал решение об увеличении расходов на оборону в НАТО - РИА Новости, 26.06.2025
Лавров прокомментировал решение об увеличении расходов на оборону в НАТО
Рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России, Москва знает как ее обеспечить, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T14:10:00+03:00
2025-06-26T14:16:00+03:00
россия
москва
нато
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
лаос
дональд трамп
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России, Москва знает как ее обеспечить, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Что касается влияния вот этой цели в 5% на состояние нашей безопасности, я не думаю, что оно будет хоть каким-то значимым, мы знаем, какие цели мы преследуем, не скрываем их, открыто о них объявляем, они абсолютно законны с точки зрения любых интерпретаций принципов устава ООН и международного права, и мы знаем, какими средствами мы эти цели всегда обеспечим", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лаоса.В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.
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россия, москва, нато, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, лаос, дональд трамп, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, педро санчес
Россия, Москва, НАТО, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Лаос, Дональд Трамп, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Педро Санчес
Лавров прокомментировал решение об увеличении расходов на оборону в НАТО

Лавров: рост расходов на оборону в НАТО особо не повлияет на безопасность России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России, Москва знает как ее обеспечить, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Что касается влияния вот этой цели в 5% на состояние нашей безопасности, я не думаю, что оно будет хоть каким-то значимым, мы знаем, какие цели мы преследуем, не скрываем их, открыто о них объявляем, они абсолютно законны с точки зрения любых интерпретаций принципов устава ООН и международного права, и мы знаем, какими средствами мы эти цели всегда обеспечим", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лаоса.
В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Трамп переложил оборонные расходы на Европу, считает эксперт
Вчера, 10:35
 
РоссияМоскваНАТОСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреЛаосДональд ТрампООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеПедро Санчес
 
 
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