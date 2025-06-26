https://ria.ru/20250626/lavrov-2025557356.html

Лавров прокомментировал решение об увеличении расходов на оборону в НАТО

Лавров прокомментировал решение об увеличении расходов на оборону в НАТО - РИА Новости, 26.06.2025

Лавров прокомментировал решение об увеличении расходов на оборону в НАТО

Рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России, Москва знает как ее обеспечить, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T14:10:00+03:00

2025-06-26T14:10:00+03:00

2025-06-26T14:16:00+03:00

россия

москва

нато

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

лаос

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России, Москва знает как ее обеспечить, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Что касается влияния вот этой цели в 5% на состояние нашей безопасности, я не думаю, что оно будет хоть каким-то значимым, мы знаем, какие цели мы преследуем, не скрываем их, открыто о них объявляем, они абсолютно законны с точки зрения любых интерпретаций принципов устава ООН и международного права, и мы знаем, какими средствами мы эти цели всегда обеспечим", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лаоса.В Гааге во вторник и среду прошел первый после избрания Дональда Трампа президентом США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.Итогом саммита стало условное обязательство стран-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВПП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании. Премьер страны Педро Санчес еще до саммита в официальном письме генсеку НАТО Марку Рютте заявил, что Мадрид не поддержит увеличение оборонных расходов до 5% ВВП, но говорил о 2032 годе, и предлагал включить более гибкую формулировку.

https://ria.ru/20250626/tramp-2025508385.html

россия

москва

лаос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, нато, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, лаос, дональд трамп, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, педро санчес