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Лавров проводит переговоры с главой МИД Лаоса
Лавров проводит переговоры с главой МИД Лаоса - РИА Новости, 26.06.2025
Лавров проводит переговоры с главой МИД Лаоса
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в Москве в четверг переговоры с главой МИД Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T12:51:00+03:00
2025-06-26T12:51:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в Москве в четверг переговоры с главой МИД Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом, передаёт корреспондент РИА Новости. В начале встречи Лавров отметил, что Фомвихан, ныне занимающий пост министра иностранных дел, имеет богатый дипломатический опыт, который будет важен для развития отношений Лаоса и России. "Как выпускник нашего общего вуза (МГИМО - ред.) вы прекрасно знаете историю, культуру, язык нашей страны. И не сомневаюсь, что обеспечите преемственность дальнейшего поступательного развития наших отношений стратегического партнерства", - сказал Лавров, начиная встречу. По словам Лаврова, они обсудят ситуацию в регионе, международную политику, сотрудничество на Евразийском континенте и в рамках АСЕАН.
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лаос, россия, сергей лавров, мгимо, москва, в мире
Лаос, Россия, Сергей Лавров, МГИМО, Москва, В мире
Лавров проводит переговоры с главой МИД Лаоса
Лавров проводит переговоры с главой МИД Лаоса в Москве