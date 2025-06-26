https://ria.ru/20250626/lavrov-2025537874.html

Лавров проводит переговоры с главой МИД Лаоса

Лавров проводит переговоры с главой МИД Лаоса - РИА Новости, 26.06.2025

Лавров проводит переговоры с главой МИД Лаоса

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в Москве в четверг переговоры с главой МИД Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T12:51:00+03:00

2025-06-26T12:51:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в Москве в четверг переговоры с главой МИД Лаоса Тхонгсаваном Фомвиханом, передаёт корреспондент РИА Новости. В начале встречи Лавров отметил, что Фомвихан, ныне занимающий пост министра иностранных дел, имеет богатый дипломатический опыт, который будет важен для развития отношений Лаоса и России. "Как выпускник нашего общего вуза (МГИМО - ред.) вы прекрасно знаете историю, культуру, язык нашей страны. И не сомневаюсь, что обеспечите преемственность дальнейшего поступательного развития наших отношений стратегического партнерства", - сказал Лавров, начиная встречу. По словам Лаврова, они обсудят ситуацию в регионе, международную политику, сотрудничество на Евразийском континенте и в рамках АСЕАН.

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