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Раненный под Курском журналист может вернуться в приграничный район - РИА Новости, 26.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:40 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/kursk-2025686890.html
Раненный под Курском журналист может вернуться в приграничный район
Раненный под Курском журналист может вернуться в приграничный район - РИА Новости, 26.06.2025
Раненный под Курском журналист может вернуться в приграничный район
Получивший ранение в ходе атаки украинского дрона в Курской области 63-летний журналист из Китая Лу Юйгуан рассказал, что несмотря на травмы, он еще планирует... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T23:40:00+03:00
2025-06-26T23:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
курск
мария захарова
вооруженные силы украины
происшествия
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КУРСК, 26 июн – РИА Новости. Получивший ранение в ходе атаки украинского дрона в Курской области 63-летний журналист из Китая Лу Юйгуан рассказал, что несмотря на травмы, он еще планирует посетить курское приграничье. Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке украинского БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области. "Ну конечно, работаем дальше, здесь я не первый день. В России работал 30 лет, участвовал очень много в мероприятиях у вас... Например, это специальная военная операция... и Донбасс, и Луганск, и Курск. Пока я на Курске работаю", – ответил Юйгуан на вопрос РИА Новости, поедет ли он еще в курское приграничье. Он отметил, что в движении заключается работа журналиста. "Ничего страшного… Корреспондент - не надо сидеть в офисе, надо ходить на своих... ногами. Наша такая работа", – добавил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целенаправленный удар ВСУ по группе китайского канала в Курской области говорит о намерении Киева де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые хотят доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО, это является террористическим нападением.
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курская область, россия, курск, мария захарова, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Курск, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Раненный под Курском журналист может вернуться в приграничный район

Раненный под Курском журналист из КНР может вернуться в приграничный район

© РИА НовостиКорреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео
Корреспондент китайского телеканала Phoenix Лу Юйгуан. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости
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КУРСК, 26 июн – РИА Новости. Получивший ранение в ходе атаки украинского дрона в Курской области 63-летний журналист из Китая Лу Юйгуан рассказал, что несмотря на травмы, он еще планирует посетить курское приграничье.
Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке украинского БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.
"Ну конечно, работаем дальше, здесь я не первый день. В России работал 30 лет, участвовал очень много в мероприятиях у вас... Например, это специальная военная операция... и Донбасс, и Луганск, и Курск. Пока я на Курске работаю", – ответил Юйгуан на вопрос РИА Новости, поедет ли он еще в курское приграничье.
Он отметил, что в движении заключается работа журналиста.
"Ничего страшного… Корреспондент - не надо сидеть в офисе, надо ходить на своих... ногами. Наша такая работа", – добавил он.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целенаправленный удар ВСУ по группе китайского канала в Курской области говорит о намерении Киева де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые хотят доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО, это является террористическим нападением.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
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Вчера, 20:36
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияКурскМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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