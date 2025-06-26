https://ria.ru/20250626/kursk-2025686890.html

Раненный под Курском журналист может вернуться в приграничный район

Раненный под Курском журналист может вернуться в приграничный район - РИА Новости, 26.06.2025

Раненный под Курском журналист может вернуться в приграничный район

Получивший ранение в ходе атаки украинского дрона в Курской области 63-летний журналист из Китая Лу Юйгуан рассказал, что несмотря на травмы, он еще планирует... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T23:40:00+03:00

2025-06-26T23:40:00+03:00

2025-06-26T23:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

курск

мария захарова

вооруженные силы украины

происшествия

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КУРСК, 26 июн – РИА Новости. Получивший ранение в ходе атаки украинского дрона в Курской области 63-летний журналист из Китая Лу Юйгуан рассказал, что несмотря на травмы, он еще планирует посетить курское приграничье. Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке украинского БПЛА в Курской области. Позже врио губернатора региона сообщал, что у корреспондента черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области. "Ну конечно, работаем дальше, здесь я не первый день. В России работал 30 лет, участвовал очень много в мероприятиях у вас... Например, это специальная военная операция... и Донбасс, и Луганск, и Курск. Пока я на Курске работаю", – ответил Юйгуан на вопрос РИА Новости, поедет ли он еще в курское приграничье. Он отметил, что в движении заключается работа журналиста. "Ничего страшного… Корреспондент - не надо сидеть в офисе, надо ходить на своих... ногами. Наша такая работа", – добавил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целенаправленный удар ВСУ по группе китайского канала в Курской области говорит о намерении Киева де-факто уничтожить представителей любых СМИ, которые хотят доносить объективную информацию о происходящем в ходе СВО, это является террористическим нападением.

https://ria.ru/20250626/zhurnalisty-2025669646.html

курская область

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курская область, россия, курск, мария захарова, вооруженные силы украины, происшествия