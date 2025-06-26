https://ria.ru/20250626/kursk-2025649660.html
У раненного дроном ВСУ журналиста из Китая травма головы, заявил Хинштейн
У раненного дроном ВСУ журналиста из Китая травма головы, заявил Хинштейн - РИА Новости, 26.06.2025
У раненного дроном ВСУ журналиста из Китая травма головы, заявил Хинштейн
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что у раненного дроном ВСУ в регионе китайского журналиста открытая черепно-мозговая травма и... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:54:00+03:00
2025-06-26T18:54:00+03:00
2025-06-26T19:08:00+03:00
курск
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
китай
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что у раненного дроном ВСУ в регионе китайского журналиста открытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости, что корреспондент китайского телеканала Phoenix, готовя репортаж о мирных жителях, получил ранение при атаке БПЛА в Курской области."У мужчины (журналиста из КНР - ред.) открытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана теменной области. В ближайшее время его доставят в Курскую областную больницу - наши врачи сделают всё, чтобы сохранить его жизнь и здоровье", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250626/vsu-2025640634.html
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курск, происшествия, курская область, китай, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Курск, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Китай, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
У раненного дроном ВСУ журналиста из Китая травма головы, заявил Хинштейн
Хинштейн: у раненного дроном ВСУ китайского журналиста травма головы