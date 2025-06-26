https://ria.ru/20250626/kurort-2025473650.html

Названа минимальная цена недельного отдыха на российских курортах

Названа минимальная цена недельного отдыха на российских курортах - РИА Новости, 26.06.2025

Названа минимальная цена недельного отдыха на российских курортах

В 2025 году стоимость летнего отдыха на российских курортах с песчаными пляжами для семьи из трех человек стартует от 26 950 рублей за неделю, рассказали... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T03:18:00+03:00

2025-06-26T03:18:00+03:00

2025-06-26T03:18:00+03:00

туризм

республика дагестан

республика крым

азовское море

российский союз туриндустрии (рст)

отдых в россии

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В 2025 году стоимость летнего отдыха на российских курортах с песчаными пляжами для семьи из трех человек стартует от 26 950 рублей за неделю, рассказали агентству "Прайм" в пресс-службе Национального туроператора "Алеан" (является членом Российского союза туриндустрии (РСТ)).В этом году у россиян, которые любят отдыхать на песчаных пляжах, среди фаворитов — западный и восточный берег Крыма, Дагестан, курорты Азовского моря Краснодарского края."Туры в Дагестан с завтраками на семь ночей на семью из двух взрослых с ребенком обойдутся в сумму от 49 700 рублей. Объектов, предлагающих трехразовое питание, в Дагестане мало. Можно найти варианты размещения с "полным пансионом" от 81 900 рублей на троих на семь ночей", - рассказали в пресс-службе туроператора.В Евпатории стоимость отдыха по системе "все включено" для двух взрослых с ребенком на семь ночей стартует от 84 000 рублей. Отели с трехразовым питанием обойдутся от 37 800 рублей.Стоимость проживания в отелях на Азовском побережье Крыма с тарифом "все включено" на тот же срок и состав туристов начинается от 96 505 рублей, а полный пансион - от 49 000 рублей.На курортах Краснодарского края на Азовском море (в Ейском и Темрюкском районах) можно найти номера в отелях от 45 500 рублей с завтраками на двух взрослых с ребенком на семь ночей.В Геленджике стоимость проживания в отеле с тарифом "полный пансион" на тот же срок и состав туристов начинается от 57 120 руб. В Туапсинском районе варианты с "полным пансионом" обойдутся от 59 900 рублей.В Сочи стоимость проживания в отеле с тарифом "полный пансион" для семьи из трех человек на семь ночей начинается от 78 750 рублей. Также можно найти гостевые дома от 26 950 рублей с завтраками на тот же срок и состав туристов.Несмотря на то что в этом году спрос на отдых в Анапе снизился на 60-70%, туристы продолжают бронировать отели на лето. Наиболее популярны места размещения с развитой инфраструктурой, где есть альтернатива морскому отдыху, а также отели с системой "все включено" и "ультра все включено". Объекты предоставляют скидки от 15% до 55%. На июль можно найти "все включено" на семь ночей на троих от 51 295 рублей.

https://ria.ru/20250624/otpusk-2024985186.html

https://ria.ru/20250522/otpusk-2018366239.html

https://ria.ru/20250411/ekonomiya-2010591781.html

республика дагестан

республика крым

азовское море

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республика дагестан, республика крым, азовское море, российский союз туриндустрии (рст), отдых в россии