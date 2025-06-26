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Названа минимальная цена недельного отдыха на российских курортах - РИА Новости, 26.06.2025
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Туризм
 
03:18 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/kurort-2025473650.html
Названа минимальная цена недельного отдыха на российских курортах
Названа минимальная цена недельного отдыха на российских курортах - РИА Новости, 26.06.2025
Названа минимальная цена недельного отдыха на российских курортах
В 2025 году стоимость летнего отдыха на российских курортах с песчаными пляжами для семьи из трех человек стартует от 26 950 рублей за неделю, рассказали... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T03:18:00+03:00
2025-06-26T03:18:00+03:00
туризм
республика дагестан
республика крым
азовское море
российский союз туриндустрии (рст)
отдых в россии
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В 2025 году стоимость летнего отдыха на российских курортах с песчаными пляжами для семьи из трех человек стартует от 26 950 рублей за неделю, рассказали агентству "Прайм" в пресс-службе Национального туроператора "Алеан" (является членом Российского союза туриндустрии (РСТ)).В этом году у россиян, которые любят отдыхать на песчаных пляжах, среди фаворитов — западный и восточный берег Крыма, Дагестан, курорты Азовского моря Краснодарского края."Туры в Дагестан с завтраками на семь ночей на семью из двух взрослых с ребенком обойдутся в сумму от 49 700 рублей. Объектов, предлагающих трехразовое питание, в Дагестане мало. Можно найти варианты размещения с "полным пансионом" от 81 900 рублей на троих на семь ночей", - рассказали в пресс-службе туроператора.В Евпатории стоимость отдыха по системе "все включено" для двух взрослых с ребенком на семь ночей стартует от 84 000 рублей. Отели с трехразовым питанием обойдутся от 37 800 рублей.Стоимость проживания в отелях на Азовском побережье Крыма с тарифом "все включено" на тот же срок и состав туристов начинается от 96 505 рублей, а полный пансион - от 49 000 рублей.На курортах Краснодарского края на Азовском море (в Ейском и Темрюкском районах) можно найти номера в отелях от 45 500 рублей с завтраками на двух взрослых с ребенком на семь ночей.В Геленджике стоимость проживания в отеле с тарифом "полный пансион" на тот же срок и состав туристов начинается от 57 120 руб. В Туапсинском районе варианты с "полным пансионом" обойдутся от 59 900 рублей.В Сочи стоимость проживания в отеле с тарифом "полный пансион" для семьи из трех человек на семь ночей начинается от 78 750 рублей. Также можно найти гостевые дома от 26 950 рублей с завтраками на тот же срок и состав туристов.Несмотря на то что в этом году спрос на отдых в Анапе снизился на 60-70%, туристы продолжают бронировать отели на лето. Наиболее популярны места размещения с развитой инфраструктурой, где есть альтернатива морскому отдыху, а также отели с системой "все включено" и "ультра все включено". Объекты предоставляют скидки от 15% до 55%. На июль можно найти "все включено" на семь ночей на троих от 51 295 рублей.
https://ria.ru/20250624/otpusk-2024985186.html
https://ria.ru/20250522/otpusk-2018366239.html
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республика дагестан
республика крым
азовское море
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РИА Новости
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
республика дагестан, республика крым, азовское море, российский союз туриндустрии (рст), отдых в россии
Туризм, Республика Дагестан, Республика Крым, Азовское море, Российский союз туриндустрии (РСТ), отдых в России
Названа минимальная цена недельного отдыха на российских курортах

"Алеан": стоимость отдыха на российских курортах стартует с 27 тысяч рублей

© Depositphotos.com / AllaSerebrinaДевушка отдыхает в бассейне
Девушка отдыхает в бассейне - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Depositphotos.com / AllaSerebrina
Девушка отдыхает в бассейне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В 2025 году стоимость летнего отдыха на российских курортах с песчаными пляжами для семьи из трех человек стартует от 26 950 рублей за неделю, рассказали агентству "Прайм" в пресс-службе Национального туроператора "Алеан" (является членом Российского союза туриндустрии (РСТ)).
В этом году у россиян, которые любят отдыхать на песчаных пляжах, среди фаворитов — западный и восточный берег Крыма, Дагестан, курорты Азовского моря Краснодарского края.
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"Туры в Дагестан с завтраками на семь ночей на семью из двух взрослых с ребенком обойдутся в сумму от 49 700 рублей. Объектов, предлагающих трехразовое питание, в Дагестане мало. Можно найти варианты размещения с "полным пансионом" от 81 900 рублей на троих на семь ночей", - рассказали в пресс-службе туроператора.
В Евпатории стоимость отдыха по системе "все включено" для двух взрослых с ребенком на семь ночей стартует от 84 000 рублей. Отели с трехразовым питанием обойдутся от 37 800 рублей.
Стоимость проживания в отелях на Азовском побережье Крыма с тарифом "все включено" на тот же срок и состав туристов начинается от 96 505 рублей, а полный пансион - от 49 000 рублей.
На курортах Краснодарского края на Азовском море (в Ейском и Темрюкском районах) можно найти номера в отелях от 45 500 рублей с завтраками на двух взрослых с ребенком на семь ночей.
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В Геленджике стоимость проживания в отеле с тарифом "полный пансион" на тот же срок и состав туристов начинается от 57 120 руб. В Туапсинском районе варианты с "полным пансионом" обойдутся от 59 900 рублей.
В Сочи стоимость проживания в отеле с тарифом "полный пансион" для семьи из трех человек на семь ночей начинается от 78 750 рублей. Также можно найти гостевые дома от 26 950 рублей с завтраками на тот же срок и состав туристов.
Несмотря на то что в этом году спрос на отдых в Анапе снизился на 60-70%, туристы продолжают бронировать отели на лето. Наиболее популярны места размещения с развитой инфраструктурой, где есть альтернатива морскому отдыху, а также отели с системой "все включено" и "ультра все включено". Объекты предоставляют скидки от 15% до 55%. На июль можно найти "все включено" на семь ночей на троих от 51 295 рублей.
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ТуризмРеспублика ДагестанРеспублика КрымАзовское мореРоссийский союз туриндустрии (РСТ)отдых в России
 
 
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