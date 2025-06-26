Названа минимальная цена недельного отдыха на российских курортах
"Алеан": стоимость отдыха на российских курортах стартует с 27 тысяч рублей
© Depositphotos.com / AllaSerebrinaДевушка отдыхает в бассейне
© Depositphotos.com / AllaSerebrina
Девушка отдыхает в бассейне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В 2025 году стоимость летнего отдыха на российских курортах с песчаными пляжами для семьи из трех человек стартует от 26 950 рублей за неделю, рассказали агентству "Прайм" в пресс-службе Национального туроператора "Алеан" (является членом Российского союза туриндустрии (РСТ)).
В этом году у россиян, которые любят отдыхать на песчаных пляжах, среди фаворитов — западный и восточный берег Крыма, Дагестан, курорты Азовского моря Краснодарского края.
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"Туры в Дагестан с завтраками на семь ночей на семью из двух взрослых с ребенком обойдутся в сумму от 49 700 рублей. Объектов, предлагающих трехразовое питание, в Дагестане мало. Можно найти варианты размещения с "полным пансионом" от 81 900 рублей на троих на семь ночей", - рассказали в пресс-службе туроператора.
В Евпатории стоимость отдыха по системе "все включено" для двух взрослых с ребенком на семь ночей стартует от 84 000 рублей. Отели с трехразовым питанием обойдутся от 37 800 рублей.
Стоимость проживания в отелях на Азовском побережье Крыма с тарифом "все включено" на тот же срок и состав туристов начинается от 96 505 рублей, а полный пансион - от 49 000 рублей.
На курортах Краснодарского края на Азовском море (в Ейском и Темрюкском районах) можно найти номера в отелях от 45 500 рублей с завтраками на двух взрослых с ребенком на семь ночей.
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В Геленджике стоимость проживания в отеле с тарифом "полный пансион" на тот же срок и состав туристов начинается от 57 120 руб. В Туапсинском районе варианты с "полным пансионом" обойдутся от 59 900 рублей.
В Сочи стоимость проживания в отеле с тарифом "полный пансион" для семьи из трех человек на семь ночей начинается от 78 750 рублей. Также можно найти гостевые дома от 26 950 рублей с завтраками на тот же срок и состав туристов.
Несмотря на то что в этом году спрос на отдых в Анапе снизился на 60-70%, туристы продолжают бронировать отели на лето. Наиболее популярны места размещения с развитой инфраструктурой, где есть альтернатива морскому отдыху, а также отели с системой "все включено" и "ультра все включено". Объекты предоставляют скидки от 15% до 55%. На июль можно найти "все включено" на семь ночей на троих от 51 295 рублей.