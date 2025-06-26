https://ria.ru/20250626/krasnojarsk-2025512397.html
В Красноярске задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов
В Красноярске задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов - РИА Новости, 26.06.2025
В Красноярске задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов
Трое жителей Красноярска, в том числе один сотрудник МФЦ, задержаны по подозрению в незаконной легализации около тысячи мигрантов, которым они предоставляли... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T10:57:00+03:00
2025-06-26T10:57:00+03:00
2025-06-26T10:57:00+03:00
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 26 июн – РИА Новости. Трое жителей Красноярска, в том числе один сотрудник МФЦ, задержаны по подозрению в незаконной легализации около тысячи мигрантов, которым они предоставляли фиктивную регистрацию и трудоустройство, сообщает СК РФ. "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника многофункционального центра и двоих жителей Красноярска. В зависимости от степени и роли участия каждого они подозреваются в… организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения", - говорится в сообщении. По версии следствия, с января 2022 по апрель 2025 года подозреваемые действовали в составе преступной группы, организовав устойчивый канал незаконной легализации иностранных граждан на территории Красноярска. Это осуществлялось путем фиктивной регистрации и трудоустройства мигрантов. Два жителя Красноярска изготавливали поддельные трудовые договоры для иностранцев и подыскивали квартиры для их фиктивной регистрации, не уведомляя арендодателей. Сотрудник МФЦ, осведомленная о предоставлении ей фиктивных документов, занималась постановкой мигрантов на учет. За свои услуги, по данным СК РФ, сообщники получали от мигрантов вознаграждение в размере от 1,5 до 3,5 тысяч рублей. На данный момент установлено, что около тысячи человек получили незаконное право на временное пребывание в Красноярске. Фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следствие продолжает устанавливать точное количество незаконно легализованных иностранцев. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю.
https://ria.ru/20250609/sk-2021841647.html
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происшествия, красноярск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов
В Красноярске задержали 3 подозреваемых в незаконной легализации мигрантов
КРАСНОЯРСК, 26 июн – РИА Новости. Трое жителей Красноярска, в том числе один сотрудник МФЦ, задержаны по подозрению в незаконной легализации около тысячи мигрантов, которым они предоставляли фиктивную регистрацию и трудоустройство, сообщает СК РФ.
"ГСУ СК России
по Красноярскому краю
и Республике Хакасия
возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника многофункционального центра и двоих жителей Красноярска
. В зависимости от степени и роли участия каждого они подозреваются в… организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с января 2022 по апрель 2025 года подозреваемые действовали в составе преступной группы, организовав устойчивый канал незаконной легализации иностранных граждан на территории Красноярска. Это осуществлялось путем фиктивной регистрации и трудоустройства мигрантов. Два жителя Красноярска изготавливали поддельные трудовые договоры для иностранцев и подыскивали квартиры для их фиктивной регистрации, не уведомляя арендодателей. Сотрудник МФЦ, осведомленная о предоставлении ей фиктивных документов, занималась постановкой мигрантов на учет.
За свои услуги, по данным СК РФ, сообщники получали от мигрантов вознаграждение в размере от 1,5 до 3,5 тысяч рублей. На данный момент установлено, что около тысячи человек получили незаконное право на временное пребывание в Красноярске.
Фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следствие продолжает устанавливать точное количество незаконно легализованных иностранцев.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю.