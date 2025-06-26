Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/krasnojarsk-2025512397.html
В Красноярске задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов
В Красноярске задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов - РИА Новости, 26.06.2025
В Красноярске задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов
Трое жителей Красноярска, в том числе один сотрудник МФЦ, задержаны по подозрению в незаконной легализации около тысячи мигрантов, которым они предоставляли... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T10:57:00+03:00
2025-06-26T10:57:00+03:00
происшествия
красноярск
россия
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_08045f65d5560c03c3b891c2006631d2.jpg
КРАСНОЯРСК, 26 июн – РИА Новости. Трое жителей Красноярска, в том числе один сотрудник МФЦ, задержаны по подозрению в незаконной легализации около тысячи мигрантов, которым они предоставляли фиктивную регистрацию и трудоустройство, сообщает СК РФ. "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника многофункционального центра и двоих жителей Красноярска. В зависимости от степени и роли участия каждого они подозреваются в… организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения", - говорится в сообщении. По версии следствия, с января 2022 по апрель 2025 года подозреваемые действовали в составе преступной группы, организовав устойчивый канал незаконной легализации иностранных граждан на территории Красноярска. Это осуществлялось путем фиктивной регистрации и трудоустройства мигрантов. Два жителя Красноярска изготавливали поддельные трудовые договоры для иностранцев и подыскивали квартиры для их фиктивной регистрации, не уведомляя арендодателей. Сотрудник МФЦ, осведомленная о предоставлении ей фиктивных документов, занималась постановкой мигрантов на учет. За свои услуги, по данным СК РФ, сообщники получали от мигрантов вознаграждение в размере от 1,5 до 3,5 тысяч рублей. На данный момент установлено, что около тысячи человек получили незаконное право на временное пребывание в Красноярске. Фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следствие продолжает устанавливать точное количество незаконно легализованных иностранцев. Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю.
https://ria.ru/20250609/sk-2021841647.html
https://ria.ru/20250530/migranty-2019901306.html
красноярск
россия
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001960569_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_2dfa1cb8e65443add1d25fccf11d882f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске задержали подозреваемых в незаконной легализации мигрантов

В Красноярске задержали 3 подозреваемых в незаконной легализации мигрантов

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 26 июн – РИА Новости. Трое жителей Красноярска, в том числе один сотрудник МФЦ, задержаны по подозрению в незаконной легализации около тысячи мигрантов, которым они предоставляли фиктивную регистрацию и трудоустройство, сообщает СК РФ.
"ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника многофункционального центра и двоих жителей Красноярска. В зависимости от степени и роли участия каждого они подозреваются в… организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В Москве будут судить двоих экс-полицейских за легализацию мигрантов
9 июня, 17:18
По версии следствия, с января 2022 по апрель 2025 года подозреваемые действовали в составе преступной группы, организовав устойчивый канал незаконной легализации иностранных граждан на территории Красноярска. Это осуществлялось путем фиктивной регистрации и трудоустройства мигрантов. Два жителя Красноярска изготавливали поддельные трудовые договоры для иностранцев и подыскивали квартиры для их фиктивной регистрации, не уведомляя арендодателей. Сотрудник МФЦ, осведомленная о предоставлении ей фиктивных документов, занималась постановкой мигрантов на учет.
За свои услуги, по данным СК РФ, сообщники получали от мигрантов вознаграждение в размере от 1,5 до 3,5 тысяч рублей. На данный момент установлено, что около тысячи человек получили незаконное право на временное пребывание в Красноярске.
Фигуранты задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Следствие продолжает устанавливать точное количество незаконно легализованных иностранцев.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю.
Расследование серии уголовных дел об организации незаконной миграции - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
СК возбудил дело против сотрудника РУДН о незаконной легализации мигрантов
30 мая, 08:42
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала