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Кондратьев: 47 объектов культурного наследия отреставрируют на Кубани - РИА Новости, 26.06.2025
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Краснодарский край
 
16:17 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/krasnodar-2025592936.html
Кондратьев: 47 объектов культурного наследия отреставрируют на Кубани
Кондратьев: 47 объектов культурного наследия отреставрируют на Кубани - РИА Новости, 26.06.2025
Кондратьев: 47 объектов культурного наследия отреставрируют на Кубани
За 2025 год в Краснодарском крае будут отреставрированы 47 объектов культурного наследия, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:17:00+03:00
2025-06-26T16:17:00+03:00
краснодарский край
краснодарский край
краснодар
сочи
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. За 2025 год в Краснодарском крае будут отреставрированы 47 объектов культурного наследия, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев. Работы по реставрации курирует управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. Их регулирует региональный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края". "Краснодарский край – лидер в стране по количеству и многообразию объектов культурного наследия. Такие старинные здания нуждаются в особенном содержании, а их обновление должно идти под строгим контролем специалистов. В 2025 году реставрируем 47 объектов культурного наследия в разных муниципалитетах. Самые крупные из них находятся в Краснодаре, Сочи, Армавире, Новороссийске и Ейске. В трех зданиях, расположенных в столице региона, работы уже завершили", – рассказал журналистам Кондратьев. За 2025 год в Краснодаре уже отреставрировали "Жилой дом" по улице Орджоникидзе, "Женское городское училище" по улице Красной и "Гостиницу "Гранд-Отель" Е.Г. Губкиной" на углу улиц Гимназической и Красноармейской. В столице региона продолжают реставрацию здания "Епархиального училища" на улице Седина, в нем сейчас находится медакадемия. В 2024 году здесь завершили работы на фасадах, теперь восстанавливают исторические лестницы, покрытия полов из метлахской плитки, дверные заполнения. Также в краевом центре обновляют "Дневное убежище для бесприютных детей" на улице Железнодорожной. Здесь приводят в порядок фасады, кирпичную кладку стен, цоколь, элементы архитектурного декора, кованые ограждения балкона. Параллельно реставрационные работы продолжают на других зданиях – объектах культурного наследия в Краснодаре, Сочи и Армавире. В Краснодарском крае расположены более 1,3 тысячи зданий – объектов культурного наследия. В 2024 году реставрационные и проектные работы в регионе провели на более чем 170 объектах. Полностью отреставрировали 52 памятника. В сентябре Кондратьев поручил разработать программу сохранения объектов культурного наследия в регионе. Как рассказал журналистам глава управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации края Георгий Давыденко, под охраной государства состоит порядка 20 тысяч памятников различных исторических эпох от раннего палеолита до второй половины 20 века.
https://ria.ru/20250625/krasnodar-2025276804.html
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краснодарский край, краснодар, сочи, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Краснодарский край, Краснодар, Сочи, Вениамин Кондратьев
Кондратьев: 47 объектов культурного наследия отреставрируют на Кубани

В Краснодарском крае отреставрируют 47 объектов культурного наследия в 2025 году

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. За 2025 год в Краснодарском крае будут отреставрированы 47 объектов культурного наследия, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.
Работы по реставрации курирует управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. Их регулирует региональный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края".
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"Краснодарский край – лидер в стране по количеству и многообразию объектов культурного наследия. Такие старинные здания нуждаются в особенном содержании, а их обновление должно идти под строгим контролем специалистов. В 2025 году реставрируем 47 объектов культурного наследия в разных муниципалитетах. Самые крупные из них находятся в Краснодаре, Сочи, Армавире, Новороссийске и Ейске. В трех зданиях, расположенных в столице региона, работы уже завершили", – рассказал журналистам Кондратьев.
За 2025 год в Краснодаре уже отреставрировали "Жилой дом" по улице Орджоникидзе, "Женское городское училище" по улице Красной и "Гостиницу "Гранд-Отель" Е.Г. Губкиной" на углу улиц Гимназической и Красноармейской.
В столице региона продолжают реставрацию здания "Епархиального училища" на улице Седина, в нем сейчас находится медакадемия. В 2024 году здесь завершили работы на фасадах, теперь восстанавливают исторические лестницы, покрытия полов из метлахской плитки, дверные заполнения. Также в краевом центре обновляют "Дневное убежище для бесприютных детей" на улице Железнодорожной. Здесь приводят в порядок фасады, кирпичную кладку стен, цоколь, элементы архитектурного декора, кованые ограждения балкона.
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Параллельно реставрационные работы продолжают на других зданиях – объектах культурного наследия в Краснодаре, Сочи и Армавире.
В Краснодарском крае расположены более 1,3 тысячи зданий – объектов культурного наследия. В 2024 году реставрационные и проектные работы в регионе провели на более чем 170 объектах. Полностью отреставрировали 52 памятника.
В сентябре Кондратьев поручил разработать программу сохранения объектов культурного наследия в регионе. Как рассказал журналистам глава управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации края Георгий Давыденко, под охраной государства состоит порядка 20 тысяч памятников различных исторических эпох от раннего палеолита до второй половины 20 века.
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Краснодарский крайКраснодарский крайКраснодарСочиВениамин Кондратьев
 
 
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