https://ria.ru/20250626/krasnodar-2025390326.html

Корпорация МСП выдаст спецгарантии турбизнесу Анапы и Темрюкского района

Корпорация МСП выдаст спецгарантии турбизнесу Анапы и Темрюкского района - РИА Новости, 26.06.2025

Корпорация МСП выдаст спецгарантии турбизнесу Анапы и Темрюкского района

Корпорация МСП начала предоставлять специальное гарантийное обеспечение кредитов малому и среднему бизнесу Анапы и Темрюкского района Краснодарского края,... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T16:10:00+03:00

2025-06-26T16:10:00+03:00

2025-06-26T16:10:00+03:00

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Корпорация МСП начала предоставлять специальное гарантийное обеспечение кредитов малому и среднему бизнесу Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, занятому в сфере туризма и пострадавшему в результате розлива нефтепродуктов, сообщает пресс-служба Корпорации.Гарантии распространяются на займы до 5 миллионов рублей государственных микрофинансовых организаций (ГМФО) и банковские кредиты до 50 миллионов рублей.В рамках заемного финансирования в качестве обеспечения будет предоставляться согарантия региональных гарантийных организаций (РГО) и Корпорации в объеме до 90% для начинающих предпринимателей и до 75% для всех остальных."Механизм согарантии даст возможность предпринимателям Анапы и Темрюкского района получить займ или кредит, который они не могли бы привлечь без "плеча" Корпорации из-за отсутствия необходимого залога. Он также позволит стимулировать банки активнее предоставлять кредитные средства бизнесу, пострадавшему в результате ЧС в Керченском проливе. Чтобы заемное финансирование в рамках новой программы было еще доступнее для предпринимателей, мы снизили комиссию Корпорации за предоставление поручительства с 0,75 до 0,5%, в то время как стоимость банковской гарантии начинается от 2,5%", - привели в пресс-службе слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Ранее Корпорация МСП открыла горячую линию для малых и средних предприятий региона. Предприниматели Анапы и Темрюкского района могут получить консультацию профильных экспертов по правовым вопросам и специальных мерах поддержки бизнеса. Обратиться на горячую линию можно по федеральному номеру телефона 8-800-100-11-00 (добавочный 8). Также Корпорация МСП запустила процесс реструктуризации кредитов с гарантиями и поручительствами, которые были выданы банками-партнерами корпорации.

https://ria.ru/20250625/biznes-2025259478.html

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анапа, темрюкский район, краснодарский край, александр исаевич, корпорация мсп, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса