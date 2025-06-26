Рейтинг@Mail.ru
Корпорация МСП выдаст спецгарантии турбизнесу Анапы и Темрюкского района - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
16:10 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/krasnodar-2025390326.html
Корпорация МСП выдаст спецгарантии турбизнесу Анапы и Темрюкского района
Корпорация МСП выдаст спецгарантии турбизнесу Анапы и Темрюкского района - РИА Новости, 26.06.2025
Корпорация МСП выдаст спецгарантии турбизнесу Анапы и Темрюкского района
Корпорация МСП начала предоставлять специальное гарантийное обеспечение кредитов малому и среднему бизнесу Анапы и Темрюкского района Краснодарского края,... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T16:10:00+03:00
2025-06-26T16:10:00+03:00
твой бизнес
анапа
темрюкский район
краснодарский край
александр исаевич
корпорация мсп
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380386_0:150:1389:931_1920x0_80_0_0_af2be842b19a0b9462c5d5f13eb9f4b2.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Корпорация МСП начала предоставлять специальное гарантийное обеспечение кредитов малому и среднему бизнесу Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, занятому в сфере туризма и пострадавшему в результате розлива нефтепродуктов, сообщает пресс-служба Корпорации.Гарантии распространяются на займы до 5 миллионов рублей государственных микрофинансовых организаций (ГМФО) и банковские кредиты до 50 миллионов рублей.В рамках заемного финансирования в качестве обеспечения будет предоставляться согарантия региональных гарантийных организаций (РГО) и Корпорации в объеме до 90% для начинающих предпринимателей и до 75% для всех остальных."Механизм согарантии даст возможность предпринимателям Анапы и Темрюкского района получить займ или кредит, который они не могли бы привлечь без "плеча" Корпорации из-за отсутствия необходимого залога. Он также позволит стимулировать банки активнее предоставлять кредитные средства бизнесу, пострадавшему в результате ЧС в Керченском проливе. Чтобы заемное финансирование в рамках новой программы было еще доступнее для предпринимателей, мы снизили комиссию Корпорации за предоставление поручительства с 0,75 до 0,5%, в то время как стоимость банковской гарантии начинается от 2,5%", - привели в пресс-службе слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Ранее Корпорация МСП открыла горячую линию для малых и средних предприятий региона. Предприниматели Анапы и Темрюкского района могут получить консультацию профильных экспертов по правовым вопросам и специальных мерах поддержки бизнеса. Обратиться на горячую линию можно по федеральному номеру телефона 8-800-100-11-00 (добавочный 8). Также Корпорация МСП запустила процесс реструктуризации кредитов с гарантиями и поручительствами, которые были выданы банками-партнерами корпорации.
https://ria.ru/20250625/biznes-2025259478.html
https://ria.ru/20250618/msp-2023597337.html
анапа
темрюкский район
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380386_0:19:1389:1061_1920x0_80_0_0_55e44726b4948db6830e94a848d5fe26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анапа, темрюкский район, краснодарский край, александр исаевич, корпорация мсп, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Анапа, Темрюкский район, Краснодарский край, Александр Исаевич, Корпорация МСП, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Корпорация МСП выдаст спецгарантии турбизнесу Анапы и Темрюкского района

Корпорация МСП поможет малому турбизнесу Анапы и Темрюкского района

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПБаннеры с символикой Корпорации МСП
Баннеры с символикой Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
Баннеры с символикой Корпорации МСП . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Корпорация МСП начала предоставлять специальное гарантийное обеспечение кредитов малому и среднему бизнесу Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, занятому в сфере туризма и пострадавшему в результате розлива нефтепродуктов, сообщает пресс-служба Корпорации.
Гарантии распространяются на займы до 5 миллионов рублей государственных микрофинансовых организаций (ГМФО) и банковские кредиты до 50 миллионов рублей.
Деловые партнеры в офисе - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Микрозаймов на 150 млн рублей выдали через МСП.РФ с поручительством РГО
25 июня, 11:00
В рамках заемного финансирования в качестве обеспечения будет предоставляться согарантия региональных гарантийных организаций (РГО) и Корпорации в объеме до 90% для начинающих предпринимателей и до 75% для всех остальных.
"Механизм согарантии даст возможность предпринимателям Анапы и Темрюкского района получить займ или кредит, который они не могли бы привлечь без "плеча" Корпорации из-за отсутствия необходимого залога. Он также позволит стимулировать банки активнее предоставлять кредитные средства бизнесу, пострадавшему в результате ЧС в Керченском проливе. Чтобы заемное финансирование в рамках новой программы было еще доступнее для предпринимателей, мы снизили комиссию Корпорации за предоставление поручительства с 0,75 до 0,5%, в то время как стоимость банковской гарантии начинается от 2,5%", - привели в пресс-службе слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
Ранее Корпорация МСП открыла горячую линию для малых и средних предприятий региона. Предприниматели Анапы и Темрюкского района могут получить консультацию профильных экспертов по правовым вопросам и специальных мерах поддержки бизнеса. Обратиться на горячую линию можно по федеральному номеру телефона 8-800-100-11-00 (добавочный 8). Также Корпорация МСП запустила процесс реструктуризации кредитов с гарантиями и поручительствами, которые были выданы банками-партнерами корпорации.
Флажки Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Корпорация МСП и ВЭБ.РФ поддержат проекты в сфере городской экономики
18 июня, 15:00
 
Твой бизнесАнапаТемрюкский районКраснодарский крайАлександр ИсаевичКорпорация МСПТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала