https://ria.ru/20250626/kosachev-2025541204.html

Косачев оценил перспективы диалога России и США по Украине

Косачев оценил перспективы диалога России и США по Украине - РИА Новости, 26.06.2025

Косачев оценил перспективы диалога России и США по Украине

Возможности для диалога, консультаций между Россией и США сохраняются по вопросам, касающимся украинского кризиса и нормализации двухсторонних отношений,... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T13:10:00+03:00

2025-06-26T13:10:00+03:00

2025-06-26T13:10:00+03:00

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сша

константин косачев

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Возможности для диалога, консультаций между Россией и США сохраняются по вопросам, касающимся украинского кризиса и нормализации двухсторонних отношений, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Возможности для диалога, для каких-то контактов, консультаций, переговоров между Россией и Соединёнными Штатами Америки сохраняются. Я имею в виду и ту часть, которая касается украинского кризиса, и, разумеется, вопрос о нормализации наших двухсторонних отношений. Это два трека, которые развиваются параллельными путями. Но возможности есть и там, и там", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24". По мнению законодателя, если Америка будет присоединяться к каким-то новым, с их точки зрения, "сокрушительным санкциям" против РФ, чем больше будет таких "сокрушительных санкций", тем меньше будет пространства для того, чтобы идти политическим путём и продолжать политический диалог. "А мне представляется, что (президент США Дональд) Трамп сейчас заинтересован в таком политическом диалоге, и он всячески это показывает. Поэтому в краткосрочной перспективе я не ожидаю никаких резких движений со стороны Трампа. Что будет дальше, конечно же, будет зависеть от того, каким образом будет развиваться наш политический диалог", - заключил Косачев.

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россия, сша, константин косачев, совет федерации рф