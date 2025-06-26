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Косачев оценил перспективы диалога России и США по Украине - РИА Новости, 26.06.2025
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13:10 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/kosachev-2025541204.html
Косачев оценил перспективы диалога России и США по Украине
Косачев оценил перспективы диалога России и США по Украине - РИА Новости, 26.06.2025
Косачев оценил перспективы диалога России и США по Украине
Возможности для диалога, консультаций между Россией и США сохраняются по вопросам, касающимся украинского кризиса и нормализации двухсторонних отношений,... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T13:10:00+03:00
2025-06-26T13:10:00+03:00
россия
сша
константин косачев
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Возможности для диалога, консультаций между Россией и США сохраняются по вопросам, касающимся украинского кризиса и нормализации двухсторонних отношений, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Возможности для диалога, для каких-то контактов, консультаций, переговоров между Россией и Соединёнными Штатами Америки сохраняются. Я имею в виду и ту часть, которая касается украинского кризиса, и, разумеется, вопрос о нормализации наших двухсторонних отношений. Это два трека, которые развиваются параллельными путями. Но возможности есть и там, и там", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24". По мнению законодателя, если Америка будет присоединяться к каким-то новым, с их точки зрения, "сокрушительным санкциям" против РФ, чем больше будет таких "сокрушительных санкций", тем меньше будет пространства для того, чтобы идти политическим путём и продолжать политический диалог. "А мне представляется, что (президент США Дональд) Трамп сейчас заинтересован в таком политическом диалоге, и он всячески это показывает. Поэтому в краткосрочной перспективе я не ожидаю никаких резких движений со стороны Трампа. Что будет дальше, конечно же, будет зависеть от того, каким образом будет развиваться наш политический диалог", - заключил Косачев.
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россия, сша, константин косачев, совет федерации рф
Россия, США, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
Косачев оценил перспективы диалога России и США по Украине

Сенатор Косачев: возможности для диалога между Россией и США сохраняются

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Возможности для диалога, консультаций между Россией и США сохраняются по вопросам, касающимся украинского кризиса и нормализации двухсторонних отношений, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Возможности для диалога, для каких-то контактов, консультаций, переговоров между Россией и Соединёнными Штатами Америки сохраняются. Я имею в виду и ту часть, которая касается украинского кризиса, и, разумеется, вопрос о нормализации наших двухсторонних отношений. Это два трека, которые развиваются параллельными путями. Но возможности есть и там, и там", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".
По мнению законодателя, если Америка будет присоединяться к каким-то новым, с их точки зрения, "сокрушительным санкциям" против РФ, чем больше будет таких "сокрушительных санкций", тем меньше будет пространства для того, чтобы идти политическим путём и продолжать политический диалог.
"А мне представляется, что (президент США Дональд) Трамп сейчас заинтересован в таком политическом диалоге, и он всячески это показывает. Поэтому в краткосрочной перспективе я не ожидаю никаких резких движений со стороны Трампа. Что будет дальше, конечно же, будет зависеть от того, каким образом будет развиваться наш политический диалог", - заключил Косачев.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
США хотят ужесточить санкции против России, пишет Politico
25 июня, 16:59
 
РоссияСШАКонстантин КосачевСовет Федерации РФ
 
 
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