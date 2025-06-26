https://ria.ru/20250626/koreneva-2025621838.html

Жуткая правда о Елене Кореневой: насилие и одиночество в США

Жуткая правда о Елене Кореневой: насилие и одиночество в США - РИА Новости, 26.06.2025

Жуткая правда о Елене Кореневой: насилие и одиночество в США

Ее лицо знала вся страна, но за улыбкой скрывалась боль. Муж бросил, а друг детства изнасиловал. Коренева бежала в США, где ее ждали нищета и одиночество:... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T18:44:00+03:00

2025-06-26T18:44:00+03:00

2025-06-26T18:44:00+03:00

америка

сша

елена коренева

андрей кончаловский

большой театр

мосфильм

театральный институт имени бориса щукина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96635/85/966358530_0:70:720:475_1920x0_80_0_0_95bb0bac769d7995cd8af93506851793.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ее лицо знала вся страна, но за улыбкой скрывалась боль. Муж бросил, а друг детства изнасиловал. Коренева бежала в США, где ее ждали нищета и одиночество: ночные смены в супермаркете, борьба за визу. Почему актриса, пережившая унижения и предательство не хотела возвращаться на родину? Первые серьезные трудностиЕлена появилась на свет в октябре 1953 года в семье, где кино было не просто профессией — оно было почти религией. Ее отец, Алексей Коренев, занимался режиссурой, создавая фильмы, а мать, Наталья Константинова, работала на киностудии "Мосфильм". С детства Елена росла в окружении актеров, сценаристов, съемочных площадок и постоянных разговоров о сценах, диалогах и премьерах. Однако, несмотря на такое творческое окружение, ее сердце билось в ритме не кинокамеры.С самого детства она мечтала не о красной дорожке и славе кино, а о белоснежных пуантах и сверкающем зале Большого театра. Елена серьезно занималась балетом, тренировалась перед зеркалом, повторяя движения так, будто уже выступала на сцене. Она подражала Майе Плисецкой, пересматривала записи ее выступлений и вдохновлялась ее мастерством. Однако с годами детская мечта постепенно сменилась. В ее жизни появилось другое искусство, не менее притягательное.После окончания школы с углубленным изучением иностранных языков Елена планировала поступить в МГУ, мечтая стать переводчиком, путешествовать и работать с книгами. Но в последний момент ее внутренний компас изменил направление — она решила связать свою жизнь со сценой. Первая попытка поступить в театральное училище оказалась неудачной, и этот провал стал для нее первым серьезным ударом судьбы. Тем не менее, она не сломалась. Благодаря поддержке мэтра театра Олега Ефремова и многомесячной подготовке ей удалось добиться успеха. Она поступила в знаменитый Театральный институт имени Бориса Щукина. Там ее наставницей стала Людмила Ставская — женщина, которая научила Елену проживать каждую роль с такой глубиной, будто она отражала ее собственную жизнь.В шестнадцать лет Елена впервые появилась на экране — в фильме своего отца "Вас вызывает Таймыр". Это была ее первая, еще робкая попытка актерской игры. В кадре она предстала наивной девочкой, которой предстояло стать лицом целого поколения. Однако судьбоносная роль пришла позже — в фильме "Романс о влюбленных". Этот проект стал не только поворотным моментом в ее карьере, но и в личной жизни.Именно на съемочной площадке "Романса о влюбленных" Елена познакомилась с Андреем Кончаловским. Он был старше, опытнее, и его обаяние было невозможно игнорировать. Андрей умел слушать и говорить так, что одним лишь взглядом заставлял женщину верить в чудо. Елена влюбилась в него глубоко и искренне.Однако Андрей был женат, и это знали все вокруг. Но для Елены, казалось, не существовало преград. Три года они жили тайной — короткие встречи, редкие звонки, скрытые поездки. Три года ожидания и надежды: вдруг он решится оставить все ради нее? Вдруг выберет именно ее? Она верила до последнего.Позже Елена признавалась: "Любовь была, но не свободной". Эти слова отражают всю сложность и боль той привязанности, которая оставила глубокий след на многие годы. Она научила ее тому, что даже самые светлые чувства могут быть омрачены тенью чужой семьи и невозможностью быть вместе по-настоящему.Изнасилование и жених, который просто исчезДо встречи с Кончаловским у Елены была первая любовь — школьный друг, с которым она делилась радостью и мечтами. Она доверяла ему больше всех, и именно поэтому его поступок причинил ей глубокую боль. Узнав о ее новом романе, он пришел с упреками и обвинениями, что переросло в насилие. Эта встреча разрушила детские воспоминания, доверие и веру в добро. Последствия были тяжелыми: нежеланная беременность и вынужденный аборт. Елена хранила эту боль в себе, не рассказывая никому, словно это была ее собственная вина. Лишь спустя годы, когда тяжесть стала невыносимой, она решилась открыть правду в книге "Идиотка" — не ради скандала, а чтобы освободиться. На страницах книги — искренняя и уязвимая, но сильная Елена.После этих испытаний, в период хронической усталости и болезненной худобы, в ее жизнь вошел француз Убер. Он был внимателен и заботлив, не задавал лишних вопросов и просто поддерживал ее в трудные моменты. Благодаря ему она смогла справиться с анорексией. Он приносил еду и тихо убеждал: "Ты должна жить". С ним Елена впервые за долгое время позволила себе быть просто женщиной — не актрисой и не сильной, а живой.Убер сделал ей предложение, и она согласилась. Впервые за долгое время она поверила в возможность настоящего счастья — не на экране и в мечтах, а в жизни. Они строили планы на дом и будущее, выбирали страну для нового начала. Но судьба вновь сыграла против нее.Родители Убера резко выступили против брака — им не нравилось, что она старше, русская и с непростой судьбой. Несмотря на попытки Убера бороться, он в итоге сдался и исчез из ее жизни. Это предательство прошло без громких сцен — Елена не плакала и не звонила, она просто замерла. Внутри вновь возник вопрос, который она пыталась забыть: "А может, я действительно никому не нужна?"Американская мечта оказалась просто картинкойАмерика казалась Елене возможностью начать жизнь заново. Там она встретила Кевина — преподавателя и тонкого знатока русской литературы, интеллигентного и внимательного человека. Он восхищался ее актерским талантом, знал ее фильмы и цитировал строки, которые она произносила на экране. Его красивые слова и умение слушать заставляли ее верить, что наконец-то она нашла того самого человека — мужчину, с которым можно не бороться, не спасаться и не ждать, а просто жить.Елена вышла за него замуж и переехала в Америку, чувствуя, что оставляет позади разочарования, ошибки и боль, открывая новую главу жизни. Однако отец не принял этот брак и счел ее переезд предательством, что привело к многолетнему разрыву в их отношениях.Сначала все казалось почти сказкой. Кевин был заботливым, мягким и сдержанным. Он читал ей русскую поэзию наизусть, интересовался ее прошлым и вместе с ней строил планы на будущее. Но счастье оказалось недолгим.Однажды Елена узнала, что у Кевина есть другой мужчина. Сначала она не могла поверить, затем почувствовала боль и оцепенение, словно мир вокруг треснул. Она не устраивала сцен и не кричала — просто молча собрала вещи. Воспитанная в другой культуре, с иными представлениями о семье и любви, она не смогла остаться и принять эту ситуацию. Так она осталась одна в чужой стране.Елена устроилась официанткой в небольшое кафе в Нью-Йорке — без связей и свободного английского, с нуля. Люди не знали, что перед ними когда-то знаменитая актриса из Советского Союза. Для них она была просто одинокой эмигранткой. Жила в дешевом жилье, иногда снималась в эпизодах сериалов, но Голливуд оставался недостижимой мечтой. Одиночество особенно давило по вечерам, когда она вспоминала прежнюю жизнь и успехи, которые казались теперь чужими.Спустя 11 лет Елена вернулась в Россию, надеясь на понимание и новый шанс. Там у нее появилась любовь — актер Андрей Ташков, но он не хотел ни брака, ни детей. Елена мечтала стать матерью, но биология не позволила. Сегодня она продолжает сниматься и пробует себя в режиссуре, но признает: "Я не родила. Это моя боль" — слова, отражающие всю глубину ее трагедии.

америка

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

америка, сша, елена коренева, андрей кончаловский, большой театр, мосфильм, театральный институт имени бориса щукина