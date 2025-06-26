Рейтинг@Mail.ru
Жуткая правда о Елене Кореневой: насилие и одиночество в США - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/koreneva-2025621838.html
Жуткая правда о Елене Кореневой: насилие и одиночество в США
Жуткая правда о Елене Кореневой: насилие и одиночество в США - РИА Новости, 26.06.2025
Жуткая правда о Елене Кореневой: насилие и одиночество в США
Ее лицо знала вся страна, но за улыбкой скрывалась боль. Муж бросил, а друг детства изнасиловал. Коренева бежала в США, где ее ждали нищета и одиночество:... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T18:44:00+03:00
2025-06-26T18:44:00+03:00
америка
сша
елена коренева
андрей кончаловский
большой театр
мосфильм
театральный институт имени бориса щукина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96635/85/966358530_0:70:720:475_1920x0_80_0_0_95bb0bac769d7995cd8af93506851793.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ее лицо знала вся страна, но за улыбкой скрывалась боль. Муж бросил, а друг детства изнасиловал. Коренева бежала в США, где ее ждали нищета и одиночество: ночные смены в супермаркете, борьба за визу. Почему актриса, пережившая унижения и предательство не хотела возвращаться на родину? Первые серьезные трудностиЕлена появилась на свет в октябре 1953 года в семье, где кино было не просто профессией — оно было почти религией. Ее отец, Алексей Коренев, занимался режиссурой, создавая фильмы, а мать, Наталья Константинова, работала на киностудии "Мосфильм". С детства Елена росла в окружении актеров, сценаристов, съемочных площадок и постоянных разговоров о сценах, диалогах и премьерах. Однако, несмотря на такое творческое окружение, ее сердце билось в ритме не кинокамеры.С самого детства она мечтала не о красной дорожке и славе кино, а о белоснежных пуантах и сверкающем зале Большого театра. Елена серьезно занималась балетом, тренировалась перед зеркалом, повторяя движения так, будто уже выступала на сцене. Она подражала Майе Плисецкой, пересматривала записи ее выступлений и вдохновлялась ее мастерством. Однако с годами детская мечта постепенно сменилась. В ее жизни появилось другое искусство, не менее притягательное.После окончания школы с углубленным изучением иностранных языков Елена планировала поступить в МГУ, мечтая стать переводчиком, путешествовать и работать с книгами. Но в последний момент ее внутренний компас изменил направление — она решила связать свою жизнь со сценой. Первая попытка поступить в театральное училище оказалась неудачной, и этот провал стал для нее первым серьезным ударом судьбы. Тем не менее, она не сломалась. Благодаря поддержке мэтра театра Олега Ефремова и многомесячной подготовке ей удалось добиться успеха. Она поступила в знаменитый Театральный институт имени Бориса Щукина. Там ее наставницей стала Людмила Ставская — женщина, которая научила Елену проживать каждую роль с такой глубиной, будто она отражала ее собственную жизнь.В шестнадцать лет Елена впервые появилась на экране — в фильме своего отца "Вас вызывает Таймыр". Это была ее первая, еще робкая попытка актерской игры. В кадре она предстала наивной девочкой, которой предстояло стать лицом целого поколения. Однако судьбоносная роль пришла позже — в фильме "Романс о влюбленных". Этот проект стал не только поворотным моментом в ее карьере, но и в личной жизни.Именно на съемочной площадке "Романса о влюбленных" Елена познакомилась с Андреем Кончаловским. Он был старше, опытнее, и его обаяние было невозможно игнорировать. Андрей умел слушать и говорить так, что одним лишь взглядом заставлял женщину верить в чудо. Елена влюбилась в него глубоко и искренне.Однако Андрей был женат, и это знали все вокруг. Но для Елены, казалось, не существовало преград. Три года они жили тайной — короткие встречи, редкие звонки, скрытые поездки. Три года ожидания и надежды: вдруг он решится оставить все ради нее? Вдруг выберет именно ее? Она верила до последнего.Позже Елена признавалась: "Любовь была, но не свободной". Эти слова отражают всю сложность и боль той привязанности, которая оставила глубокий след на многие годы. Она научила ее тому, что даже самые светлые чувства могут быть омрачены тенью чужой семьи и невозможностью быть вместе по-настоящему.Изнасилование и жених, который просто исчезДо встречи с Кончаловским у Елены была первая любовь — школьный друг, с которым она делилась радостью и мечтами. Она доверяла ему больше всех, и именно поэтому его поступок причинил ей глубокую боль. Узнав о ее новом романе, он пришел с упреками и обвинениями, что переросло в насилие. Эта встреча разрушила детские воспоминания, доверие и веру в добро. Последствия были тяжелыми: нежеланная беременность и вынужденный аборт. Елена хранила эту боль в себе, не рассказывая никому, словно это была ее собственная вина. Лишь спустя годы, когда тяжесть стала невыносимой, она решилась открыть правду в книге "Идиотка" — не ради скандала, а чтобы освободиться. На страницах книги — искренняя и уязвимая, но сильная Елена.После этих испытаний, в период хронической усталости и болезненной худобы, в ее жизнь вошел француз Убер. Он был внимателен и заботлив, не задавал лишних вопросов и просто поддерживал ее в трудные моменты. Благодаря ему она смогла справиться с анорексией. Он приносил еду и тихо убеждал: "Ты должна жить". С ним Елена впервые за долгое время позволила себе быть просто женщиной — не актрисой и не сильной, а живой.Убер сделал ей предложение, и она согласилась. Впервые за долгое время она поверила в возможность настоящего счастья — не на экране и в мечтах, а в жизни. Они строили планы на дом и будущее, выбирали страну для нового начала. Но судьба вновь сыграла против нее.Родители Убера резко выступили против брака — им не нравилось, что она старше, русская и с непростой судьбой. Несмотря на попытки Убера бороться, он в итоге сдался и исчез из ее жизни. Это предательство прошло без громких сцен — Елена не плакала и не звонила, она просто замерла. Внутри вновь возник вопрос, который она пыталась забыть: "А может, я действительно никому не нужна?"Американская мечта оказалась просто картинкойАмерика казалась Елене возможностью начать жизнь заново. Там она встретила Кевина — преподавателя и тонкого знатока русской литературы, интеллигентного и внимательного человека. Он восхищался ее актерским талантом, знал ее фильмы и цитировал строки, которые она произносила на экране. Его красивые слова и умение слушать заставляли ее верить, что наконец-то она нашла того самого человека — мужчину, с которым можно не бороться, не спасаться и не ждать, а просто жить.Елена вышла за него замуж и переехала в Америку, чувствуя, что оставляет позади разочарования, ошибки и боль, открывая новую главу жизни. Однако отец не принял этот брак и счел ее переезд предательством, что привело к многолетнему разрыву в их отношениях.Сначала все казалось почти сказкой. Кевин был заботливым, мягким и сдержанным. Он читал ей русскую поэзию наизусть, интересовался ее прошлым и вместе с ней строил планы на будущее. Но счастье оказалось недолгим.Однажды Елена узнала, что у Кевина есть другой мужчина. Сначала она не могла поверить, затем почувствовала боль и оцепенение, словно мир вокруг треснул. Она не устраивала сцен и не кричала — просто молча собрала вещи. Воспитанная в другой культуре, с иными представлениями о семье и любви, она не смогла остаться и принять эту ситуацию. Так она осталась одна в чужой стране.Елена устроилась официанткой в небольшое кафе в Нью-Йорке — без связей и свободного английского, с нуля. Люди не знали, что перед ними когда-то знаменитая актриса из Советского Союза. Для них она была просто одинокой эмигранткой. Жила в дешевом жилье, иногда снималась в эпизодах сериалов, но Голливуд оставался недостижимой мечтой. Одиночество особенно давило по вечерам, когда она вспоминала прежнюю жизнь и успехи, которые казались теперь чужими.Спустя 11 лет Елена вернулась в Россию, надеясь на понимание и новый шанс. Там у нее появилась любовь — актер Андрей Ташков, но он не хотел ни брака, ни детей. Елена мечтала стать матерью, но биология не позволила. Сегодня она продолжает сниматься и пробует себя в режиссуре, но признает: "Я не родила. Это моя боль" — слова, отражающие всю глубину ее трагедии.
америка
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96635/85/966358530_0:2:720:542_1920x0_80_0_0_d0726b66b16867541a0c55f50136ddd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
америка, сша, елена коренева, андрей кончаловский, большой театр, мосфильм, театральный институт имени бориса щукина
Америка, США, Елена Коренева, Андрей Кончаловский, Большой театр, Мосфильм, Театральный институт имени Бориса Щукина

Жуткая правда о Елене Кореневой: насилие и одиночество в США

© МосфильмЕлена Коренева и Олег Янковский в фильме "Тот самый Мюнхгаузен"
Елена Коренева и Олег Янковский в фильме Тот самый Мюнхгаузен - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Мосфильм
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ее лицо знала вся страна, но за улыбкой скрывалась боль. Муж бросил, а друг детства изнасиловал. Коренева бежала в США, где ее ждали нищета и одиночество: ночные смены в супермаркете, борьба за визу. Почему актриса, пережившая унижения и предательство не хотела возвращаться на родину?

Первые серьезные трудности

Елена появилась на свет в октябре 1953 года в семье, где кино было не просто профессией — оно было почти религией. Ее отец, Алексей Коренев, занимался режиссурой, создавая фильмы, а мать, Наталья Константинова, работала на киностудии "Мосфильм". С детства Елена росла в окружении актеров, сценаристов, съемочных площадок и постоянных разговоров о сценах, диалогах и премьерах. Однако, несмотря на такое творческое окружение, ее сердце билось в ритме не кинокамеры.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКоренева в фильме «Романс о влюбленных»
Коренева в фильме «Романс о влюбленных» - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Коренева в фильме «Романс о влюбленных»
С самого детства она мечтала не о красной дорожке и славе кино, а о белоснежных пуантах и сверкающем зале Большого театра. Елена серьезно занималась балетом, тренировалась перед зеркалом, повторяя движения так, будто уже выступала на сцене. Она подражала Майе Плисецкой, пересматривала записи ее выступлений и вдохновлялась ее мастерством. Однако с годами детская мечта постепенно сменилась. В ее жизни появилось другое искусство, не менее притягательное.
После окончания школы с углубленным изучением иностранных языков Елена планировала поступить в МГУ, мечтая стать переводчиком, путешествовать и работать с книгами. Но в последний момент ее внутренний компас изменил направление — она решила связать свою жизнь со сценой. Первая попытка поступить в театральное училище оказалась неудачной, и этот провал стал для нее первым серьезным ударом судьбы. Тем не менее, она не сломалась. Благодаря поддержке мэтра театра Олега Ефремова и многомесячной подготовке ей удалось добиться успеха. Она поступила в знаменитый Театральный институт имени Бориса Щукина. Там ее наставницей стала Людмила Ставская — женщина, которая научила Елену проживать каждую роль с такой глубиной, будто она отражала ее собственную жизнь.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАктриса Е. Коренева на съемках фильма "Ася"
Актриса Е. Коренева на съемках фильма Ася - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Актриса Е. Коренева на съемках фильма "Ася"
В шестнадцать лет Елена впервые появилась на экране — в фильме своего отца "Вас вызывает Таймыр". Это была ее первая, еще робкая попытка актерской игры. В кадре она предстала наивной девочкой, которой предстояло стать лицом целого поколения. Однако судьбоносная роль пришла позже — в фильме "Романс о влюбленных". Этот проект стал не только поворотным моментом в ее карьере, но и в личной жизни.
Именно на съемочной площадке "Романса о влюбленных" Елена познакомилась с Андреем Кончаловским. Он был старше, опытнее, и его обаяние было невозможно игнорировать. Андрей умел слушать и говорить так, что одним лишь взглядом заставлял женщину верить в чудо. Елена влюбилась в него глубоко и искренне.
© РИА Новости / Б. Балдин | Перейти в медиабанкРежиссер Андрей Михалков-Кончаловский в 1974 году
Режиссер Андрей Михалков-Кончаловский в 1974 году - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Б. Балдин
Перейти в медиабанк
Режиссер Андрей Михалков-Кончаловский в 1974 году
Однако Андрей был женат, и это знали все вокруг. Но для Елены, казалось, не существовало преград. Три года они жили тайной — короткие встречи, редкие звонки, скрытые поездки. Три года ожидания и надежды: вдруг он решится оставить все ради нее? Вдруг выберет именно ее? Она верила до последнего.
Позже Елена признавалась: "Любовь была, но не свободной". Эти слова отражают всю сложность и боль той привязанности, которая оставила глубокий след на многие годы. Она научила ее тому, что даже самые светлые чувства могут быть омрачены тенью чужой семьи и невозможностью быть вместе по-настоящему.

Изнасилование и жених, который просто исчез

До встречи с Кончаловским у Елены была первая любовь — школьный друг, с которым она делилась радостью и мечтами. Она доверяла ему больше всех, и именно поэтому его поступок причинил ей глубокую боль. Узнав о ее новом романе, он пришел с упреками и обвинениями, что переросло в насилие. Эта встреча разрушила детские воспоминания, доверие и веру в добро. Последствия были тяжелыми: нежеланная беременность и вынужденный аборт.
© РИА Новости / Самойлов | Перейти в медиабанкАктриса Елена Коренева
Актриса Елена Коренева - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Самойлов
Перейти в медиабанк
Актриса Елена Коренева
Елена хранила эту боль в себе, не рассказывая никому, словно это была ее собственная вина. Лишь спустя годы, когда тяжесть стала невыносимой, она решилась открыть правду в книге "Идиотка" — не ради скандала, а чтобы освободиться. На страницах книги — искренняя и уязвимая, но сильная Елена.
После этих испытаний, в период хронической усталости и болезненной худобы, в ее жизнь вошел француз Убер. Он был внимателен и заботлив, не задавал лишних вопросов и просто поддерживал ее в трудные моменты. Благодаря ему она смогла справиться с анорексией. Он приносил еду и тихо убеждал: "Ты должна жить". С ним Елена впервые за долгое время позволила себе быть просто женщиной — не актрисой и не сильной, а живой.
© МосфильмЕлена Коренева и Анатолий Равикович в фильме "Покровские ворота"
Елена Коренева и Анатолий Равикович в фильме Покровские ворота - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Мосфильм
Елена Коренева и Анатолий Равикович в фильме "Покровские ворота"
Убер сделал ей предложение, и она согласилась. Впервые за долгое время она поверила в возможность настоящего счастья — не на экране и в мечтах, а в жизни. Они строили планы на дом и будущее, выбирали страну для нового начала. Но судьба вновь сыграла против нее.
Родители Убера резко выступили против брака — им не нравилось, что она старше, русская и с непростой судьбой. Несмотря на попытки Убера бороться, он в итоге сдался и исчез из ее жизни. Это предательство прошло без громких сцен — Елена не плакала и не звонила, она просто замерла. Внутри вновь возник вопрос, который она пыталась забыть: "А может, я действительно никому не нужна?"
© РИА Новости / Шахвердиев | Перейти в медиабанкАктриса Елена Коренева
Актриса Елена Коренева - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Шахвердиев
Перейти в медиабанк
Актриса Елена Коренева

Американская мечта оказалась просто картинкой

Америка казалась Елене возможностью начать жизнь заново. Там она встретила Кевина — преподавателя и тонкого знатока русской литературы, интеллигентного и внимательного человека. Он восхищался ее актерским талантом, знал ее фильмы и цитировал строки, которые она произносила на экране. Его красивые слова и умение слушать заставляли ее верить, что наконец-то она нашла того самого человека — мужчину, с которым можно не бороться, не спасаться и не ждать, а просто жить.
© Фото : предоставлено пресс-службой театра "Школа современной пьесы"Елена Коренева в роли Медеи в спектакле "Психо" в театре "Школа современной пьесы", 2009 год
Елена Коренева в роли Медеи в спектакле Психо в театре Школа современной пьесы, 2009 год - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой театра "Школа современной пьесы"
Елена Коренева в роли Медеи в спектакле "Психо" в театре "Школа современной пьесы", 2009 год
Елена вышла за него замуж и переехала в Америку, чувствуя, что оставляет позади разочарования, ошибки и боль, открывая новую главу жизни. Однако отец не принял этот брак и счел ее переезд предательством, что привело к многолетнему разрыву в их отношениях.
Сначала все казалось почти сказкой. Кевин был заботливым, мягким и сдержанным. Он читал ей русскую поэзию наизусть, интересовался ее прошлым и вместе с ней строил планы на будущее. Но счастье оказалось недолгим.
© Slava Film CompanyЕлена Коренева в фильме "Камень"
Елена Коренева в фильме Камень - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Slava Film Company
Елена Коренева в фильме "Камень"
Однажды Елена узнала, что у Кевина есть другой мужчина. Сначала она не могла поверить, затем почувствовала боль и оцепенение, словно мир вокруг треснул. Она не устраивала сцен и не кричала — просто молча собрала вещи. Воспитанная в другой культуре, с иными представлениями о семье и любви, она не смогла остаться и принять эту ситуацию. Так она осталась одна в чужой стране.
Елена устроилась официанткой в небольшое кафе в Нью-Йорке — без связей и свободного английского, с нуля. Люди не знали, что перед ними когда-то знаменитая актриса из Советского Союза. Для них она была просто одинокой эмигранткой. Жила в дешевом жилье, иногда снималась в эпизодах сериалов, но Голливуд оставался недостижимой мечтой. Одиночество особенно давило по вечерам, когда она вспоминала прежнюю жизнь и успехи, которые казались теперь чужими.
© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкАктеры Всеволод Шиловский, Юозас Будрайтис и Елена Коренева
Актеры Всеволод Шиловский, Юозас Будрайтис и Елена Коренева - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Актеры Всеволод Шиловский, Юозас Будрайтис и Елена Коренева
Спустя 11 лет Елена вернулась в Россию, надеясь на понимание и новый шанс. Там у нее появилась любовь — актер Андрей Ташков, но он не хотел ни брака, ни детей. Елена мечтала стать матерью, но биология не позволила. Сегодня она продолжает сниматься и пробует себя в режиссуре, но признает: "Я не родила. Это моя боль" — слова, отражающие всю глубину ее трагедии.
 
АмерикаСШАЕлена КореневаАндрей КончаловскийБольшой театрМосфильмТеатральный институт имени Бориса Щукина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала