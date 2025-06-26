https://ria.ru/20250626/komitet-2025586660.html

Путин образовал комитет по организации первого российско-арабского саммита

Путин образовал комитет по организации первого российско-арабского саммита - РИА Новости, 26.06.2025

Путин образовал комитет по организации первого российско-арабского саммита

Президент РФ Владимир Путин образовал комитет по организации первого Российско-арабского саммита, его председателем назначен помощник российского лидера Юрий... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T15:54:00+03:00

2025-06-26T15:54:00+03:00

2025-06-26T16:08:00+03:00

политика

юрий ушаков

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024933744_0:0:2695:1516_1920x0_80_0_0_ad67a01d42ee59fbb2762569b9f53627.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин образовал комитет по организации первого Российско-арабского саммита, его председателем назначен помощник российского лидера Юрий Ушаков, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В целях подготовки и проведения в Российской Федерации В 2025 году первого Российско-арабского саммита постановляю: образовать организационный комитет по подготовке и проведению в Российской Федерации первого Российско-Арабского саммита... Назначить председателем подготовке Организационного комитета и проведению в Российской Федерации первого Российско-Арабского саммита помощника президента Российской Федерации Ушакова Ю.В.", - говорится в документе.В указе отмечается, что председатель организационного комитета в месячный срок должен утвердить состав организационного комитета, а правительство РФ обеспечить финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением первого Российско-Арабского саммита.

https://ria.ru/20250623/putin-2024835375.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, юрий ушаков, владимир путин, россия