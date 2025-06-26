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Путин образовал комитет по организации первого российско-арабского саммита - РИА Новости, 26.06.2025
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15:54 26.06.2025 (обновлено: 16:08 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/komitet-2025586660.html
Путин образовал комитет по организации первого российско-арабского саммита
Путин образовал комитет по организации первого российско-арабского саммита - РИА Новости, 26.06.2025
Путин образовал комитет по организации первого российско-арабского саммита
Президент РФ Владимир Путин образовал комитет по организации первого Российско-арабского саммита, его председателем назначен помощник российского лидера Юрий... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T15:54:00+03:00
2025-06-26T16:08:00+03:00
политика
юрий ушаков
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин образовал комитет по организации первого Российско-арабского саммита, его председателем назначен помощник российского лидера Юрий Ушаков, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.&quot;В целях подготовки и проведения в Российской Федерации В 2025 году первого Российско-арабского саммита постановляю: образовать организационный комитет по подготовке и проведению в Российской Федерации первого Российско-Арабского саммита... Назначить председателем подготовке Организационного комитета и проведению в Российской Федерации первого Российско-Арабского саммита помощника президента Российской Федерации Ушакова Ю.В.&quot;, - говорится в документе.В указе отмечается, что председатель организационного комитета в месячный срок должен утвердить состав организационного комитета, а правительство РФ обеспечить финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением первого Российско-Арабского саммита.
https://ria.ru/20250623/putin-2024835375.html
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политика, юрий ушаков, владимир путин, россия
Политика, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Россия
Путин образовал комитет по организации первого российско-арабского саммита

Комитет по организации первого российско-арабского саммита возглавил Ушаков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин образовал комитет по организации первого Российско-арабского саммита, его председателем назначен помощник российского лидера Юрий Ушаков, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«

"В целях подготовки и проведения в Российской Федерации В 2025 году первого Российско-арабского саммита постановляю: образовать организационный комитет по подготовке и проведению в Российской Федерации первого Российско-Арабского саммита... Назначить председателем подготовке Организационного комитета и проведению в Российской Федерации первого Российско-Арабского саммита помощника президента Российской Федерации Ушакова Ю.В.", - говорится в документе.

В указе отмечается, что председатель организационного комитета в месячный срок должен утвердить состав организационного комитета, а правительство РФ обеспечить финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением первого Российско-Арабского саммита.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Путин и премьер Ирака обсудили российско-арабский саммит
23 июня, 13:55
 
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