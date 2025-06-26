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Полномочия комиссии по преступлениям Саакашвили продлил на месяц - РИА Новости, 26.06.2025
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01:37 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/komissiya-2025473984.html
Полномочия комиссии по преступлениям Саакашвили продлил на месяц
Полномочия комиссии по преступлениям Саакашвили продлил на месяц - РИА Новости, 26.06.2025
Полномочия комиссии по преступлениям Саакашвили продлил на месяц
Парламент Грузии продлил полномочия временной следственной комиссии по изучению преступлений времен правления экс-президента Михаила Саакашвили еще на месяц, до РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T01:37:00+03:00
2025-06-26T01:37:00+03:00
в мире
грузия
михаил саакашвили
тея цулукиани
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ТБИЛИСИ, 26 июн - РИА Новости. Парламент Грузии продлил полномочия временной следственной комиссии по изучению преступлений времен правления экс-президента Михаила Саакашвили еще на месяц, до августа, заседание транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа. За продление полномочий комиссии проголосовали 86 депутатов. "У нас заканчивается работа в формате открытого заседания, но мы продолжим работу с заявлениями граждан и опросом лиц. Проект заключения объемом 450 страниц готов, но документ нуждается в доработке и редактировании. Именно поэтому мы попросили продлить срок работы комиссии еще на месяц, до 5 августа", - заявила председатель комиссии Тея Цулукиани в парламенте. По ее словам, "заключение комиссии будет самым суровым в оценках", которые будут даны по темам: война августа 2008 года; преступления против человека, как в тюрьмах, так и за их пределами; действия, наносящие ущерб внешнеполитическим целям Грузии в 2012-2025 годах; политика санкций, направленная на нанесение вреда стране, а не только отдельному индивиду; многократные попытки переворота с помощью внешних сил; свобода СМИ и коррупция. Временная парламентская следственная комиссия была создана 5 февраля. Она проводит регулярные слушания по разным делам. Большинство грузинских оппозиционеров, которых вызывают на заседание комиссии, отказываются принимать в нем участие. Неявка на заседание комиссии является уголовным преступлением и наказывается штрафом либо лишением свободы сроком до года. За отказ от сотрудничества со следственной парламентской комиссией уже были отправлены лидеры оппозиционных партий.
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в мире, грузия, михаил саакашвили, тея цулукиани
В мире, Грузия, Михаил Саакашвили, Тея Цулукиани
Полномочия комиссии по преступлениям Саакашвили продлил на месяц

Парламент Грузии продлил полномочия комиссии по изучению преступлений Саакашвили

© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Михаил Саакашвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 26 июн - РИА Новости. Парламент Грузии продлил полномочия временной следственной комиссии по изучению преступлений времен правления экс-президента Михаила Саакашвили еще на месяц, до августа, заседание транслировалось в прямом эфире на сайте законодательного органа.
За продление полномочий комиссии проголосовали 86 депутатов.
"У нас заканчивается работа в формате открытого заседания, но мы продолжим работу с заявлениями граждан и опросом лиц. Проект заключения объемом 450 страниц готов, но документ нуждается в доработке и редактировании. Именно поэтому мы попросили продлить срок работы комиссии еще на месяц, до 5 августа", - заявила председатель комиссии Тея Цулукиани в парламенте.
По ее словам, "заключение комиссии будет самым суровым в оценках", которые будут даны по темам: война августа 2008 года; преступления против человека, как в тюрьмах, так и за их пределами; действия, наносящие ущерб внешнеполитическим целям Грузии в 2012-2025 годах; политика санкций, направленная на нанесение вреда стране, а не только отдельному индивиду; многократные попытки переворота с помощью внешних сил; свобода СМИ и коррупция.
Временная парламентская следственная комиссия была создана 5 февраля. Она проводит регулярные слушания по разным делам. Большинство грузинских оппозиционеров, которых вызывают на заседание комиссии, отказываются принимать в нем участие. Неявка на заседание комиссии является уголовным преступлением и наказывается штрафом либо лишением свободы сроком до года. За отказ от сотрудничества со следственной парламентской комиссией уже были отправлены лидеры оппозиционных партий.
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В миреГрузияМихаил СаакашвилиТея Цулукиани
 
 
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