https://ria.ru/20250626/kolyma-2025542971.html

На Колыме будут судить мужчину, подозреваемого в похищении человека

На Колыме будут судить мужчину, подозреваемого в похищении человека - РИА Новости, 26.06.2025

На Колыме будут судить мужчину, подозреваемого в похищении человека

Прокуратура Сусуманского района Магаданской области утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который вместе с подельниками похитил человека и... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T13:17:00+03:00

2025-06-26T13:17:00+03:00

2025-06-26T13:17:00+03:00

происшествия

россия

сусуманский район

магаданская область

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МАГАДАН, 26 июн - РИА Новости. Прокуратура Сусуманского района Магаданской области утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, который вместе с подельниками похитил человека и вымогал 1,5 миллиона рублей, сообщило надзорное ведомство региона. "По версии следствия, с июля по август 2024 года трое работников МУП "Теплоэнерго Сусуман" вступили в преступный сговор против местного жителя с целью незаконного завладения его имуществом. В конце августа 2024 года в вечернее время злоумышленники на рабочем автомобиле марки "УАЗ" приехали к мужчине домой в поселок Холодный, принудили его сесть в салон и вывезли в лесной массив. Действуя умышленно и согласованно, они стали вымогать 1,5 миллиона рублей, угрожая пистолетом и стреляя у ног потерпевшего", - говорится в сообщении. В итоге, как поясняет ведомство, потерпевший отдал им свой автомобиль, который стоил значительно меньше 1,5 миллионов рублей. "Вымогатели вернули мужчину домой, забрали у него автомобиль с ключами и документами, а затем отвезли к местному жителю с неблагополучной репутацией и сделали с ним позорящие снимки для дальнейшего шантажа. После привезли потерпевшего к банкомату, заставили обналичить 50 тысяч рублей, которые тут же забрали", - дополняет прокуратура региона. Спустя несколько дней злоумышленники снова подкараулили потерпевшего возле дома, усадили в рабочий автомобиль, забрали мобильный телефон, а после вывезли в безлюдное место и избили, добавили в прокуратуре. "Прокуратурой Сусуманского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 52-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), п. "а", "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство)... Вину в совершении преступлений обвиняемый признал в полном объеме, уголовные дела в отношении его соучастников выделены в отдельное производство, злоумышленники объявлены в розыск", - добавляет прокуратура.

https://ria.ru/20250626/kurgan-2025511862.html

россия

сусуманский район

магаданская область

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происшествия, россия, сусуманский район, магаданская область