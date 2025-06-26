Рейтинг@Mail.ru
Аналитик спрогнозировал падение цен на кофе до конца года - РИА Новости, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:14 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/kofe-2025484485.html
Аналитик спрогнозировал падение цен на кофе до конца года
Аналитик спрогнозировал падение цен на кофе до конца года - РИА Новости, 26.06.2025
Аналитик спрогнозировал падение цен на кофе до конца года
Цены на кофе в мире до конца текущего года могут снизиться еще на 10-20%, если сохранится хорошая погода в ключевой стране производителе - Бразилии, рассказал... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T06:14:00+03:00
2025-06-26T06:14:00+03:00
экономика
бразилия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999212791_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0f0a27fe634619f9fd7fe2ed26ff1a86.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Цены на кофе в мире до конца текущего года могут снизиться еще на 10-20%, если сохранится хорошая погода в ключевой стране производителе - Бразилии, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев. По данным биржи ICE, биржевые цены на арабику в мире во вторник упали на 4,7%, достигнув самого низкого уровня с декабря 2024 года – 6856 долларов за тонну. При этом цена сентябрьского фьючерса на кофе сорта робуста уменьшилась во вторник на 5,63% - до 3634 долларов за тонну, что стало самым низким уровнем с 21 мая 2024 года. Селезнев отметил, что "медвежьим" триггером для стоимости актива стали сообщения бразильских производителей о том, что ситуация с урожаем в этом году ожидается более благоприятной. Также можно отметить, что взлет цен, начавшийся в прошлом году, резко понизил доступность кофе, на фоне чего общий спрос на этот напиток, особенно в экономически чувствительных регионах, стал замедляться. "Если погодные аномалии не испортят оптимистичных планов по урожаю, цены могут постепенно остывать и далее. Допускаем их снижение на 10-20% до конца года. Арабика может опуститься в цене ниже 6000 тысяч долларов за тонну, робуста может подешеветь до 3000 тысяч долларов и ниже", - прогнозирует аналитик. Кофе в прошлом году стало одним из самых подорожавших товаров в мире на фоне непогоды в главных странах производителях: цены на арабику увеличились на 69%, при этом на робусту они подросли чуть меньше – примерно на 62%.
https://ria.ru/20250625/tseny-2025332774.html
https://ria.ru/20250502/kofe-2014661566.html
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0d/1999212791_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31fae0ec5fef23f752eaf1b99c574d6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, бразилия
Экономика, Бразилия
Аналитик спрогнозировал падение цен на кофе до конца года

Селезнев: мировые цены на кофе до конца года могут снизиться на 10-20%

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧашка кофе
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Чашка кофе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Цены на кофе в мире до конца текущего года могут снизиться еще на 10-20%, если сохранится хорошая погода в ключевой стране производителе - Бразилии, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев.
По данным биржи ICE, биржевые цены на арабику в мире во вторник упали на 4,7%, достигнув самого низкого уровня с декабря 2024 года – 6856 долларов за тонну. При этом цена сентябрьского фьючерса на кофе сорта робуста уменьшилась во вторник на 5,63% - до 3634 долларов за тонну, что стало самым низким уровнем с 21 мая 2024 года.
Кофейные зерна после процесса обжарки - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Эксперт объяснил падение цен на кофе в мире хорошей погодой
25 июня, 14:22
Селезнев отметил, что "медвежьим" триггером для стоимости актива стали сообщения бразильских производителей о том, что ситуация с урожаем в этом году ожидается более благоприятной. Также можно отметить, что взлет цен, начавшийся в прошлом году, резко понизил доступность кофе, на фоне чего общий спрос на этот напиток, особенно в экономически чувствительных регионах, стал замедляться.
"Если погодные аномалии не испортят оптимистичных планов по урожаю, цены могут постепенно остывать и далее. Допускаем их снижение на 10-20% до конца года. Арабика может опуститься в цене ниже 6000 тысяч долларов за тонну, робуста может подешеветь до 3000 тысяч долларов и ниже", - прогнозирует аналитик.
Кофе в прошлом году стало одним из самых подорожавших товаров в мире на фоне непогоды в главных странах производителях: цены на арабику увеличились на 69%, при этом на робусту они подросли чуть меньше – примерно на 62%.
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Исследование показало, как изменилась цена на зерновой кофе
2 мая, 11:12
 
ЭкономикаБразилия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала