https://ria.ru/20250626/kofe-2025484485.html

Аналитик спрогнозировал падение цен на кофе до конца года

Аналитик спрогнозировал падение цен на кофе до конца года - РИА Новости, 26.06.2025

Аналитик спрогнозировал падение цен на кофе до конца года

Цены на кофе в мире до конца текущего года могут снизиться еще на 10-20%, если сохранится хорошая погода в ключевой стране производителе - Бразилии, рассказал... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T06:14:00+03:00

2025-06-26T06:14:00+03:00

2025-06-26T06:14:00+03:00

экономика

бразилия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Цены на кофе в мире до конца текущего года могут снизиться еще на 10-20%, если сохранится хорошая погода в ключевой стране производителе - Бразилии, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев. По данным биржи ICE, биржевые цены на арабику в мире во вторник упали на 4,7%, достигнув самого низкого уровня с декабря 2024 года – 6856 долларов за тонну. При этом цена сентябрьского фьючерса на кофе сорта робуста уменьшилась во вторник на 5,63% - до 3634 долларов за тонну, что стало самым низким уровнем с 21 мая 2024 года. Селезнев отметил, что "медвежьим" триггером для стоимости актива стали сообщения бразильских производителей о том, что ситуация с урожаем в этом году ожидается более благоприятной. Также можно отметить, что взлет цен, начавшийся в прошлом году, резко понизил доступность кофе, на фоне чего общий спрос на этот напиток, особенно в экономически чувствительных регионах, стал замедляться. "Если погодные аномалии не испортят оптимистичных планов по урожаю, цены могут постепенно остывать и далее. Допускаем их снижение на 10-20% до конца года. Арабика может опуститься в цене ниже 6000 тысяч долларов за тонну, робуста может подешеветь до 3000 тысяч долларов и ниже", - прогнозирует аналитик. Кофе в прошлом году стало одним из самых подорожавших товаров в мире на фоне непогоды в главных странах производителях: цены на арабику увеличились на 69%, при этом на робусту они подросли чуть меньше – примерно на 62%.

https://ria.ru/20250625/tseny-2025332774.html

https://ria.ru/20250502/kofe-2014661566.html

бразилия

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экономика, бразилия