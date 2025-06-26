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Пришел на свидание: в Киеве необычным образом хотели убить боевика "Азова"* - РИА Новости, 26.06.2025
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05:21 26.06.2025 (обновлено: 05:23 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/kiev-2025482343.html
Пришел на свидание: в Киеве необычным образом хотели убить боевика "Азова"*
Пришел на свидание: в Киеве необычным образом хотели убить боевика "Азова"* - РИА Новости, 26.06.2025
Пришел на свидание: в Киеве необычным образом хотели убить боевика "Азова"*
В Киеве неизвестные пытались совершить покушение на боевика националистического полка "Азов"* с помощью мотороллера со взрывчаткой, об этом сообщается в... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T05:21:00+03:00
2025-06-26T05:23:00+03:00
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Киеве неизвестные пытались совершить покушение на боевика националистического полка "Азов"* с помощью мотороллера со взрывчаткой, об этом сообщается в Telegram-канале украинского журналиста Андрея Цаплиенко."В Киеве &lt;…&gt; попытались взорвать бойца взрывчаткой в ​​скутере", — говорится в сообщении.По данным Цаплиенко, боевик "Азова"* познакомился в соцсетях с девушкой, представившейся "Настюшей", и получил от нее приглашение на свидание.Когда "азовец" прибыл на место встречи у дома девушки, то получил нее сообщение с просьбой взять ключи от ее домофона под сиденьем припаркованного у дома желтого скутера. Как утверждает Цаплиенко, заподозрив неладное, боевик успел отойти до того, как мотороллер взорвался.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, киев, россия
В мире, Киев, Россия
Пришел на свидание: в Киеве необычным образом хотели убить боевика "Азова"*

В Киеве пытались убить боевика "Азова" с помощью скутера со взрывчаткой

© Кадр видео из соцсетейПопытка покушение на боевика "Азова"* в Киеве
Попытка покушение на боевика Азова* в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
Попытка покушение на боевика "Азова"* в Киеве
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Киеве неизвестные пытались совершить покушение на боевика националистического полка "Азов"* с помощью мотороллера со взрывчаткой, об этом сообщается в Telegram-канале украинского журналиста Андрея Цаплиенко.
Киеве <…> попытались взорвать бойца взрывчаткой в ​​скутере", — говорится в сообщении.
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По данным Цаплиенко, боевик "Азова"* познакомился в соцсетях с девушкой, представившейся "Настюшей", и получил от нее приглашение на свидание.
Когда "азовец" прибыл на место встречи у дома девушки, то получил нее сообщение с просьбой взять ключи от ее домофона под сиденьем припаркованного у дома желтого скутера. Как утверждает Цаплиенко, заподозрив неладное, боевик успел отойти до того, как мотороллер взорвался.
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