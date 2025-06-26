https://ria.ru/20250626/khotsenko-2025488513.html
Хоценко: Омская область в лидерах по переселившимся соотечественникам
Хоценко: Омская область в лидерах по переселившимся соотечественникам - РИА Новости, 26.06.2025
Хоценко: Омская область в лидерах по переселившимся соотечественникам
Омская область вошла в тройку лидеров всех регионов России по числу переселившихся соотечественников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Омской области... РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T07:39:00+03:00
2025-06-26T07:39:00+03:00
2025-06-26T07:39:00+03:00
омская область
общество
омская область
россия
омск
виталий хоценко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011104781_0:146:1280:866_1920x0_80_0_0_b3e109c711279a868614969c159b988d.jpg
ОМСК, 26 июн - РИА Новости. Омская область вошла в тройку лидеров всех регионов России по числу переселившихся соотечественников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко. В регион активно прибывают новые семьи. С начала года в Омскую область переселились более 500 новых жителей, многие из которых — семьи с детьми. "Согласно данным Минтруда РФ, Омская область за первый квартал 2025 года вошла в тройку лидеров среди всех регионов России по числу переселившихся соотечественников. Статистика показала, что с начала этого года Омская область приросла на 550 новых омичей. Мы рады всем, кто выбирает Омскую область своим домом. Это подтверждение того, что регион создаёт привлекательные условия для жизни и развития", - написал Виталий Хоценко. Помимо Омска, наиболее популярными стали Омский, Азовский, Любинский, Марьяновский и Таврический районы региона.
https://ria.ru/20250624/khotsenko-2025064164.html
https://ria.ru/20250610/oblast-2021930346.html
омская область
россия
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011104781_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3a1ed65d53001bb87e63ea3858a07da0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, омская область, россия, омск, виталий хоценко
Омская область , Общество, Омская область, Россия, Омск, Виталий Хоценко
Хоценко: Омская область в лидерах по переселившимся соотечественникам
Хоценко: Омская область находится в лидерах по переселившимся соотечественникам