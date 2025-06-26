https://ria.ru/20250626/khotsenko-2025488513.html

Хоценко: Омская область в лидерах по переселившимся соотечественникам

Хоценко: Омская область в лидерах по переселившимся соотечественникам - РИА Новости, 26.06.2025

Хоценко: Омская область в лидерах по переселившимся соотечественникам

Омская область вошла в тройку лидеров всех регионов России по числу переселившихся соотечественников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Омской области... РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T07:39:00+03:00

2025-06-26T07:39:00+03:00

2025-06-26T07:39:00+03:00

омская область

общество

омская область

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виталий хоценко

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ОМСК, 26 июн - РИА Новости. Омская область вошла в тройку лидеров всех регионов России по числу переселившихся соотечественников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко. В регион активно прибывают новые семьи. С начала года в Омскую область переселились более 500 новых жителей, многие из которых — семьи с детьми. "Согласно данным Минтруда РФ, Омская область за первый квартал 2025 года вошла в тройку лидеров среди всех регионов России по числу переселившихся соотечественников. Статистика показала, что с начала этого года Омская область приросла на 550 новых омичей. Мы рады всем, кто выбирает Омскую область своим домом. Это подтверждение того, что регион создаёт привлекательные условия для жизни и развития", - написал Виталий Хоценко. Помимо Омска, наиболее популярными стали Омский, Азовский, Любинский, Марьяновский и Таврический районы региона.

https://ria.ru/20250624/khotsenko-2025064164.html

https://ria.ru/20250610/oblast-2021930346.html

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общество, омская область, россия, омск, виталий хоценко