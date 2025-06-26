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Мобильный молодежный центр представил Сургутский район на IT-Форуме - РИА Новости, 26.06.2025
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
09:10 26.06.2025
https://ria.ru/20250626/khmao-2025494600.html
Мобильный молодежный центр представил Сургутский район на IT-Форуме
Мобильный молодежный центр представил Сургутский район на IT-Форуме - РИА Новости, 26.06.2025
Мобильный молодежный центр представил Сургутский район на IT-Форуме
Мобильный молодежный центр представил Сургутский район Югры на Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС, который проходит в Ханты-Мансийске, сообщил РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T09:10:00+03:00
2025-06-26T09:10:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийск
россия
брикс
шос
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Мобильный молодежный центр представил Сургутский район Югры на Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС, который проходит в Ханты-Мансийске, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. XVI международный IT-форум проходит в Югре с 25 по 27 июня. Главная тема форума – запуск в России нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Участие в мероприятиях IT-Форума принимают представители более чем из 45 государств. "На выставке "Цифровые технологии для всех" проходит презентация мобильного молодежного центра. Гости могут увидеть в действии 3D-принтер, протестировать автосимулятор и графическую станцию, а также совершить виртуальную экскурсию по Барсовой горе", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Как отметил глава, Сургутский район активно развивает современные образовательные и молодежные пространства. Так, в муниципалитете работают стойбищные школы, молодежные центры нового формата, также запланировано открытие первой муниципальной школы цифровых видов спорта. Все учреждения оснащены современной техникой, позволяющей осваивать передовые направления: от архитектурного моделирования и графического дизайна до веб-разработки. Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в Югре с 2008 года.
https://ria.ru/20250617/kvartiry-2023376935.html
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сургутский район
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сургутский район, ханты-мансийск, россия, брикс, шос
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийск, Россия, БРИКС, ШОС
Мобильный молодежный центр представил Сургутский район на IT-Форуме

Мобильный молодежный центр представил Сургутский район на IT-Форуме в ХМАО

© Фото : пресс-служба главы Сургутского района ХМАОСургутский район представляет свои разработки на Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске
Сургутский район представляет свои разработки на Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© Фото : пресс-служба главы Сургутского района ХМАО
Сургутский район представляет свои разработки на Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Мобильный молодежный центр представил Сургутский район Югры на Международном IT-Форуме с участием стран БРИКС и ШОС, который проходит в Ханты-Мансийске, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
XVI международный IT-форум проходит в Югре с 25 по 27 июня. Главная тема форума – запуск в России нового национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства". Участие в мероприятиях IT-Форума принимают представители более чем из 45 государств.
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"На выставке "Цифровые технологии для всех" проходит презентация мобильного молодежного центра. Гости могут увидеть в действии 3D-принтер, протестировать автосимулятор и графическую станцию, а также совершить виртуальную экскурсию по Барсовой горе", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Как отметил глава, Сургутский район активно развивает современные образовательные и молодежные пространства. Так, в муниципалитете работают стойбищные школы, молодежные центры нового формата, также запланировано открытие первой муниципальной школы цифровых видов спорта. Все учреждения оснащены современной техникой, позволяющей осваивать передовые направления: от архитектурного моделирования и графического дизайна до веб-разработки.
Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в Югре с 2008 года.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругСургутский районХанты-МансийскРоссияБРИКСШОС
 
 
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